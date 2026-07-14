Облако в штанах: почему драмеди-сериал «Паша» заслуживает пристального внимания?

На «Амедиатеке» вышли первые эпизоды сериала «Паша» с Аскаром Ильясовым и Ириной Горбачевой — трагикомической истории невезучего парня из поколения тридцатилетних, у которого никак не получается выправить свою жизнь. Собака.ru рассказывает, почему эта лаконичная история с ходу оказывается в топе отечественных многосерийных проектов года.
«О чем ты мечтаешь, Паша? — Не знаю. — А кем бы ты хотел быть, когда вырастешь? — Облаком. — По небу летать? — Нет, быть белым».
Мальчика лет шести расспрашивают под запись VHS-камеры мама и бабушка — и это далеко не последняя неловкая ситуация в его жизни. Сейчас Паше Белову 32, он наполовину узбек (из-за чего постоянно сталкивается в Москве с бытовым национализмом), когда-то не очень удачно учился в Гнесинке, а теперь перебивается настройкой пианино и прочих клавишных инструментов. Живет он с мамой (Юлианна Михневич), общается с таким же непутевым школьным другом Толиком (Сергей Соцердотский) и регулярно получает нотации от бабушки (Татьяна Догилева) и сводного брата Вити (Михаил Тарабукин): от первой — за неопределенность в личной жизни, от второго — за то, что ничего толком не умеет.
Пока мама в отъезде, в их квартиру приезжает ее подруга с большим семейством, что запускает для Паши цепочку утомительных и в меру стыдных неудач. Пришел пожить к другу — обругала соседка. Попытался переждать у бабушки — решил пожарить котлеты, случайно захлопнул дверь и чуть не спалил квартиру. Хотел сбежать от контролеров в автобусе — упал и выбил зуб. Не говоря уже о людях, которые так и норовят вывести его из равновесия: будь то случайная ворчливая женщина в транспорте, девушка-администратор в стоматологии, бдительная дама, которая пристает к нему во время прогулки с племянником, сосед с глупыми шуточками или школьная любовь. Многое, впрочем, должно измениться после странной ночной встречи с Женей (Ирина Горбачева) — та сначала хочет залить его из перцового баллончика, но почти сразу оба проникаются друг к другу симпатией.
Возможно, прозвучит слишком громко, но символом 2026 года в российском кино уже можно назвать драмеди об обаятельных аутсайдерах из поколения тридцатилетних — достаточно вспомнить хитовые «Здесь был Юра» или «Картины дружеских связей». Антон Коломеец (сериал «Чики» и фильм «Свет») и Евгения Тамахина (короткий метр «Аномальное поведение») с заметным интересом смотрят на обычные проблемы обычных людей — во всех этих злоключениях Паши и окружающих нет глумления и попытки показать комичное ради комичного, зато очень много тепла и сочувствия. И прекрасно в этом как раз то, что такие персонажи — которые шагу не могут ступить, чтобы не попасть в лужу, столб, долговую яму или глубокий запой — вызывают мощный эмоциональный отклик у зрителей.
Конечно, это очевидная мысль: соответствующие времена, в которых понятно только то, что ничего не понятно, рождают соответствующих героев. Возможно, здесь стоит порассуждать и про смену поколений: у многих есть ощущение, что нынешние условно сорокалетние уже к 25 годам ощущали себя взрослыми, серьезными и собранными, а герои «Паши» и в более старшем возрасте чувствуют себя большими детьми. В любом случае, для жизни это не очень хорошо. Однако для сериала, одновременно развлекательного, дающего эффект узнавания и вызывающего что-то неуловимо щемящее в душе, интонация выбрана снайперски. Отдельно можно порадоваться за Аскара Ильясова — его Паша в своей нелепости получается очень убедительным: неглупым, отзывчивым и каким-то неуловимо светлым — хоть что-то из детских желаний у него все-таки сбылось.
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