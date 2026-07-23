NameGallery — 15 лет! Вспоминаем, каких суперзвезд петербургского совриска впервые показали здесь (спойлер: от Цхэ до Дьякова!)

Галерея Name появилась на Большой Конюшенной в 2011-м. Поначалу здесь показывали классиков петербургского совриска, но вскоре основной миссией стало открытие новых имен. И получилось арт-вау! Зрителей знакомили с художниками, чьи работы сейчас хотят в свои собрания все продвинутые коллекционеры. Да, это здесь прошли первые персональные выставки почти десятка важных авторов: от участников арт-группы «Север-7» до Стаса Фалькова. В честь юбилея Namе Собака.ru рассказывает о художниках из пула и комьюнити галереи.
Маша Ша
Работает как видеохудожница и график. Ее произведения в обоих медиумах перформативны и обращаются к многократно повторяющимся действиям. В графике это обычно большие форматы: рулоны белой или желтоватой кальки, поверх которой наносятся жирные, экспрессивные, рвущие тонкую поверхность штрихи графитом или цветными карандашами.
В NameGallery за 15 лет прошло две персональные выставки Маши: «Приближаясь к монстру» и «Я далеко». На первой, в 2015-м, показывали видео, графику и объекты. Рисунки фиксировали фрагментированное, израненное тело. А в видеоработах можно было увидеть саму художницу — анонимную, лишенную лица, помещенную в ситуации ритмически-монотонных действий.
Леонид Цхэ
Леонид учился в Академии художеств имени Репина и после ее окончания преподавал там же. В своем творчестве он совмещает навыки классического рисунка и живописи с гипертрофированной деконструкцией — и самих техник, и изображения. Цхэ — один из основателей арт-группы «Север-7» (они с товарищами по объединению Нестором Энгельке и Александром Цикаришвили вместе учились в лицее имени Иогансона). В какой-то момент художник настолько преисполнился взаимопроникновением классического и современного искусства, что даже приобщал к «северянским» практикам перформативного позирования и активного рисования своих студентов-репинцев.
В NameGallery можно было увидеть три персональных проекта Цхэ: «Неопетербург», «Собственная дача» и «Пьесы / Штудии к стихам». Во время первой выставки показывали серию картин, написанных по мотивам фотографий, снятых на «мыльницу». Среди сюжетов были уличная неразбериха, сценки у прилавка на рынке, попытки разобраться со штативом для селфи и прочие бытовые обыденности. И все это — завернуто в обертку деконструкции: оставленные незакрашенными части холстов, карандашные наметки, не обросшие живописным мясом, кляксы и загогулины, обозначающие фигуры.
Александр Цикаришвили
Александр Цикаришвили
Лидер арт-групп «Север-7» и «Цветы Джонджоли» и создатель галереи Sobo Александр Цикаришвили то перевоплощается в хтоническую бабушку, то инициирует создание тотальных инсталляций, в которых одежда смешивается с артом. Иногда занимается земляной живописью или создает экспрессивные скульптуры. «Режиссер-сценограф, лицедей-травести, архитектор-фантаст, скульптор-игрушечник, живописец-фактурист, мастер руинных объектов, рисовальщик-перформансист» — так описывает диапазон творчества Александра искусствовед Глеб Ершов.
Первая масштабная выставка художника «Неудобная Р» прошла в NameGallery в 2018 году. Тотальный гезамткунстверк включал в себя живопись, скульптуру, инсталляцию, графику и объекты, которые теряли свои границы и превращались в общее пространство гротескной формы, полное непрерывно прирастающих смыслов.
Петр Дьяков
Петр Дьяков
В своей скульптурной практике Дьяков использует чрезмерность, театральность, внимание к жесту и экспрессивность. Например, вы могли видеть его инсталляцию из разбитых на глиняные черепки баскетбольных мячей. (Это на ее фоне которой снялся для нашего проекта «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» коллекционер Денис Химиляйне, работу прям сейчас показывают на выставке «Голова современника» в «Третьем месте».) Или узнаваемые скульптуры из кистей рук, показывающих различные жесты.
Первая персональная выставка Петра, на которой он были масштабно представлен, прошла в NameGallery в 2019 году и называлась «Сам за себя». Тогда, например, показывали повторения экспрессивных голов скульптора Франца Ксавера Мессершмидта, в которые были инкрустированы коробочки из-под духов, упаковки леденцов и прочие «маленькие радости героев и жертв общества потребления», как выразился тогда куратор Станислав Савицкий.
Петр Дьяков
Художник
Это была моя первая сольная выставка и моя первая галерея. Я был последним из «северов» с персоналкой. Помню, решил: надо прийти за час, ожидать гостей, полирнуть, так сказать, экспозицию. Поднимаясь на четвертый этаж, смотрю — дверь закрыта, свет не горит. Думаю: странно. Толкаю дверь — все-таки открыто. И выставка моя в темноте стоит. Ребята говорят: этажом выше, оказывается, тоже было открытие на несколько часов раньше, оттуда вся публика к тебе уже ломится. Так что мы пока притворились, что закрыто. Я посидел в темноте минут тридцать, начал засыпать — не посмотреть же ничего. Вышел в коридор — там и правда тусовка сверху сползается, пошла какая-то движуха.
А на выставке я презентовал свой скульптурный метод, первый раз показывал его в расширенном варианте. Забавно было, что из моих ребят никто не пришел — ни Саша Цикаришвили, ни Нестор Энгельке, ни Аня Андржиевская. Все параллельно делали какой-то совместный проект. Зато пришел художник Voltorn со своим повторяющимся перформансом: мыл в халате полы, разгонял зрителей. .
Matiush First. Formation
Matiush First
Под псевдонимом скрывается мультидисциплинарная художница Лера. В своем творчестве она совмещает аналоговую графику и цифровой медиум. Причем графика тоже используется для исследования взгляда машины: изображения увеличиваются, распадаясь на отдельные пиксели.
В послекарантинном 2020-м в NameGallery прошла первая персональная выставка художницы Formation: рисунки и карта на стенах, а в центре — огромный пушистый розовый ковер, из которого вырастали две скульптуры и старенький монитор для погружения в гейм-инсталляцию.
Олег Хмелев. Выставка "Бим-Бом"
Олег Хмелев
Еще один участник «Север-7» Олег Хмелев работает с графикой, живописью, скульптурой, объектами и видео. Через эти медиумы он переосмысляет повседневность, творящую себя от гаражей до художественных школ, превращая ее то в компьютерное фэнтези, то в игру-тамагочи.
В NameGallery прошло две персональные выставки художника — «Бим-Бом» и «Челлендж». Началось все в 2021 году с инсталляции из произведений, созданных в гараже-мастерской, первыми зрителями которых становились местные псы, названные художником Бимом и Бомом.
самуилл маршак. SOU DE CUIVRE
Дима Королев / Самуилл Маршак
Практика художника строится на стыке академической школы живописи, наивного искусства и концептуальной игры с текстом, памятью и культурными клише. Причем кураторы его последней выставки «Лубки» Александр и Лиза Цикаришвили призывают различать две личности одного художника: Диму Королева и Маршака. Королев, по их словам, тяготеет к литературе Пинчона и Джойса, а мир Маршака — предельно детский, что отражается в его «проторисовальных» работах.
Раздельно или совместно, но в NameGallery у Королева/Маршака прошло три персоналки. На первой из них — «Несложно» — в 2022 году показывали два живописных цикла (трагедия детства внутри и наивный подход к форме снаружи) и серию объектов: высохшие чайные пакетики в банках и деревянные игрушки.
Стас Фальков. Un voyage sans fin
Стас Фальков
Мультидисциплинарный художник, дизайнер и фотограф объединяет визуал, моду и исследования культурной памяти. Его творческое объединение и апсайкл-ателье (со сверхпопулярными принтами и наивными дизайнами!) «Кружок» (закрылось в марте 2024 года) выросло из онлайн-фотоальманаха в большое комьюнити со своей радиостанцией и ивентами. В 2022-м Фальков переехал во Францию, стал членом «Ателье художников в изгнании» и показывал свои работы в Лондоне, Барселоне, Базеле и Париже.
А в 2025-м открылся его персональный проект Un voyage sans fin в NameGallery. Это было живописное путешествие вглубь творческого опыта, рассказ о трансформации и ода постоянному движению. В основе работ — «дневник путешественника, в котором на холстах оживают сюжеты, где-то увиденные или подсмотренные, а затем переосмысленные в авторской манере».
P.S. Сейчас NameGallery активно продолжает деятельность, в июне здесь открылась выставка «Интродуцент» Наримана Калашникова.
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