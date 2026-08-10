Партер в духе XVIII века и растения «цвета архитектуры»: гид по садам-трансформерам Петербурга

Гиляна Бадмаева

экоурбанист, руководитель ландшафтного бюро Gi&Co

Я бы назвала сады-трансформеры разновидностью тактического урбанизма — временным созданием зеленых пространств там, где невозможно разбить постоянный сквер или парк. На том же Синем мосту устроить полноценный сад сложно из-за конструкции моста, исторического облика и расположения инженерных сетей: такой проект потребовал бы многолетних согласований и строительства. Но есть альтернатива — контейнерное озеленение. В Москве эта традиция сложилась благодаря фестивалю «Цветочный джем», а теперь такой формат появился и у нас.

Впрочем, с точки зрения экосистемных услуг это крайне неэффективная замена полноценному озеленению. Дождевая вода не впитывается в почву и уходит в канализацию, грунтовые воды не пополняются, а растения требуют полива. Такие сады нельзя включить и в экологический коридор: это изолированные зеленые острова, где птицы и опылители не успевают сформировать устойчивые сообщества. Я сама выступаю за долговременные решения, но там, где они действительно невозможны, сады-трансформеры могут быть оправданной альтернативой и способом показать, насколько городу не хватает многоярусных зеленых зон.