Вот где в Петербурге (кроме кинотеатра) встретить героев «Одиссеи»? От Летнего сада до Музея Ахматовой (что? да!!)

Каменный эпос: от ворот Петропавловки до аллей Летнего сада

Где: Петропавловская крепость, Летний сад, Елагин остров и музей-заповедник «Павловск»

Выйдя из музейных залов, мы попадаем в пространство, где античный миф застыл в мраморе. Первой остановкой на пути «одиссеевской» прогулки становятся Петровские ворота Петропавловской крепости. Нас встречают сразу две Афины — Полиада (покровительница города, с зеркалом и змеей — символом мудрости) и Паллада (воительница с копьем и саламандрой на шлеме).

Дальше — Летний сад, галерея значимых для Петра I смыслов. Император заказывал итальянским мастерам скульптуры не только ради красоты, но и как составляющие визуального учебника для подданных. Здесь, среди липовых аллей, можно встретить морскую нереиду Амфитриту и аллегорию «Навигации», превращающих Балтийское море в античное Эгейское. На фасадах старейшего здания парка — Летнего дворца Петра — в терракотовых барельефах Одиссей в этом море встречается с чудовищной Сциллой. Композиция «Сцилла и Улисс» 1714 года изображает героя, который ведет свой корабль через узкий пролив, охраняемый девой, чье лоно превращено в свирепых лающих псов.

На главной оси парка можно найти мраморный бюст самого Гомера. Кстати, еще одно скульптурное изображение слепого поэта (копия XVIII века с античного оригинала) хранится в музее-заповеднике «Павловск».

Но Одиссея — это не только морские бури, это еще и вечная тоска по дому. Эту грань мифа можно почувствовать возле Кухонного корпуса Елагина острова. В полукруглых нишах фасада расположены скульптуры работы Степана Пименова, изображающие античных весталок и пенатов — домашних богов, которые встречают усталого путешественника, когда тот наконец причаливает к родному берегу и складывает весла.