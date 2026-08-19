Что смотреть в кинотеатрах на этой неделе: «Жертва обстоятельств» с Аней Тейлор-Джой и Крисом Эвансом, фестивальная драма «Параллельные истории» и боевик «Мотор Сити»

«Параллельные истории» / Histoires parallèles (18+)

Участник основного конкурса Каннского кинофестиваля-2026: по сюжету писательница Сильви (Изабель Юппер) наблюдает за соседями в телескоп и придумывает на основе их жизни новую книгу. Ситуацию усложняет появление ее помощника Адама (Адам Бесса), который влюбляется в живущую напротив Ниту (Виржини Эфира), крадет рукопись и при знакомстве выдает ее за свою — все очень быстро запутывается. Также в картине двукратного лауреата «Оскара» Асгара Фархади снялись Венсан Кассель и Пьер Нинэ.

С 20 августа