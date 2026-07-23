10 лучших недавних документальных проектов, которые вы могли пропустить (и зря!)

С начала 2026 года в кинотеатрах и на онлайн-платформах вышло множество отличных документальных картин: от нового Вернера Херцога о слонах и поэтичных «Легенд леса» до «Емельяненко» Валерии Гайи Германики и драмы преодоления «Цена вершины». Собака.ru рассказывает о своих (субъективных!) фаворитах, которые могли пройти мимо вас.

Дисклеймер: некоторые картины вышли в 2025-м, но в российском прокате и на стримингах стали доступны только в 2026-м.