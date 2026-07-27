Главные итоги июля в культуре Петербурга: юбилей Вишневой, «Бесприданница» с Цыгановым и «Одиссея» Нолана

Какие выставки проходили в музеях и галереях?

В июле многие художники и кураторы ушли в отпуска, и все же нам было на что посмотреть. Например, в DiDi Gallery — на выставку главного вышивальщика Петербурга Саши Браулова «Я зашел на улицу сказать вам...» (до 13 сентября). Внутри — серии работ, ранее висевших на заборах, фасадах зданий, набережных и водосточных трубах. В Музее Анны Ахматовой разом представили четыре экспозиции, объединившие около 500 (!) работ скульптора Владимира Цивина (до 25 октября). Среди маст-си — арт-объекты, посвященные Анне Ахматовой и Иосифу Бродскому

В «Стрит-арт хранении» (до 14 сентября) осмысляют феномен ностальгии через произведения художников с уличным бэкграундом со всей России (от Калининграда до Новосибирска!). В галерее «Сарай» (выставка завершилась 26 июля) показали «Вечный день» москвички Кати Жилиной с россыпью фантастических ландшафтов и волшебных существ.

Из хитов — в новой резиденции арт-объединения «Паразиты» стартовал проект «Устрицы, павлины и кое-что еще» (до 14 сентября). Обещают «парадоксальность, превращающуюся в художественную закономерность», за которую отвечают 23 автора: от человека-гриба Федора Хиросигэ и сооснователя арт-объединения Parazit Владимира Козина до ньюкамеров.