Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Искусство
Искусство

Поделиться:

«Какая же она огромная!»: как художник Мариинского театра Николай Лаухин создавал гигантскую жар-птицу для «Алых парусов»!

Одним из символов «Алых парусов»-2026 стала эффектная гигантская жар-птица, которая, как и бриг, проплыла по Неве в конце праздника. Она размахивала металлическими крыльями и рассыпала целые фонтаны искр. В создании птицы участвовал работающий в Мариинском театре петербургский художник Николай Лаухин. В этом проекте он должен был превратить механическую конструкцию в мифологическое существо, облик которого напоминает одновременно киберпанк и традиционную хохлому. Как это удалось — слово самому Николаю!

Николай Лаухин
Фото: Омари Зверков. Предоставлено фотографом

Николай Лаухин

Как Николай попал в команду по созданию жар-птицы 

Для меня все началось 25 февраля этого года. Ко мне обратились ребята, с которыми мы раньше делали декорации для балета «Щелкунчик» в театре им. Якобсона. Так я и попал в проект. Команда искала художникв для оживления концепта — у них уже был каркас, и примерно разработана механика движения крыльев. Оставалось превратить все это в «живую» жар-птицу, для чего и потребовался театральный художник. 

У режиссера было концептуальное видение, как все должно выглядеть в итоге. С одной стороны, это понятный образ, напоминающий о классической хохломе, с другой — современный механизм для шоу.

Иван Билибин. Афиша «Сказки. Рисунки И. Я. Билибина». Издание Экспедиции заготовления государственных бумаг. 1903
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Русского музея

Иван Билибин. Афиша «Сказки. Рисунки И. Я. Билибина». Издание Экспедиции заготовления государственных бумаг. 1903

Об источниках вдохновения

Перво-наперво я посмотрел выставку Ивана Билибина (автора самой известной иллюстрации к сказке о жар-птице. — Прим. ред.) в музее-квартире Куинджи. Затем посетил экспозицию, посвященную птицам, в Академии художеств. Все, чтобы насытиться, напитаться этим контекстом. Понять, как лучше изобразить крыло в движении. Еще я смотрел арабскую каллиграфию, графику времен ар-нуво. Но внутренне больше всего стремился к классической хохломе. Несколько раз я ходил в Русский музей, где открыл для себя: этот узор бывает пяти основных видов.   

Все это время я параллельно работал — у меня обычно так и бывает. Начинаю делать первые эскизы, а в свободное время собираю материалы для вдохновения. Это процесс, который никогда не заканчивается. Всегда можно вникнуть еще глубже, найти новые источники.

Изображение предоставлено Собака.ru Николаем Лаухиным
Изображение предоставлено Собака.ru Николаем Лаухиным
Изображение предоставлено Собака.ru Николаем Лаухиным

Как оживала жар-птица

Первые эскизы я сделал уже 27 февраля. Потом было несколько недель напряженной работы. Задача оказалась очень сложной, ведь птица должна была двигаться — вращать головой, махать крыльями — все это надо было учитывать. При этом на крыльях была куча пиротехники. И все это — на плывущей по воде платформе. 

Только для гребня птицы я делал по четыре–пять итераций. Это необходимо, чтобы конструкторы выбрали в итоге оптимальный вариант, который был бы красивым, но при этом не мешал движению механизмов, не уменьшал прочность всей птицы и не загораживал сопла для искр. 

Лично для меня самой интересной задачей было передать пластику крыла со всеми его узлами, изгибами. Чтобы узор подчеркивал динамику и сочетался с живым пламенем: акцентировал движение, а не убивал его.  

Непосредственно на крылья я узор не наносил, а сделал в специальной программе концепт-файл, на основе которого конструкторы вырезали детали, обклеивали пленкой соответствующего цвета и собирали на каркасе. Из-за обилия пиротехники важно было следить, чтобы детали не оказались там, куда могут попасть искры.

Изображение предоставлено Собака.ru Николаем Лаухиным
Изображение предоставлено Собака.ru Николаем Лаухиным

Чем создание птицы похоже на работу в театре

В ходе проекта мне приходилось взаимодействовать с людьми, с которыми я никогда не сталкивался в театре. К примеру, я присутствовал на совещании моряков и пиротехников. К тому же в театре я обычно работаю с «мягкими» декорациями, а здесь нужно было делать жесткую конструкцию. 

В остальном все было вполне привычно. Театральный опыт учит: командная работа, умение разговаривать и некоторая субординация — едва ли не важнее профессиональных навыков. 

Когда у тебя уже есть готовый объект с заданными размерами, работать проще. Остается лишь рассчитать правильные пропорции (не крупнить и не мельчить), чтобы узор был хорошо читаемым издалека. Это можно сравнить с татуировками. Знаете, есть такие рисунки, которые можно разглядеть только вблизи, когда человек протянул тебе руку. А мне лично нравятся, например, татуировки Майя, где все тело становится цельным произведением. Здесь то же самое — вблизи птицу никто не увидит, кроме матросов на буксире, поэтому было важно сделать так, чтобы узор читался с берега и на телетрансляции.

Изображение предоставлено Собака.ru Николаем Лаухиным
Изображение предоставлено Собака.ru Николаем Лаухиным
Изображение предоставлено Собака.ru Николаем Лаухиным

О секретности проекта

Сама птица собиралась весной на площадке организаторов в Новолисино, это к югу от Петербурга. Сначала появился каркас, потом к нему крепилась механика, наша птица потихоньку обрастала перьями.  

Все это время важно было сохранять секретность. У нас была договоренность с «Пятым каналом»: до премьеры никакие материалы не выкладывать в публичный доступ. 

Я не первый день занимаюсь такими проектами, поэтому понимаю, что эти требования лучше соблюдать — дело слишком серьезное, задействованы очень большие ресурсы. Даже после репетиции на Неве я что-то показывал только близким друзьям и со своего телефона. 

Конечно, генеральный прогон по Неве несколько нарушил секретность — многие люди выложили фото и рилсы. Но это было уже не так важно: до мероприятия оставалось немного времени, плюс общий контекст, фон, фейерверки, музыка очень сильно влияют на впечатление.

Прыжок лоцмана
Изображение предоставлено Собака.ru Николаем Лаухиным

Прыжок лоцмана

Николай не осознает важности момента и ест сникерс
Изображение предоставлено Собака.ru Николаем Лаухиным

Николай не осознает важности момента и ест сникерс

Изображение предоставлено Собака.ru Николаем Лаухиным

Об испытаниях и репетициях

Впервые я увидел птицу на испытаниях примерно 20 мая. Тогда проверяли работу пиротехники, а конструкция была еще не полностью собрана: крылья поставили, но части шеи и обрамления корпуса отсутствовали. Нужно было выбрать один из двух вариантов пиротехники и выставить необходимую температуру горения, чтобы на экранах картинка не пересвечивалась, оставаясь золотой жар-птицей, а не просто ярким желтым шаром. Хотя работа была далека от завершения, я остался в восторге. Первая мысль: «Какая же она огромная!» Буквально дух захватывало. Особенно впечатлила работа сварщиков, которые собрали все воедино. 

Целиком я увидел жар-птицу уже на Неве, во время первой репетиции. Я смотрел с берега, и жалел, что моему смартфону не хватает зума, чтобы снять все детали. Главное впечатление в тот день: на реке эта гигантская конструкция кажется уже малюткой. Мелькнула мысль, что в принципе мы могли бы сделать ее и еще больше. Правда, тогда он могла не пройти по габаритам через разведенный мост. 

В следующий раз я встретил птицу в порту, а во время финальной репетиции меня пригласили на борт буксира. Я в первый раз оказался на борту судна. Моряки готовили очень вкусный гороховый суп. Было интересно, когда подошел катер и на полном ходу на нашу палубу запрыгнул лоцман, который должен был провести нас через фарватер. Все сразу приосанились, мол, у нас на судне лоцман! Важный человек. Я один не совсем понимал что происходит и ел сникерс. Видео с этим моментом потом очень хорошо залетело у меня в соцсетях.

Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

Об итоге работы

Сам праздник я смотрел через трансляцию. Попасть не смог, да и острого желания не было — видел все уже несколько раз. За проект был спокоен, помня, какие ресурсы в него вложили. В итоге все прошло хорошо. 

Своей причастностью я очень горжусь. Для меня это все равно что для спортсмена, который все время прыгал в высоту на два метра, взять отметку в два с половиной. Из декоратора спектаклей я попал сразу на всероссийский уровень. Масштаб такой, что, наверное, больше могут быть только Олимпийские игры или открытие Чемпионата мира по футболу. 

Теперь хотелось бы сделать что-то еще для городских мероприятий. Судьба показывает: если ты чем-то занимаешься, рано или поздно тебя найдут и предложат прыгнуть выше головы.

Над текстом работали: Константин Крылов, Анна Спирина

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: