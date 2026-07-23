NameGallery — 15 лет! Вспоминаем, каких суперзвезд петербургского совриска впервые показали здесь (спойлер: от Цхэ до Дьякова!)

Маша Ша

Работает как видеохудожница и график. Ее произведения в обоих медиумах перформативны и обращаются к многократно повторяющимся действиям. В графике это обычно большие форматы: рулоны белой или желтоватой кальки, поверх которой наносятся жирные, экспрессивные, рвущие тонкую поверхность штрихи графитом или цветными карандашами.

В NameGallery за 15 лет прошло две персональные выставки Маши: «Приближаясь к монстру» и «Я далеко». На первой, в 2015-м, показывали видео, графику и объекты. Рисунки фиксировали фрагментированное, израненное тело. А в видеоработах можно было увидеть саму художницу — анонимную, лишенную лица, помещенную в ситуации ритмически-монотонных действий.