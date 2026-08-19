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Кино и сериалы

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Что смотреть в кинотеатрах на этой неделе: «Жертва обстоятельств» с Аней Тейлор-Джой и Крисом Эвансом, фестивальная драма «Параллельные истории» и боевик «Мотор Сити»

А также — «Кофе и сигареты» Джима Джармуша в повторном прокате, казахская криминальная драма «Мошенники» и мультфильм «Легенда о Сепере». Собака.ru рассказывает о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.

ГЛАВНОЕ
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ГЛАВНОЕ

Iconoclast, Film4, Gucci Productions, Head Gear Films, Heretic, 2026

«Жертва обстоятельств» / Sacrifice (18+)

На элитный форум богачей на вулканическом остров в Греции приезжает когда-то популярный актер Майк (Крис Эванс). Пока он выдает мощную речь на тему изменения климата, всех захватывают радикальные экоактивисты во главе с Джоан (Аня Тейлор-Джой) — девушка уверена, что ради предотвращения извержения вулкана и глобальной катастрофы нужно принести в жертву трех знаменитостей (включая Майка). Среди других звезд каста — Венсан Кассель, Сальма Хайек и Джон Малкович. Режиссером выступил Ромен Гаврас («Афина»).

C 20 августа

Memento Films Production, Panache Productions, La Compagnie Cinématographique, Lucky Red, Canal+, 2026

«Параллельные истории» / Histoires parallèles (18+)

Участник основного конкурса Каннского кинофестиваля-2026: по сюжету писательница Сильви (Изабель Юппер) наблюдает за соседями в телескоп и придумывает на основе их жизни новую книгу. Ситуацию усложняет появление ее помощника Адама (Адам Бесса), который влюбляется в живущую напротив Ниту (Виржини Эфира), крадет рукопись и при знакомстве выдает ее за свою — все очень быстро запутывается. Также в картине двукратного лауреата «Оскара» Асгара Фархади снялись Венсан Кассель и Пьер Нинэ.

С 20 августа

Ace of Spades Media, Gramercy Park Media, Peachtree Media Partners, Stampede Ventures, Syndicate Entertainment, 2026

«Мотор Сити» / Motor City (18+)

Брутальный ретро-боевик Потси Пончироли («Старый Генри»), снятый вообще без диалогов. Действие происходит в Детройте 1970-х годов: рабочий местного автозавода Джон (Алан Ричсон) влюбляется в дочку местного крупного бандита — за что тот отправляет его в тюрьму по ложному обвинению. Выйдя на свободу, тот сразу готовит план жестокой мести. Также в фильме задействованы Бен Фостер, Шейлин Вудли и Лайонел Бойс.

C 20 августа

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Salem Entertainment, START, Bas Production, 2026

«Мошенники» (18+)

Полнометражное продолжение популярного казахского сериала: в нем гениальный мошенник Дамир (Рустем Омаров) оказывается в ловушке у бандита Ерлана (Бопеш Жандаев) — теперь ему придется раскрыть все свои тонкие схемы обмана. Фильм снял автор оригинального проекта Олжас Нурбай.

С 20 августа

Asmik Ace Entertainment, BIM Distribuzione, Smokescreen Inc., 2003

«Кофе и сигареты» / Coffee and Cigarettes (2003) (18+)

Знаменитый черно-белый философский киноальманах Джима Джармуша ни о чем и обо всем с Биллом Мюрреем, Роберто Бениньи, Игги Попом, Томом Уэйтсом, Кейт Бланшетт и много кем еще вернется на большие экраны. Показы проводит компания «Иноекино», поэтому все сеансы будут на языке оригинала (то есть английском) и с субтитрами.

С 20 августа

GlobalWatch Films, Permanent Way Entertainment, 2025

«Легенда о Сепере» / The Legend of Sepehr (12+)

Британско-турецкий мультфильм о приключениях отважного 10-летнего мальчика Сепера и его друга-гепарда Бабу — вместе они пытаются спасти его семью от морского чудовища Ахримана. Режиссерами выступили дебютанты Мехрдад Мехраби Гаргари и Эмад Рахмани.

С 20 августа

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