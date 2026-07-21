Кто и зачем превратил галерею Jessica в боксерский ринг? Узнал коллекционер Сергей Лимонов

СЕРГЕЙ: Кто реальный адресат вашей выставки «Свинцовое время» — арт-критик, коллекционер, друзья-художники?

ВЛАДИМИР: У адресата искусства нет профессии или социальной роли. Я делаю работы для тех, кто может смотреть.

ИЛЬЯ: Недавно я пришел к мысли, что сильное произведение искусства работает как удар. В нем также важны точность, меткость и концентрация. И этот удар не выбирает адресата. Мне близки работы, которые отправляют зрителя в нокдаун. Хук справа — и ты уже лежишь на мате (ментально, конечно!).

СЕРГЕЙ: Критики говорят: современное искусство стало областью «иллюстрации тревог». Вопрос: как тогда отличить искреннее переживание от модной эстетики?

ВЛАДИМИР: Есть такое. И все эти тревоги родом из детства. (Смеется.) Если я не знаком с художником, остается полагаться на интуицию. Бывает, работа сразу вибрирует. Иногда это не так просто понять. Отвечу так: подлинная тревога никогда не стремится к эффектности, хотя и определяет форму.

ИЛЬЯ: Сложно рассуждать о моде на тревогу в тот момент, когда тревога фактически стала средой нашего существования. В искусстве эта граница, на мой взгляд, проходит между обращением к готовой эстетике и поиском новой формы для выражения переживания. В первом случае воспроизводится узнаваемый набор образов и приемов, во втором — происходит попытка понять, что тревога делает с нами, нашим восприятием, языком и отношением ко времени.