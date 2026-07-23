10 лучших недавних документальных проектов, которые вы могли пропустить (и зря!)

С начала 2026 года в кинотеатрах и на онлайн-платформах вышло множество отличных документальных картин: от нового Вернера Херцога о слонах и поэтичных «Легенд леса» до «Емельяненко» Валерии Гайи Германики и драмы преодоления «Цена вершины». Собака.ru рассказывает о своих (субъективных!) фаворитах, которые могли пройти мимо вас.
Дисклеймер: некоторые картины вышли в 2025-м, но в российском прокате и на стримингах стали доступны только в 2026-м.
Фильм «Наум. Предчувствия» (18+)
Документальный фильм-диалог с легендарным киноведом и историком Наумом Клейманом — рассказы о детстве миксуются с важными вехами в жизни глыбы отечественной культуры. Режиссером проекта стал Андрей Натоцинский.
Еще идет в кинотеатрах
Фильм «Марк глазами Софии» / Marc by Sofia (18+)
Документальный фильм Софии Копполы (первый ее крупный опыт подобного рода) о легендарном модельере Марке Джейкобсе, в свое время определявшим стиль Louis Vuitton. Картина, основанная на редких архивных материалах, строится вокруг подготовки коллекции prеt-a-porter весна–лето 2024.
Вышел на Max, еще идет в кинотеатрах
Фильм «Емельяненко» (18+)
Автор «Все умрут, а я останусь», «Школы» и «Обоюдного согласия» Валерия Гайа Германика сняла документальный фильм о бойце MMA Александре Емельяненко. Камера неотступно следует за скандальным героем — в результате получается сложный и противоречивый портрет. Подробнее — в нашей рецензии.
Вышел на Okko
Фильм «Булгаков. Тайна мастера» (12+)
Документальный фильм о создании «Мастера и Маргариты», снятый Артемом Михалковым — с подробным исследованием архивных материалов и комментариями экспертов. Также в картине участвует актер Артем Быстров.
Еще не вышел на стримингах
Фильм «Мелания» / Melania (18+)
Документальный фильм Бретта Ратнера («Семьянин», «Красный дракон») о супруге президента США Мелании Трамп. Ее глазами показаны события 2025 года, предшествовавшие инаугурации — для этого режиссер собрал солидный багаж видеоматериалов, которые до этого нигде не публиковались.
Вышел на Prime Video
Фильм «Цена вершины» / Girl Climber (16+)
Документальный фильм Джона Глассберга о легендарной скалолазке Эмили Харрингтон и ее новом вызове после покорения Эвереста — она взялась пройти почти километровую стену Эль-Капитан в течение суток, что не получалось ни у одной женщины. Дополнительного драматизма добавила травма на этапе подготовки за год до этого: пришлось делать выбор — отказаться от своей цели или идти до конца.
Вышел на Prime Video, еще идет в кинотеатрах
Сериал «Соседи» / Neighbors, премьера (18+)
Документальный сериал студии A24 на вроде бы обычную тему — конфликты между соседями в американской провинции. Однако каждый эпизод (всего их шесть) из фиксации комичной ругани из-за пустяка быстро превращается в настоящую увлекательную драму в духе «Грызни».
Вышел на Max
Сериал «В Хогвартс я не попал» (18+)
Инклюзивный документальный сериал о людях с невербальным аутизмом: авторы показывают, что даже без возможности использовать устную речь с ними можно и нужно плодотворно и интересно коммуницировать. Погрузиться во внутренний мир героев помогают анимация и озвучание — их внутренние монологи произносят известные актеры: Юрий Колокольников, Саша Бортич, Никита Кологривый, Рузиль Минекаев, Никита Ефремов, Алексей Онежен, Светлана Иванова и Семен Шомин (он выступил автором идеи).
Вышел на Okko, Start, Premier, Wink
Фильм «Слоны-призраки» / Ghost Elephants (18+)
Новый документальный фильм классика Вернера Херцога показывали в 2025 году на Венецианском кинофестивале. В центре внимания — доктор Стив Бойес, который одержимо ищет стадо слонов на Ангольском плоскогорье: доказательств, что оно вообще существует, почти нет, но тот твердо уверен в обратном.
Вышел на Disney+
Фильм «Легенды леса» / Le chant des forêts (6+)
Восхитительно поэтично снятый французский док Венсана Мюнье («В поисках снежного барса»), который вместе со своими отцом и сыном отправляется в лес в надежде на встречи с оленями, лисами, совами и прочими местными обитателями, но особенно — с глухарями.
Еще идет в кинотеатрах
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