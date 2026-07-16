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Репортажи

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Алиса Фрейндлих, Данила Козловский, Андрей Могучий, Александр Сокуров: как прошел двойной юбилей Дианы Вишневой в БДТ

Величие! Двойной юбилей (50 лет и 30 лет на сцене!) прима Мариинского театра (и спецвыпуска ДИАНАZINE июльского номера Собака.ru!) отметила на сцене БДТ, собрав дорогих друзей (Жиль Роман! Данила Козловский!), патриархов институции (Алиса Бруновна Фрейндлих! Татьяна Архипова! Андрей Могучий!), суперзвезд русского балета (Надежда Батоева! Константин Зверев! Рената Шакирова! Кимин Ким!), главных культуртрегеров города (Анна Ялова! Юрий Смекалов! Александр Малич!), фэшн-див (Юлия Матвиенко! Шорена Джинали!) и весь Петербург. 

Диана Вишнева
Фото предоставлено пресс-службой Дианы Вишневой
Диана Вишнева
Алиса Фрейндлих, Диана Вишнева
Фото предоставлено пресс-службой Дианы Вишневой
Диана Вишнева, Алиса Фрейндлих
Данила Козловский
Фото предоставлено пресс-службой Дианы Вишневой
Данила Козловский
Андрей Могучий
Фото предоставлено пресс-службой Дианы Вишневой
Андрей Могучий
Татьяна Архипова, Диана Вишнева
Фото предоставлено пресс-службой Дианы Вишневой
Татьяна Архипова, Диана Вишнева
Жиль Роман
Фото предоставлено пресс-службой Дианы Вишневой

Жиль Роман

Александр Сокуров
Фото предоставлено пресс-службой Дианы Вишневой
Александр Сокуров
Диана Вишнева
Фото предоставлено пресс-службой Дианы Вишневой
Диана Вишнева
Константин Селиневич
Фото предоставлено пресс-службой Дианы Вишневой

Константин Селиневич

Юрий Смекалов
Фото предоставлено пресс-службой Дианы Вишневой
Юрий Смекалов
Диана Вишнева. Роман Осипов
Фото предоставлено пресс-службой Дианы Вишневой
Диана Вишнева, Роман Осипов
Рената Шакирова, Кимин Ким
Фото предоставлено пресс-службой Дианы Вишневой
Рената Шакирова, Кимин Ким
Алексей Гориболь, Диана Вишнева
Фото предоставлено пресс-службой Дианы Вишневой
Алексей Гориболь, Диана Вишнева

Вместе с труппой Context дива Диана Вишнёва (единственная прима в мире с собственным фондом, фестивалем и труппой!) открыла вечер премьерой постановки «Диана. Без слов» хореографа Павла Глухова (пластический спектакль-биография дивы из девяти танцсцен и пролога — с авторской интерпретацией «Лебедя» Камиля Сен-Санса, куклой-галатеей от художников Театра Образцовой, а также музыкальным дуэтом Алексея Гориболя и Андрея Ефимовского!).

Гранд-финале — выход Дианы Вишнёвой в культовых «Стульях» Мориса Бежара (пьеса Эжена Ионеско встречает вагнеровскую «Смерть Изольды!): в дуэте с суперзвездой современного танца Жилем Романом (он же — экс-премьер и главный хранитель наследия Бежара!).

Диана Вишнёва

Размышляет в ДИАНАZINE Собака.ru о «Стульях» Мориса Бежара и работе с Жилем Романом

Это не хореографический спектакль, он ближе к драматическому театру, к театру абсурда. Здесь пластика Мориса Бежара соединена с драматургией Эжена Ионеско. Никогда не думала, что прикоснусь к такому жанру, к такому пласту. Жиль Роман (бывший танцовщик и директор труппы Béjart Ballet Lausanne. — Прим. авт.) пред­ложил выступить с ним в этой постановке, мы ведь давно обсуждали возможность что-то сделать вме­сте. Он был моим педагогом-репетитором во время подготовки «Болеро», спустя годы мы выступили на токийском фестивале в дуэте Брунгильды и Логи из бежаровского «Кольца вокруг кольца». И толь­ко в этом сезоне — уже 30-м для меня — появи­лись «Стулья». Я ничего не подгадывала к своему юбилею, просто настало время. Оно становится все сложнее, но жизнь продолжается.

Андрей Могучий, Диана Вишнева
Фото предоставлено пресс-службой Дианы Вишневой
Андрей Могучий, Диана Вишнева
Анна Ялова
Фото предоставлено пресс-службой Дианы Вишневой
Анна Ялова
Юлия Никулина
Фото предоставлено пресс-службой Дианы Вишневой

Юлия Никулина

Кимин Ким
Фото предоставлено пресс-службой Дианы Вишневой
Кимин Ким
Андрей Могучий, Варвара Владимирова, Алиса Фрейндлих
Фото предоставлено пресс-службой Дианы Вишневой
Андрей Могучий, Алиса Фрейндлих, Варвара Владимирова, Татьяна Архипова, Федор Болтин
Константин Зверев, Надежда Батоева
Фото предоставлено пресс-службой Дианы Вишневой
Константин Зверев, Надежда Батоева
Диана Вишнева, Денис Мережковский. Константин Селиневич, Павел Глухов
Фото предоставлено пресс-службой Дианы Вишневой
Диана Вишнева, Денис Мережковский, Константин Селиневич, Павел Глухов
Данила Козловский, Диана Вишнева
Фото предоставлено пресс-службой Дианы Вишневой
Диана Вишнева, Данила Козловский
Диана Вишнева
Фото предоставлено пресс-службой Дианы Вишневой
Диана Вишнева
Светлана Тегин
Фото предоставлено пресс-службой Дианы Вишневой

Светлана Тегин

Алексей Гориболь
Фото предоставлено пресс-службой Дианы Вишневой
Алексей Гориболь
Анастасия Антоненкова, Александр Малич
Фото предоставлено пресс-службой Дианы Вишневой
Александр Малич, Анастасия Антоненкова
Юлия Машнич
Фото предоставлено пресс-службой Дианы Вишневой
Юлия Машнич
Ксения Гощицкая, Михаил Стацюк
Фото предоставлено пресс-службой Дианы Вишневой
Ксения Гощицкая, Михаил Стацюк

Двойной юбилей примы объединил всех: пока пианист Алексей Гориболь и виолончелист Андрей Ефимовский пустились в музыкальный транс на сцене БДТ, гравитационные волны огромной черной Сферы (вау-инсталляция от художника Александра Шишкина-Хокусая!) притянули в фойе гранд-даму театра Алису Бруновну Фрейндлих, режиссера Андрея Могучего, хореографа Юрия Смекалова и актера Данилу Козловского. Под бурные овации Диана Вишнёва задула свечи на торте-сфере (тоже планетарных масштабов!) от «Астории» и едва не затерялась в мириадах ромашек, пионов, роз и лилий от гостей вечера. 

Диана Вишнева
Фото предоставлено пресс-службой Дианы Вишневой
Диана Вишнева
Людмила Ковалева
Фото предоставлено пресс-службой Дианы Вишневой

Людмила Ковалева

Наталья Метелица
Фото предоставлено пресс-службой Дианы Вишневой
Наталья Метелица
Леонид Алексеев
Фото предоставлено пресс-службой Дианы Вишневой
Леонид Алексеев
Юлия Матвиенко
Фото предоставлено пресс-службой Дианы Вишневой
Юлия Матвиенко
Шорена Джинали
Фото предоставлено пресс-службой Дианы Вишневой
Шорена Джинали
Дмитрий Левин, Леонид Алексеев. Андрей Нестеров, Илья Дыбов
Фото предоставлено пресс-службой Дианы Вишневой
Леонид Алексеев, Дмитрий Левин, Андрей Нестеров, Илья Дыбов
Дарья Гавра
Фото предоставлено пресс-службой Дианы Вишневой

Дарья Гавра

Наталья Плеханова
Фото предоставлено пресс-службой Дианы Вишневой
Наталья Плеханова
Диана Вишнева
Фото предоставлено пресс-службой Дианы Вишневой
Диана Вишнева
Юрий Смекалов, Рената Шакирова
Фото предоставлено пресс-службой Дианы Вишневой
Рената Шакирова, Юрий Смекалов
Константин Зверев, Надежда Батоева, Юрий Смекалов
Фото предоставлено пресс-службой Дианы Вишневой
Надежда Батоева, Юрий Смекалов, Диана Вишнева, Рената Шакирова, Константин Зверев, Кимин Ким
Фото предоставлено пресс-службой Дианы Вишневой
Фото предоставлено пресс-службой Дианы Вишневой
Денис Мережковский
Фото предоставлено пресс-службой Дианы Вишневой
Денис Мережковский
Фото предоставлено пресс-службой Дианы Вишневой

Важный гифт Дианы Вишнёвой всем нам в день двойного юбилея — релиз эпистолярного альманаха «Диане — о Диане» от издательской программы Diana Vishneva Foundation. Книга объединила более двух десятков посланий о приме и для примы от ее дорогих друзей, наставников, соратников и единомышленников (Уильям Форсайт! Джон Ноймайер! Людмила Ковалёва! Марко Гёке! Каролин Карлсон! Теодор Курентзис!). 

Диана Вишнёва 

Рассказывает в ДИАНАZINE Собака.ru о судьбоносной встрече с педагогом Людмилой Ковалевой и объясняет, как контемпорари-хореографы стали лучшими психологами  

Кому-то со­путствует удача, поддержка семьи, судьбоносная встреча с учителем. Для меня такой опорой, помимо моей семьи, стала моя педагог, ментор Людмила Валентиновна Ковалева. Без нее я точно была бы иным человеком. Благодаря ее поддержке и вере в меня я проходила все сложности. Я понимала свой лимит, потому что была жесткой перфекционисткой, что отмечали все хореографы современного танца: «Диана, ты слишком жестока с собой!» А я не понима­ла, как по-другому. И они научили меня через свои практики. Так что они меня спасли — по сей день спасают.

Хореографы контемпорари стали моими психологами. Почему с ними настолько интересно? У каждого из них невероятный багаж тех же стра­даний, преодолений, самообразования. Это все есть в их постановках. Они сразу, как сканер, считывали мой опыт через мои глаза, жесты, пластику. Как говорила Марта Грэм, движение никогда не лжет.

Диана Вишнева. с сыном Рудольфом-Виктором
Фото предоставлено пресс-службой Дианы Вишневой
Диана Вишнева, с сыном Рудольфом-Виктором
Александра Новоселова
Фото предоставлено пресс-службой Дианы Вишневой
Александра Новоселова
Фото предоставлено пресс-службой Дианы Вишневой
Диана Вишнева
Фото предоставлено пресс-службой Дианы Вишневой
Диана Вишнева
Диана Вишнева. Роман Осипов
Фото предоставлено пресс-службой Дианы Вишневой
Диана Вишнева, Роман Осипов
Александр Будберг и Наталья Тимакова
Фото предоставлено пресс-службой Дианы Вишневой

Александр Будберг и Наталья Тимакова

Наталья Метелица, Диана Вишнева
Фото предоставлено пресс-службой Дианы Вишневой
Наталья Метелица, Диана Вишнева
Наталья Метелица. Павел Глухов
Фото предоставлено пресс-службой Дианы Вишневой
Наталья Метелица, Павел Глухов
Фото предоставлено пресс-службой Дианы Вишневой

Дальше — больше: после триумфально отгремевшего творческого гала-вечера на сцене БДТ уже этой осенью ждем юбилейную выставку-трибьют Дианы Вишнёвой в Новой Голландии (спойлер: задумана как спектакль с архивами примы!). 

Диана Вишнёва

Рефлексирует о двойном юбилее в ДИАНАZINE Собака.ru

Для артиста юбилей — красивая и опасная ловушка. Тебя заставляют оглянуться, а во время танца оглядываться нельзя — упадешь. От тебя ждут подведения черты, а ты толь­ко разогрелся. Да и не хочется итогов. Жизненная энергия всегда остается, душа не стареет. Итог под­водит тот, кто согласился уйти в архив. Я не ухожу.

Шорена Джинали, Юлия Матвиенко
Фото предоставлено пресс-службой Дианы Вишневой
Шорена Джинали, Юлия Матвиенко
Михаил Стацюк
Фото предоставлено пресс-службой Дианы Вишневой
Михаил Стацюк
Илья Шумейко
Фото предоставлено пресс-службой Дианы Вишневой

Илья Шумейко

Фото предоставлено пресс-службой Дианы Вишневой
Фото предоставлено пресс-службой Дианы Вишневой
Надежда Батоева, Константин Зверев
Фото предоставлено пресс-службой Дианы Вишневой
Надежда Батоева, Константин Зверев
Евгения Нагимова
Фото предоставлено пресс-службой Дианы Вишневой
Евгения Нагимова
Денис Мережковский. Ольга Угарова
Фото предоставлено пресс-службой Дианы Вишневой
Денис Мережковский, Ольга Угарова
Полина Шевцова
Фото предоставлено пресс-службой Дианы Вишневой
Полина Шевцова
Алексей Гориболь
Фото предоставлено пресс-службой Дианы Вишневой
Алексей Гориболь
Анна Ялова, Ксения Гощицкая
Фото предоставлено пресс-службой Дианы Вишневой
Ксения Гощицкая, Анна Ялова
Учащиеся студии балета «Династия»: Анастасия Лаврентьева, Влада Левина, Элина Рассказова, Таисия Фролова
Фото предоставлено пресс-службой Дианы Вишневой

Учащиеся студии балета «Династия»: Анастасия Лаврентьева, Влада Левина, Элина Рассказова, Таисия Фролова

Вячеслав Золотарев
Фото предоставлено пресс-службой Дианы Вишневой
Вячеслав Золотарев
Рената Шакирова, Надежда Батоева, Константин Зверев
Фото предоставлено пресс-службой Дианы Вишневой
Рената Шакирова, Константин Зверев, Надежда Батоева
Фото предоставлено пресс-службой Дианы Вишневой

Фото: Дмитрий Колесов, Елизавета Медунецкая, Светлана Аввакум, Ирина Туминене, Михаил Вильчук

Люди:
Дмитрий Левин, Федор Болтин, Анастасия Антоненкова Татьяна Архипова, Рената Шакирова, Юрий Смекалов, Наталья Метелица, Александр Малич, Кимин Ким, Надежда Батоева, Леонид Алексеев, Полина Шевцова, Юлия Машнич, Анна Ялова, Диана Вишнева, Михаил Стацюк, Юлия Матвиенко, Ксения Гощицкая, Андрей Могучий, Алиса Фрейндлих, Алексей Гориболь, Евгения Нагимова, Вячеслав Золотарев, Шорена Джинали, Наталья Плеханова, Александр Сокуров, Варвара Владимирова, Александра Новоселова, Данила Козловский, Денис Мережковский, Константин Зверев

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