«Какая же она огромная!»: как художник Мариинского театра Николай Лаухин создавал гигантскую жар-птицу для «Алых парусов»!

Как оживала жар-птица

Первые эскизы я сделал уже 27 февраля. Потом было несколько недель напряженной работы. Задача оказалась очень сложной, ведь птица должна была двигаться — вращать головой, махать крыльями — все это надо было учитывать. При этом на крыльях была куча пиротехники. И все это — на плывущей по воде платформе.

Только для гребня птицы я делал по четыре–пять итераций. Это необходимо, чтобы конструкторы выбрали в итоге оптимальный вариант, который был бы красивым, но при этом не мешал движению механизмов, не уменьшал прочность всей птицы и не загораживал сопла для искр.

Лично для меня самой интересной задачей было передать пластику крыла со всеми его узлами, изгибами. Чтобы узор подчеркивал динамику и сочетался с живым пламенем: акцентировал движение, а не убивал его.

Непосредственно на крылья я узор не наносил, а сделал в специальной программе концепт-файл, на основе которого конструкторы вырезали детали, обклеивали пленкой соответствующего цвета и собирали на каркасе. Из-за обилия пиротехники важно было следить, чтобы детали не оказались там, куда могут попасть искры.