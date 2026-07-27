Главные итоги июля в культуре Петербурга: юбилей Вишневой, «Бесприданница» с Цыгановым и «Одиссея» Нолана

А еще гид по местам съемок хитов Балабанова, альбомы Мадонны и Charli XCX, возвращение ночных мистерий в Эрмитаже, исследование арт-критика Флориана Иллиеса «Когда заходит солнце. Семейство Томаса Манна в Санари» и выставка «Устрицы, павлины и кое-что еще» (Хиросигэ! Козин!). Редакция Собака.ru рассказывает (субъективно!) о самых интересных культурных новостях второго месяца лета — все важное, что вы могли пропустить.
Федор Хиросигэ
Какие выставки проходили в музеях и галереях?
В июле многие художники и кураторы ушли в отпуска, и все же нам было на что посмотреть. Например, в DiDi Gallery — на выставку главного вышивальщика Петербурга Саши Браулова «Я зашел на улицу сказать вам...» (до 13 сентября). Внутри — серии работ, ранее висевших на заборах, фасадах зданий, набережных и водосточных трубах. В Музее Анны Ахматовой разом представили четыре экспозиции, объединившие около 500 (!) работ скульптора Владимира Цивина (до 25 октября). Среди маст-си — арт-объекты, посвященные Анне Ахматовой и Иосифу Бродскому
В «Стрит-арт хранении» (до 14 сентября) осмысляют феномен ностальгии через произведения художников с уличным бэкграундом со всей России (от Калининграда до Новосибирска!). В галерее «Сарай» (выставка завершилась 26 июля) показали «Вечный день» москвички Кати Жилиной с россыпью фантастических ландшафтов и волшебных существ.
Из хитов — в новой резиденции арт-объединения «Паразиты» стартовал проект «Устрицы, павлины и кое-что еще» (до 14 сентября). Обещают «парадоксальность, превращающуюся в художественную закономерность», за которую отвечают 23 автора: от человека-гриба Федора Хиросигэ и сооснователя арт-объединения Parazit Владимира Козина до ньюкамеров.
Диана Вишнева
Что мы увидели в театре?
Июль начался с юбилея! Единственная прима в мире с собственным фондом, фестивалем и труппой Диана Вишнева громко отметила свой 50-й день рождения и тридцатилетие на сцене спектаклем-биографией «Диана. Без слов» (авторская интерпретация «Лебедя» Камиля Сен-Санса — на разрыв!) и культовым дуэтом в «Стульях» с суперзвездой современного танца Жилем Романом (он же — главный хранитель наследия Бежара).
Среди других новостей — возвращение ночных мистерий в Эрмитаже. Пятая серия спектакля-променада «Лето в Главном штабе» (следующие показы — 7, 14, 21 и 28 августа) стала трибьютом импрессионизму и модернизму. Работы Моне, Дега, Сезанна и Кандинского здесь синтезировали с эмбиентом, вальсами Штрауса и перформансами.
Любопытными гастролями отличилась «Мастерская Петра Фоменко». Театр под руководством Евгения Каменьковича выбрал для петербургской публики два спектакля по пьесам Островского: «Бесприданницу» (в касте — Цыганов!), а также «Волки и овцы» в трактовке выпускницы мастерской Фоменко в ГИТИСе Ма Чжен Хун!).
«Одиссея»
На что мы ходили в кино и что смотрели дома?
Невозможно обойти стороной такого исполина, как «Одиссея» Кристофера Нолана. Это абсолютно монументальная вещь, вокруг которой еще до премьеры ломали копья, как в Троянскую войну. При этом вопросы кастинга, декораций и верности первоисточнику меркнут перед тем, в какой устрашающей с кинематографической зрения форме по-прежнему находится режиссер. Гений или не гений — однозначного ответа на этот вопрос никто никогда не даст, но этот фильм — точно главный аттракцион 2026 года.
На фоне мегаломанского полотна сразу хочется порадоваться за две тихие инди-удачи. Первая — драмеди-сериал «Паша» Антона Коломейца и Евгении Тамахиной с Аскаром Ильясовым в роли растерянного, но страшно обаятельного аутсайдера, на которого постоянно сваливаются все несчастья на свете и за которого невозможно не болеть.
Вторая — мультфильм «Непокой» Леонида Шмелькова о двух молодых людях, оказавшихся в странном отеле с еще более чудными обитателями. По-хорошему дикое и изобретательное зрелище, где Дэвид Линч встречает Хулио Кортасара — или нам все это только кажется.
Finn Wolfhard — «Fire from the Hip»
Что мы слушали?
Finn Wolfhard — «Fire from the Hip». Фаворит музыкального обозревателя Собака.ru Даши Гладких: второй альбом звезды «Очень странных дел», вдохновленный классическим роком 1970-х и ранними альбомами Rolling Stones. И да, в «I’ll Let You Finish» Финн буквально цитирует скандальный выход Канье Уэста на MTV VMA в 2009-м!
The Strokes — «Reality Awaits». Рик Рубин в качестве продюсера, фирменные синтезаторы и автотюновый голос Джулиана Касабланкаса — составляющие первого за шесть лет и седьмого по счету альбома нью-йоркских легенд.
Charli XCX — «Music, Fashion, Film». Чарли заходит в новую эру в компании великих ангелов-хранителей: Мартина Скорсезе, Марка Джейкобса и сооснователя The Velvet Underground Джона Кейла. Забудьте про хиты для танцпола, теперь это рок-музыка для интеллигентного слэма.
Мадонна — «Confessions II». Фиты со Stromae и Сабриной Карпентер, Кейт Мосс и Бенедикт Камбербэтч в короткометражке к альбому и шесть ремиксов на втором диске «Afterhous Edition». Вердикт: Мадонна в очередной раз доказала, кто здесь королева.
Саундтрек месяца: James Blake, Travis Scott & Ludwig Göransson — When I’m Home. Джеймс Блейк и Трэвис Скотт вновь (после альбома рэпера Utopia!) встретились, чтобы записать саундтрек к «Одиссее» Нолана.
«Петербург Балабанова. Путеводитель»
Что мы читали?
Среди главных нон-фикшн-новинок — настольная книга любого уважающего себя синефила «Петербург Балабанова. Путеводитель» Андрея Карташова и Петра Лезникова. Через маршрут по бане, трамвайному парку, бару, рок-магазину и киностудии издание показывает, каким город выглядел в мультивселенной режиссера-легенды. Не менее любопытный релиз — «Когда заходит солнце. Семейство Томаса Манна в Санари» верховного арт-критика Флориана Иллиеса. В исследовании он аназирует темы тоски по родине, страха, злости и мира на пороге краха. Все это — на примере семьи немецкого классика, в 1933-м оказавшейся на отдыхе во Франции.
Из прозы запомнилось долгожданное переиздание «Мелочи жизни. Женская доля» Авдотьи Панаевой. Прежде известная как мемуаристка (благодаря ей нам известны инсайды из биографий Достоевского, Некрасова, Толстого, Тургенева, Гончарова и Белинского!), Панаева оказалась еще и сильным автором романов. Во всяком случае, по меркам XIX века у нее более чем смелые рассуждения о правах и свободах женщин.
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Текст: Лиза Вельяминова, Александр Павлов, Дарья Гладких, Анна Спирина
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