Алиса Фрейндлих, Данила Козловский, Андрей Могучий, Александр Сокуров: как прошел двойной юбилей Дианы Вишневой в БДТ

Величие! Двойной юбилей (50 лет и 30 лет на сцене!) прима Мариинского театра (и спецвыпуска ДИАНАZINE июльского номера Собака.ru!) отметила на сцене БДТ, собрав дорогих друзей (Жиль Роман! Данила Козловский!), патриархов институции (Алиса Бруновна Фрейндлих! Татьяна Архипова! Андрей Могучий!), суперзвезд русского балета (Надежда Батоева! Константин Зверев! Рената Шакирова! Кимин Ким!), главных культуртрегеров города (Анна Ялова! Юрий Смекалов! Александр Малич!), фэшн-див (Юлия Матвиенко! Шорена Джинали!) и весь Петербург.
Жиль Роман
Константин Селиневич
Вместе с труппой Context дива Диана Вишнёва (единственная прима в мире с собственным фондом, фестивалем и труппой!) открыла вечер премьерой постановки «Диана. Без слов» хореографа Павла Глухова (пластический спектакль-биография дивы из девяти танцсцен и пролога — с авторской интерпретацией «Лебедя» Камиля Сен-Санса, куклой-галатеей от художников Театра Образцовой, а также музыкальным дуэтом Алексея Гориболя и Андрея Ефимовского!).
Гранд-финале — выход Дианы Вишнёвой в культовых «Стульях» Мориса Бежара (пьеса Эжена Ионеско встречает вагнеровскую «Смерть Изольды!): в дуэте с суперзвездой современного танца Жилем Романом (он же — экс-премьер и главный хранитель наследия Бежара!).
Диана Вишнёва
Размышляет в ДИАНАZINE Собака.ru о «Стульях» Мориса Бежара и работе с Жилем Романом
Это не хореографический спектакль, он ближе к драматическому театру, к театру абсурда. Здесь пластика Мориса Бежара соединена с драматургией Эжена Ионеско. Никогда не думала, что прикоснусь к такому жанру, к такому пласту. Жиль Роман (бывший танцовщик и директор труппы Béjart Ballet Lausanne. — Прим. авт.) предложил выступить с ним в этой постановке, мы ведь давно обсуждали возможность что-то сделать вместе. Он был моим педагогом-репетитором во время подготовки «Болеро», спустя годы мы выступили на токийском фестивале в дуэте Брунгильды и Логи из бежаровского «Кольца вокруг кольца». И только в этом сезоне — уже 30-м для меня — появились «Стулья». Я ничего не подгадывала к своему юбилею, просто настало время. Оно становится все сложнее, но жизнь продолжается.
Юлия Никулина
Светлана Тегин
Двойной юбилей примы объединил всех: пока пианист Алексей Гориболь и виолончелист Андрей Ефимовский пустились в музыкальный транс на сцене БДТ, гравитационные волны огромной черной Сферы (вау-инсталляция от художника Александра Шишкина-Хокусая!) притянули в фойе гранд-даму театра Алису Бруновну Фрейндлих, режиссера Андрея Могучего, хореографа Юрия Смекалова и актера Данилу Козловского. Под бурные овации Диана Вишнёва задула свечи на торте-сфере (тоже планетарных масштабов!) от «Астории» и едва не затерялась в мириадах ромашек, пионов, роз и лилий от гостей вечера.
Людмила Ковалева
Дарья Гавра
Важный гифт Дианы Вишнёвой всем нам в день двойного юбилея — релиз эпистолярного альманаха «Диане — о Диане» от издательской программы Diana Vishneva Foundation. Книга объединила более двух десятков посланий о приме и для примы от ее дорогих друзей, наставников, соратников и единомышленников (Уильям Форсайт! Джон Ноймайер! Людмила Ковалёва! Марко Гёке! Каролин Карлсон! Теодор Курентзис!).
Диана Вишнёва
Рассказывает в ДИАНАZINE Собака.ru о судьбоносной встрече с педагогом Людмилой Ковалевой и объясняет, как контемпорари-хореографы стали лучшими психологами
Кому-то сопутствует удача, поддержка семьи, судьбоносная встреча с учителем. Для меня такой опорой, помимо моей семьи, стала моя педагог, ментор Людмила Валентиновна Ковалева. Без нее я точно была бы иным человеком. Благодаря ее поддержке и вере в меня я проходила все сложности. Я понимала свой лимит, потому что была жесткой перфекционисткой, что отмечали все хореографы современного танца: «Диана, ты слишком жестока с собой!» А я не понимала, как по-другому. И они научили меня через свои практики. Так что они меня спасли — по сей день спасают.
Хореографы контемпорари стали моими психологами. Почему с ними настолько интересно? У каждого из них невероятный багаж тех же страданий, преодолений, самообразования. Это все есть в их постановках. Они сразу, как сканер, считывали мой опыт через мои глаза, жесты, пластику. Как говорила Марта Грэм, движение никогда не лжет.
Александр Будберг и Наталья Тимакова
Дальше — больше: после триумфально отгремевшего творческого гала-вечера на сцене БДТ уже этой осенью ждем юбилейную выставку-трибьют Дианы Вишнёвой в Новой Голландии (спойлер: задумана как спектакль с архивами примы!).
Диана Вишнёва
Рефлексирует о двойном юбилее в ДИАНАZINE Собака.ru
Для артиста юбилей — красивая и опасная ловушка. Тебя заставляют оглянуться, а во время танца оглядываться нельзя — упадешь. От тебя ждут подведения черты, а ты только разогрелся. Да и не хочется итогов. Жизненная энергия всегда остается, душа не стареет. Итог подводит тот, кто согласился уйти в архив. Я не ухожу.
Илья Шумейко
Учащиеся студии балета «Династия»: Анастасия Лаврентьева, Влада Левина, Элина Рассказова, Таисия Фролова
Фото: Дмитрий Колесов, Елизавета Медунецкая, Светлана Аввакум, Ирина Туминене, Михаил Вильчук
Комментарии (0)