От Моне до Малевича: почему стоит увидеть променад-концерт «Лето в Главном штабе»?

Телепортируемся на Монмартр: в закрытом на ночь Эрмитаже до 28 августа показывают променад-концерт «Лето в Главном штабе». Редакция Собака.ru рассказывает, какой получилась пятая серия театральной лаборатории «Чудесный источник», где мультивселенные импрессионистов и модернистов объединили с музыкой (от вальсов Штрауса до эмбиента!).
20:30. Главный штаб закрывается для посетителей, и в коридоре появляется мим. Из его колонки звучит кавер на La Vie en rose, на нем — берет и тельняшка, а в руках — зонт (возможно, шербурский!). Артист играет роль проводника и трикстера: то расплачется из-за того, что не может выбраться из воображаемого куба, а то и вовсе пригласит повальсировать. Его появление очевидно намекает на центральный образ променад-концерта — богемный Париж.
Если зимняя серия театральной лаборатории «Чудесный источник» была трибьютом античности в Новом Эрмитаже, то летний маршрут проходит по галерее Сергея Щукина и братьев Морозовых: от импрессионистов (Моне, Дега и Сезанна) к модернистам (Матиссу, Пикассо и Малевичу). Правда, программка уверяет: можно как следовать карте, так и выбрать собственный путь.
Екатерина Сираканян
руководитель проекта
«”Лето в Главном штабе” отличается от мистерий “Флора”, “Чудесный источник”, “Сутра золотого света” и “Ящик Пандоры” фокусом на музыке и отсутствием сюжета. Драматургия здесь рождается в самом посетителе — из того, что он видит и слышит.
Мы хотели, чтобы каждый почувствовал себя артистом: в залах можно поиграть на фортепиано, порисовать на мольберте, пофотографироваться в инсталляциях, похожих на сюжеты “Любительницы абсента” Пикассо и “Дамы в саду Сент-Адресс” Моне. Все для того, чтобы зрители получили как можно больше эмоций от экспозиции Главного штаба».
Начав движение в хронологическом порядке, вы окажетесь в зале барбизонской школы. Импрессионистические пейзажи здесь зарифмованы с эмбиентом, звучащим из колонок. И да, это спойлер: не ожидайте, что работы мастеров XIX-XX веков синтезируют только с очевидными мелодиями Дебюсси или Равеля.
Участники оркестров Мариинского театра, Филармонии им. Шостаковича и других коллективов предлагают неожиданные ассоциации к сюжетам и колористике. Например, для композиций Матисса подобрали традиционные армянские ритмы дудука (что? да!), для иконы немецкого символизма — макабрической картины «Остров мертвых» Арнольда Бёклина — записи оркестров, исполняющих Рахманинова и Вагнера, а для портретов и пейзажей фовистов — гитарные партии.
И хотя музыкальных залов всего девять, скрипка, фортепиано, аккордеон, дудук, гитара и флейта слышны почти всюду. Вот возле «Портрета госпожи Трабюк» Ван Гога отзвуками доносится Бах, а вальс Штрауса настигает вас рядом с «Ребенком с кнутиком» Ренуара.
Атмосферу поддерживают и перформеры: в зале Дега артистки Академии Вагановой показывают экзерсисы у балетного станка. Посреди французских пастелей художница Анастасия Сильнова рисует посетителей. У портретов Пикассо возникает пластический этюд о работе автора с натурщицей. А главное — в самый неожиданный момент мимо вас проносятся танцовщики, сбежавшие с самого знаменитого полотна Матисса. Не пугайтесь, так и задумано!
В финале любой из выбранных маршрутов приведет вас в атриум на выступление одного из пианистов: Риада Маммадова, Валентина Малинина, Александра Кашпурина, Евы Геворгян, Константина Хачикяна, Юрия Полосьмакова или Леонида Егорова. И мы гарантируем: когда ночью вы выйдете на Дворцовую площадь, то точно удивитесь, что оказались не на Монмартре.
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