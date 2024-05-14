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Искусство

3 молодых стрит-арт художника из Петербурга, о которых скоро будут говорить все

Петербург держит марку одной из столиц российского андеграунда. Специально для «Собака.ru» куратор «Стрит-арт хранения» Алина Зоря выбрала три многообещающих художника не старше 35, за чьим творчеством стоит следить: шелкография, основанная на чертежах петербургских домов, христианские граффити и абстрактная живопись!

Архивы пресс-службы «Стрит-арт хранения»
Коллаборация Базелевса с домом Бака и фондом «Внимание»
Архивы пресс-службы «Стрит-арт хранения»

Коллаборация Базелевса с домом Бака и фондом «Внимание»

Василий Базелевс

28 лет, вместе с московским художником Тризет ведет Telegrem-канал «Стены&фломастеры». Специализируется на текстовом искусстве и type sincerity-граффити

Василий родился и вырос в Ангарске. Впервые заинтересовался стрит-артом в 2018 году. «Однажды я увидел смешное слово на доме, соседнем от того, где я тогда жил, "бубела". Это название граффити-команды, ставшей одной из моих любимых. Слово понравилось, начал "читать" стены, глядеть вокруг и по проулкам с закоулками чаще бывать. Заинтересовался, в общем, уличным искусством. Со временем и сам вышел — сначала с наклейками, потом и плакаты начал пробовать, и трафареты», — говорит автор. Уже через год разместил в одной из петербургских арок плакат. Смысл текста сводился к постоянному отсутствию горячей воды в жилых домах летом — автор написал «Горячен воден». Двумя годами позже Василий начал использовать в качестве главного инструмента кисти, краски и поверхность стены.

Пример шрифта Базелевса
Архивы пресс-службы «Стрит-арт хранения»

Пример шрифта Базелевса

«Извините за беспокойство» Базелевса в рамках проекта «Двор 759» в «Севкабель Порту»
Архивы пресс-службы «Стрит-арт хранения»

«Извините за беспокойство» Базелевса в рамках проекта «Двор 759» в «Севкабель Порту»

Василий Базелевс «Дворовой фасад дома трех Бенуа». Шелкография, 2022. В экспозиции «Стрит-арт хранения»
Архивы пресс-службы «Стрит-арт хранения»

Василий Базелевс «Дворовой фасад дома трех Бенуа». Шелкография, 2022. В экспозиции «Стрит-арт хранения»

Василий придумал свой шрифт — вязь. «Не путайте с русской вязью, я про арабскую. Идея у него простая: в две непрерывные линии сделать ронтура (а при желании вообще в одну), залить черным, поставить точку — готово», — рассказывает Базелевс. 

В 2020 году автор приступил к созданию студийных работ. Делает серию шелкографий, основанную на чертежах петербургских домов 20-летней давности. На них он воспроизводит расположение граффити разных авторов, что долго были там: дом трех Бенуа на Петроградской, дома на Воронежской улице и Сайкином переулке. Проект получил название «Дефект всего оригинала». Сегодня художник живет и работает в Петербурге. Продолжает делать текстовые композиции в городе и фиксировать внешний вид петербургского ландшафта на бумаге.

Архивы пресс-службы «Стрит-арт хранения»
Леша Мелки Cultivate yourself. Графика печатная
Архивы пресс-службы «Стрит-арт хранения»

Леша Мелки Cultivate yourself. Графика печатная

Леша Мелки

32 года

Художник с уличным бэкграундом из Ухты живет и работает в Петербурге. В 8 лет пошел в художественную школу, занимался спортом. В юношеском возрасте стал КМС по мини-футболу и выиграл чемпионат России. Но любимое занятия с детство — рисование. «Когда появилось MTV, [с друзьями] начали смотреть на Запад, где было востребовано уличное творчество. Так как не было денег, покупали один баллончик на всех, делали трафареты любимых групп и рисовали по ночам в городе», — вспоминает Леша.

В 2009 году переехал в Петербург, поступил в СПбГУПТД по направлению «Информационный дизайн». Денег не хватало, поэтому пошел подрабатывать поваром (10 лет отдал кулинарному искусству!). Играл за университетскую футбольную команду. Получил серьезную травму — спорт пришлось оставить. Леша стал больше времени проводить дома и начал рисовать. Увлекся масляной живописью разного формата, печатной графикой. Организовал первую выставку в баре «Бюро» на Петроградской. Со временем захотелось чего-то большего, начал выставляться в галереях. Сегодня занимается абстрактной живописью и изучает ее влияние на человека. Работы художника находятся в частных коллекциях России и Эстонии.

Архивы пресс-службы «Стрит-арт хранения»

Данила Вницай

31 год, автор христианского уличного граффити, ведет Telegram-канал «Вницай»

Данила родился и вырос в Петербурге, в верующей семье. С семи лет ходил в церковь, но в подростковом возрасте перестал. «Мама отпустила, сказав, что могу делать, что захочу. Я окунулся в мир, полный его прелестей и страстей. Мне пришлось пережить много того, чего не пожелаю людям. Было ощущение, что падаю в бездонную пропасть и не смогу выбраться оттуда. В одно мгновение я понял: в самые тяжелые моменты жизни рядом со мной был Бог», — рассказывает Вницай.

Рисовать начал с пяти лет. В 2006 году уже активно писал свое имя на улицах Петербурга. Вскоре решил, что деятельность не несет пользу людям, поэтому художник решил прославлять не себя, а Бога. «Только Он достоин этого прославления», — заявляет автор. Все работы Данилы выполнены на городских стенах, холстах и бумаге и проникнуты единым христианским оптимизмом. Вместо обычных граффити кереков Вницай рисует образы Иисуса в авторской интерпретации, а его главные послания в работах звучат так: «В любви нет страха» и «Совершенная любовь изгоняет страх».

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