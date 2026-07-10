От находок открывателя Трои Шлимана до витражей фирмы Tiffany: тренируем в Эрмитаже насмотренность на выставке коллекции барона Штиглица

В Манеже Малого Эрмитажа идет выставка «Барон Штиглиц. Подвиг просвещенной благотворительности». Официальный инфоповод — 150-лет со дня основания Центрального училища технического рисования (создано на средства Штиглица и названо в его честь!). Но он становится отправной точкой, чтобы показать более 800 арт-памятников — от ювелирных украшений до оружия, от Античности до модерна. Когда-то все экспонаты находились в собрании училища — как пособие по тренировке насмотренности — но позже часть из них была передана Эрмитажу. И вот (впервые за 100 лет!) коллекция воссоединилась — некоторые предметы специально отреставрировали к выставке и еще никогда не показывали широкой публике.

Собака.ru рассказывает, как устроен этот масштабный и очень красивый проект.