Чем заняться в Петербурге с 4 по 7 июня

Главные премьеры этой недели в кино: перевыпуск легендарной тарантиновской дилогии «Убить Билла: Кровавое дело целиком» (18+) и драма о конфликте отцов и детей с участием Уиллема Дефо «День рождения» (18+). О других новинках проката читайте в статье редактора «Кино» Александра Павлова.

Выставка «О сладости мира. Современное искусство Индии», Главный штаб Эрмитажа (12+)

11 суперзвезд совриска Индии (среди художников — Сумакши Сингх, которая прямо сейчас участвует с инсталляцией в Венецианской биеннале!) представляют болливудский блокбастер.

Гастролирующие арт-объекты здесь замиксованы с эрмитажной коллекцией. Например, с росписями монастырей Шелкового пути и древними монгольскими миниатюрами.

До 4 октября

Спектакль «Дядя Ваня», Театр им. Ленсовета (16+)

19:00

Одна из последних возможностей увидеть чеховскую классику (в касте Мигицко! Новиков! Перегудов!) в интерпретации Юрия Бутусова. Торопитесь: уже в этом июне театр снимает спектакль с репертуара.

Фестиваль «Звезды белых ночей», Мариинский театр, Мариинский-2, Концертный зал Мариинского театра (6+)

На трех сценах Мариинского театра стартовал традиционный смотр балетных и оперных премьер, а также серия визитов концертирующих звезд. 4-го смотрим «Баядерку» (Терешкина! Шакирова! Ким!), 6-го — «Раймонду» с Александром Сергеевым, а 7-го — «Сказку о царе Салтане» с Ильдаром Абдразаковым и «Корсар» с Марией Хоревой.

До 24 июля

Выставка «Константин и Владимир Маковские. Любовь земная и небесная», Музей Фаберже (12+)

В масштабной экспозиции — 168 полотен братьев Маковских и ювелирные шкатулки по мотивам их работ. Хайлайт: «Суд Париса», который Константин Егорович создавал для Всемирной выставки в Париже в 1889 году.

До 13 сентября

Ретроспектива Алексея Балабанова, «Родина» (18+)

Июнь пройдет под знаком балабановской фильмографии. На этих выходных изучаем его первые ленты — «Замок» по мотивам произведения Франца Кафки и хтоническую ретродраму о разрушении двух семей «Про уродов и людей».

До 26 июня

Фестиваль «Т-Двор», Никольские ряды (6+)

В программе форума, посвященного бизнесу, науке и технологиям, — разговор о будущем искусства с участием Марины Гисич, паблик-ток Сергея Минаева про кризис предпринимательства, а также выступления FEDUK и L’One.

С 4 по 6 июня

Вечеринка «билайн пати бас», «Севкабель Порт» (18+)

Три вечера подряд музыкальный автобус будет отправляться из «Севкабель Порта» и доезжать до Сенной площади. В лайн-апе — блогеры и музыкальные критики Николай Редькин и Антон Савенко, дарк-поп-ньюкамеры Ugli и нижегородские сверхновые звезды «Станция метро Горьковская».

До 6 июня

Шоу «Шанель гангстерз», «Ленинград Центр» (16+)

Фешн-бэнд исполнит эклектичный сет-лист, состоящий из знакомых вам хитов джаза, рока, латины и фанка.

4, 5 и 6 июня