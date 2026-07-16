Алиса Фрейндлих, Данила Козловский, Андрей Могучий, Александр Сокуров: как прошел двойной юбилей Дианы Вишневой в БДТ

Рассказывает в ДИАНАZINE Собака.ru о судьбоносной встрече с педагогом Людмилой Ковалевой и объясняет, как контемпорари-хореографы стали лучшими психологами

Кому-то со­путствует удача, поддержка семьи, судьбоносная встреча с учителем. Для меня такой опорой, помимо моей семьи, стала моя педагог, ментор Людмила Валентиновна Ковалева. Без нее я точно была бы иным человеком. Благодаря ее поддержке и вере в меня я проходила все сложности. Я понимала свой лимит, потому что была жесткой перфекционисткой, что отмечали все хореографы современного танца: «Диана, ты слишком жестока с собой!» А я не понима­ла, как по-другому. И они научили меня через свои практики. Так что они меня спасли — по сей день спасают.

Хореографы контемпорари стали моими психологами. Почему с ними настолько интересно? У каждого из них невероятный багаж тех же стра­даний, преодолений, самообразования. Это все есть в их постановках. Они сразу, как сканер, считывали мой опыт через мои глаза, жесты, пластику. Как говорила Марта Грэм, движение никогда не лжет.