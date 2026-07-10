От находок открывателя Трои Шлимана до витражей фирмы Tiffany: тренируем в Эрмитаже насмотренность на выставке коллекции барона Штиглица

В Манеже Малого Эрмитажа идет выставка «Барон Штиглиц. Подвиг просвещенной благотворительности». Официальный инфоповод — 150-лет со дня основания Центрального училища технического рисования (создано на средства Штиглица и названо в его честь!). Но он становится отправной точкой, чтобы показать более 800 арт-памятников — от ювелирных украшений до оружия, от Античности до модерна. Когда-то все экспонаты находились в собрании училища — как пособие по тренировке насмотренности — но позже часть из них была передана Эрмитажу. И вот (впервые за 100 лет!) коллекция воссоединилась — некоторые предметы специально отреставрировали к выставке и еще никогда не показывали широкой публике.
Собака.ru рассказывает, как устроен этот масштабный и очень красивый проект.
Фразу «Подвиг просвещенной благотворительности», вынесенную в название проекта, произнес Александр II. Поводом стала деятельность потомственного банкира и крупнейшего промышленника Александра Штиглица — 1876 году тот пожертвовал миллион рублей на создание Центрального училища технического рисования в Петербурге. А еще на собственные средства организовал при учебном заведении музей, чтобы воспитывать у студентов чувство прекрасного. Для этого на международных аукционах, а также у известных зарубежных и российских антикваров и коллекционеров закупали экспонаты. В основном, связанные с ремеслами. Впрочем, были и декоративная графика и книги.
Особняк барона Александра Штиглица. Столовая Премацци. Луиджи. 1870 (?)
Незадолго до смерти барон Штиглиц завещал училищу еще 5 748 329 рублей, сделав его одним из самых состоятельных учебных заведений России и Европы. На эти средства можно было пополнять музей лучшими экспонатами и даже построить отдельное здание. Оно было возведено в 1885–1896 годах по проекту первого директора училища Максимилиана Месмахера. 30 залов, оформленных в стилях разных исторических эпох (от Античности до барокко!), превращали музей в разворачивающийся в пространстве учебник истории искусства.
Кабинет на первом этаже дома А.А. Половцева на Большой Морской улице. Василий Иоганнович Класен
В начале 1923 года училище было закрыто, а музейные предметы в основном (но не полностью) перешли в ведение Эрмитажа. Так, накануне Октябрьской революции 1917 года собрание насчитывало более 24 000 предметов, а к моменту присоединения к Эрмитажу — около 40 000. Плюс оформилась уникальная библиотека — около 13 000 томов и около полумиллиона гравюр и рисунков, манускриптов и редких первопечатных книг.
Экспозицию «Подвиг просвещенной благотворительности» составили из эрмитажной коллекции, но с добавлением и предметов, находящихся сейчас в музее Штиглица. На выставке вещи из когда-то единого собрания встретились впервые за сто лет!
Художниками проекта стали Эмиль Капелюш и Юрий Сучков. Характерные для последнего вертикальные простенки делят зал на три основные части-оси.
Юрий Сучков
Художник, соавтор концепции пространства выставки
Мы хотели представить пространство как некий храм академии, где спрессованы знания за тысячу лет. Подчеркивает это не только выставленные в витринах артефакты, но и вертикальная архитектура, которая тоже должна возвысить зрителей.
Группа Леагра. Аттическая чернофигурная амфора
В центральной части в пунктирном хронологическом порядке располагаются главные шедевры выставки. Среди них очень много ювелирных драгоценностей и редких книг.
Самые старые экспонаты датируются VI веком до нашей эры. Это античная керамика, в том числе чернофигурные амфоры, поступившие в музей из коллекции мецената Александра Звенигородского. Рядом показывают перстни с резными камнями, медальоны и серьги из его же собрания. По соседству — находки знаменитого первооткрывателя Трои Генриха Шлимана из Гиссарлыка. Дальше посетители видят римские предметы и средневековые манускрипты, среди которых часословы с прекрасными миниатюрами и «Роман о Розе» на старофранцузском.
Роман о розе. Мастер Боэция Лальманя из Буржа
Здесь же выставляют менее ценные по отдельности, но формирующие общее впечатление и, что важнее, представление о развитии предметной культуры экспонаты. Это часы, посуда, табакерки, пуговицы, веера, религиозные принадлежности, украшения и так далее. Все это — в исторических витринах из музея Штиглица: те оригинальной формы на фигурных ножках.
Слева центральную часть фланкируют возрожденческие рельефы Антонио Ломбардо из комплекса «алебастровых комнат» Замка д’Эсте в Ферраре. А завершается эта ось, разворачиваясь в разные стороны, для демонстрации искусства Востока. Состав этого отдела коллекции в основном определил вкус семьи Половцевых (приемной дочери и зятя барона Штиглица). Показывают предметы из Китая, Японии, Индии, Египта, Ирана, Турции, стран Средней Азии — от застежек для паранджи до фигурных курильниц.
Левая часть зала напоминает зрителям, что музей Штиглица был организован при училище его же имени. Здесь рассказывают его историю, а еще показывают архитектурные проекты и рисунки студентов прошлых лет. Натюрморты выставляют в витринах рядом с изображенными на них предметами, так что работы «оживают».
В правой части пространства демонстрируют фарфор, включая уникальные сервизы и вазы Мейсенской, Севрской, Венской мануфактур, ИФЗ. А еще — текстиль, оружие, скульптуру, мебель и украшения, сгруппированные по времени и месту происхождения.
В конце зала слева крутят фильм о биографии Штиглица, справа показывают графику, в том числе рисунки итальянского виртуоза Тьеполо. А по центру можно увидеть пять шпалер из серии «Времена года. Гротески». Четыре представляют сюжеты, посвященные календарным сезонам, которым соответствуют стихии: «Весна — Венера», «Лето — Церера», «Осень — Вакх», «Зима — Эол». Последняя называется «Аполлон и знаки Зодиака» и содержит символику пятого элемента — эфира, из которого якобы состоят солнечный и лунный свет, небо и звезды, а также душа человека.
Кроме того, в экспозицию включили видео из современных учеников академии имени Штиглица: цикл мультфильмов об экспонатах выставки от студентов кафедры анимации и медиадизайна «Ожившие вещи» и проект «О дизайне в цитатах» — высказывания известных людей (от Фомы Аквинского до Жана Бодрийяра) на тему оформления повседневных вещей.
Выставка пробудет в Манеже Малого Эрмитаа до 4 октября (12+). Подробнее здесь.
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