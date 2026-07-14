Облако в штанах: почему драмеди-сериал «Паша» заслуживает пристального внимания?

«О чем ты мечтаешь, Паша? — Не знаю. — А кем бы ты хотел быть, когда вырастешь? — Облаком. — По небу летать? — Нет, быть белым».

Мальчика лет шести расспрашивают под запись VHS-камеры мама и бабушка — и это далеко не последняя неловкая ситуация в его жизни. Сейчас Паше Белову 32, он наполовину узбек (из-за чего постоянно сталкивается в Москве с бытовым национализмом), когда-то не очень удачно учился в Гнесинке, а теперь перебивается настройкой пианино и прочих клавишных инструментов. Живет он с мамой (Юлианна Михневич), общается с таким же непутевым школьным другом Толиком (Сергей Соцердотский) и регулярно получает нотации от бабушки (Татьяна Догилева) и сводного брата Вити (Михаил Тарабукин): от первой — за неопределенность в личной жизни, от второго — за то, что ничего толком не умеет.

Пока мама в отъезде, в их квартиру приезжает ее подруга с большим семейством, что запускает для Паши цепочку утомительных и в меру стыдных неудач. Пришел пожить к другу — обругала соседка. Попытался переждать у бабушки — решил пожарить котлеты, случайно захлопнул дверь и чуть не спалил квартиру. Хотел сбежать от контролеров в автобусе — упал и выбил зуб. Не говоря уже о людях, которые так и норовят вывести его из равновесия: будь то случайная ворчливая женщина в транспорте, девушка-администратор в стоматологии, бдительная дама, которая пристает к нему во время прогулки с племянником, сосед с глупыми шуточками или школьная любовь. Многое, впрочем, должно измениться после странной ночной встречи с Женей (Ирина Горбачева) — та сначала хочет залить его из перцового баллончика, но почти сразу оба проникаются друг к другу симпатией.