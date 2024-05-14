3 молодых стрит-арт художника из Петербурга, о которых скоро будут говорить все

Василий придумал свой шрифт — вязь. «Не путайте с русской вязью, я про арабскую. Идея у него простая: в две непрерывные линии сделать ронтура (а при желании вообще в одну), залить черным, поставить точку — готово», — рассказывает Базелевс.

В 2020 году автор приступил к созданию студийных работ. Делает серию шелкографий, основанную на чертежах петербургских домов 20-летней давности. На них он воспроизводит расположение граффити разных авторов, что долго были там: дом трех Бенуа на Петроградской, дома на Воронежской улице и Сайкином переулке. Проект получил название «Дефект всего оригинала». Сегодня художник живет и работает в Петербурге. Продолжает делать текстовые композиции в городе и фиксировать внешний вид петербургского ландшафта на бумаге.