Партер в духе XVIII века и растения «цвета архитектуры»: гид по садам-трансформерам Петербурга

«Зеленые кабинеты» в стиле регулярных парков прошлых столетий на Синем мосту, аромакомпозиции из цветов и трав у Румянцевского спуска, зеленые декорации для вау-кадров на фоне индустриального пейзажа у ледокола «Красин» и камерный островок спокойствия в академическом сердце Васильевского острова: собрали гид по садам-трансформерам Петербурга, которые можно увидеть до конца сезона. А еще поговорили с экспертами о плюсах и минусах такого озеленения и насколько оно актуально для Петербурга.
У Синего моста и памятника Николаю I
Первый в Петербурге сад-трансформер появился здесь еще в 2023 году и с тех пор возвращается сюда каждое лето. Он устроен по принципу торжественного партера и состоит из шести боскетов: формованные липы и туи образуют «зеленые кабинеты» в стиле регулярных парков XVIII–XIX веков. Внутри каждого — своя планировка и цветочное оформление. Всего — более 300 деревьев, свыше тысячи кустарников и почти 19 тысяч цветов — от яблонь и чубушника до лаванды. Среди растений стоят садовые диваны, чтобы любоваться главными достопримечательностями Исаакиевской площади.
В этом году сад-трансформер заметно расширился: он протянулся от Мариинского дворца в сторону Исаакиевского собора и впервые охватил территорию вокруг памятника Николаю I. Для оформления выбрали растения, связанные с семейными традициями дома Романовых. В первой половине лета здесь благоухала сирень, а затем ее сменили розы и гортензии. Еще одна новинка сезона — бесплатные экскурсии о петербургском паркостроении и современном озеленении, которые проходят по пятницам в 16:00 (необходима предварительная регистрация).
Гиляна Бадмаева
экоурбанист, руководитель ландшафтного бюро Gi&Co
Я бы назвала сады-трансформеры разновидностью тактического урбанизма — временным созданием зеленых пространств там, где невозможно разбить постоянный сквер или парк. На том же Синем мосту устроить полноценный сад сложно из-за конструкции моста, исторического облика и расположения инженерных сетей: такой проект потребовал бы многолетних согласований и строительства. Но есть альтернатива — контейнерное озеленение. В Москве эта традиция сложилась благодаря фестивалю «Цветочный джем», а теперь такой формат появился и у нас.
Впрочем, с точки зрения экосистемных услуг это крайне неэффективная замена полноценному озеленению. Дождевая вода не впитывается в почву и уходит в канализацию, грунтовые воды не пополняются, а растения требуют полива. Такие сады нельзя включить и в экологический коридор: это изолированные зеленые острова, где птицы и опылители не успевают сформировать устойчивые сообщества. Я сама выступаю за долговременные решения, но там, где они действительно невозможны, сады-трансформеры могут быть оправданной альтернативой и способом показать, насколько городу не хватает многоярусных зеленых зон.
У Румянцевского спуска
Самый эффектный из садов-трансформеров на Васильевском острове разбили ближе всего к воде — прямо на брусчатом спуске к Неве, куда причаливают прогулочные катера. Отсюда открывается открыточный вид на золоченый купол Исаакиевского собора, старинные особняки на Английской набережной и Благовещенский мост.
Белые, голубые, серебристые и розово-фиолетовые растения подобрали так, чтобы они перекликались с цветом реки и окружающей архитектурой. Петунии, шалфей, сурфинии и дихондра образуют не только цветочную, но и ароматическую композицию со свежими и пряными нотами. Главные акценты — боярышники в больших вазонах: их шарообразные кроны добавляют пространству камерности и защищают посетителей от ветра.
У ледокола «Красина»
Сад-трансформер появился прямо у знаменитого корабля, пришвартованного на вечной стоянке у берега Васильевского острова. По сравнению с соседом у Румянцевского спуска он совсем небольшой: с десяток кадок с деревьями, примерно столько же кашпо с цветами и еще несколько — с кустарниками.
Сюда приятно заглянуть после экскурсии по музею, набраться сил, а затем прогуляться до другой, уже современной точки притяжения района — «Севкабель Порта». Контраст индустриального пейзажа и свежей зелени особенно понравится искателям вау-кадров и необычных локаций для фотосессий.
Даниил Веретенников
архитектор, городской планировщик
Главный эффект сезонных кадочных садов — оживление общественных пространств, где по разным причинам невозможно создать постоянное озеленение с высадкой в грунт. Для Петербурга с его критическим дефицитом зелени такое решение может оказаться спасительным. В одних случаях капитальному благоустройству мешает транспортная схема улицы или площади, в других — особенности прокладки инженерных коммуникаций, в третьих — и это особенно актуально для исторического центра — сложившиеся средовые характеристики места.
Еще одно важное следствие тактического озеленения — возможность в тестовом режиме «обкатать» сценарий использования территории перед капитальными преобразованиями. Если в новом качестве место станет популярным для отдыха и встреч, полюбится местным жителям и туристам, это серьезный аргумент в пользу замены сезонного благоустройства постоянным. Кроме того, временный формат позволяет выявить недочеты проекта и упущенные возможности, чтобы не повторить их в капитальном варианте.
У памятника Ломоносову
Самый скромный и камерный из садов-трансформеров на Васильевском острове появился в его академическом сердце — у памятника Михаилу Ломоносову на Менделеевской линии, рядом со зданием Двенадцати коллегий. Здесь установили несколько кадок с деревьями и столько же скамеек, ради которых немного потеснили парковку. Получилась зеленая остановка на маршруте по Университетской набережной: можно отдохнуть с видом на Неву, а затем спуститься к причалам и продолжить прогулку уже на катере.
У садов-трансформеров короткий сезон: их разбирают осенью, перед наступлением холодов. Например, в 2025 году демонтаж проходил в октябре. При этом растения не отправляют на утилизацию: деревья, кустарники и другие многолетники вынимают из кадок и пересаживают в открытый грунт — в парки, скверы и на улицы Петербурга. Так временные композиции работают еще и как своеобразный «питомник»: несколько месяцев украшают центр города, а затем продолжают жизнь уже на постоянном месте.
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