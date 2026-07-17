От Моне до Малевича: почему стоит увидеть променад-концерт «Лето в Главном штабе»?

20:30. Главный штаб закрывается для посетителей, и в коридоре появляется мим. Из его колонки звучит кавер на La Vie en rose, на нем — берет и тельняшка, а в руках — зонт (возможно, шербурский!). Артист играет роль проводника и трикстера: то расплачется из-за того, что не может выбраться из воображаемого куба, а то и вовсе пригласит повальсировать. Его появление очевидно намекает на центральный образ променад-концерта — богемный Париж.

Если зимняя серия театральной лаборатории «Чудесный источник» была трибьютом античности в Новом Эрмитаже, то летний маршрут проходит по галерее Сергея Щукина и братьев Морозовых: от импрессионистов (Моне, Дега и Сезанна) к модернистам (Матиссу, Пикассо и Малевичу). Правда, программка уверяет: можно как следовать карте, так и выбрать собственный путь.