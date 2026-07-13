От Якобсона до Григоровича: как в балете появились гениальные танцовщики? Рассказывают (и показывают!) в Театральном музее

Кто герои выставки?

На выставке мы через фотографии говорим о личностях, с деятельностью которых связаны новшества, появлявшиеся в балете в ХХ веке.

Леонид Якобсон

Человек сложной судьбы. Он уделял очень много времени работе с телом, мог по пять часов разбирать одну позу. А потом решить все переделывать. Это многим не нравилось — процесс постановки растягивался на год вместо месяца. Но он смог собрать вокруг себя команду танцовщиков, заинтересованных в таком подходе. Якобсон брал скульптуры Родена и «оживлял» их на сцене, а в «Свадебном кортеже» (тоже на музыку Шостаковича!) визуализировал работы Марка Шагала, прочувствовав его смех сквозь слезы. Он очень хотел иметь свой театр, но ему ставили палки в колеса: то давали труппу, то отнимали.

В итоге театр дали, но с условием: ни гастролей, ни упоминаний в прессе. Якобсон согласился, потому что рад был даже такой возможности. Современники вспоминали, как он, счастливый, перебегал из зала в зал. Но через пару лет Леонид Вениаминович умер. А его театр и сейчас, увы, не так популярен, как мог бы быть.