Как коллекционер (главный в стране?) Денис Химиляйне сам стал арт-институцией и сделал великую выставку совриска в Петербурге!

ЧАСТЬ 1. В КОТОРОЙ ДЕНИС ДЕЛИТСЯ МЕТОДОМ ПАЯЛЬНИКА (И ПРЯНИКА) В ДЕЛЕ КУРИРОВАНИЯ ВЫСТАВОК

ГЕНЕРАЛОВА: Почему в названии выставки вашей коллекции, которая в апреле открылась в «Третьем месте», нет вашего имени? В афише значится «Голова современника. Художники из коллекции». Шесть лет назад вы делали с Сергеем выставку «Вещи» в Anna Nova, и ваши имена не были скрыты.

ХИМИЛЯЙНЕ: Тогда была осознанная концепция: два коллекционера выбирают работы друг у друга. Фамилия коллекционера была оправдана кураторским ходом. А эта выставка — даже не презентация моей коллекции, в нее по разным причинам не попало много художников, поэтому «козырять» своей фамилией считаю неправильным.

ГЕНЕРАЛОВА: Как вы с Александром Дашевским пришли к концепции нынешней выставки? Как вы вообще выбираете куратора?

ХИМИЛЯЙНЕ: Куратор должен быть комфортен в общении и профессионален, Саша отвечает этим критериям. Ну и, конечно, в работе с ним я использовал метод недоплат и паяльника. Есть два стандартных способа работы с куратором: угроза и деньги — тогда совместный проект идет легко и приятно. Эту выставку делал не только Дашевский: архитектура Андрея Воронова и музыка Алексея Сысоева превращает ее в полноценное высказывание. Они соавторы выставки наравне со мной и Сашей.

ЛИМОНОВ: Мне логика повествования, выбранная куратором, непонятна. Слишком лобовые вещи в каждом зале: вот зал про рабочих, а этот — про головы. Это как малышу дать набор геометрических фигурок и заставить засовывать их в соответствующие дырки. Слишком прямолинейный метод экспонирования, на мой вкус. Там нет ни линейной, ни асимметричной логики, нет ансамбля, нет единой линии. Это набор классных вещей классного коллекционера в одном пространстве. Есть логика в материалах экспонирования, но нет кураторской логики, которая связывает все в единое. Сами «главы выставки» тоже непонятны.

ХИМИЛЯЙНЕ: Для меня кураторский текст, разделение залов по главам — это исключительно интерпретация Саши Дашевского. Для меня выставка совсем про другое — про настроение сегодняшнего дня.

ЛИМОНОВ: 99% зрителей говорят, что им нравится выставка. Потому что такой концентрации сильного искусства в одном месте давно не было. О кураторском замысле они вообще не думают — просто попадают в зоопарк шедевров и говорят «Вау!».

ХИМИЛЯЙНЕ: То, что показано, — про мое сегодняшнее состояние, это абсолютно настроенческая выставка, без нарратива и сюжета. Я ее именно так и воспринимаю.

ГЕНЕРАЛОВА: Вы не хотели сами написать кураторский текст, по-своему?

ХИМИЛЯЙНЕ: Некоторым людям нужно, чтобы им объяснили: вот этот зал про это,

а этот — про то. Чтобы все четко в голове уложилось. Хороший куратор может представить и окурок на тротуаре в десяти разных концепциях.

ГЕНЕРАЛОВА: Мои коллеги сказали, что выставка собрана даже слишком идеально, похожа на музей.

ХИМИЛЯЙНЕ: Хорошо сделаешь — плохо, плохо сделаешь — тоже плохо.

ГЕНЕРАЛОВА: Вы бывали на экскурсиях куратора по выставке, слышали, что говорят зрители?

ХИМИЛЯЙНЕ: Был на двух из них. Саша сначала водил экскурсии по 40 минут, потом ему так понравилось, что сейчас они длятся 1 час 40 минут, и каждый раз он выдумывает что-то новое. А что говорят люди—мне не очень интересно. Купили билет, и молодцы.

ГЕНЕРАЛОВА: Вам нормально живется с тем, что видимый зрителю концепт выставки совершенно не стыкуется с тем, что вы сами в нее вкладывали?