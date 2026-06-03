Чем заняться в Петербурге с 4 по 7 июня

Болливудская выставка-блокбастер «О сладости мира. Современное искусство Индии» в Эрмитаже, последние показы «Дяди Вани» Юрия Бутусова, ретроспективы братьев Маковских и Сергея Бугаева, восстановленный спектакль «Счастье» Андрея Могучего, а также фестиваль «Звезды белых ночей» (Терешкина! Шакирова! Ким! Хорева! Абдразаков!) — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных в Петербурге.
ЧЕТВЕРГ: 4 ИЮНЯ
Марина Гисич
Главные премьеры этой недели в кино: перевыпуск легендарной тарантиновской дилогии «Убить Билла: Кровавое дело целиком» (18+) и драма о конфликте отцов и детей с участием Уиллема Дефо «День рождения» (18+). О других новинках проката читайте в статье редактора «Кино» Александра Павлова.
Выставка «О сладости мира. Современное искусство Индии», Главный штаб Эрмитажа (12+)
11 суперзвезд совриска Индии (среди художников — Сумакши Сингх, которая прямо сейчас участвует с инсталляцией в Венецианской биеннале!) представляют болливудский блокбастер.
Гастролирующие арт-объекты здесь замиксованы с эрмитажной коллекцией. Например, с росписями монастырей Шелкового пути и древними монгольскими миниатюрами.
До 4 октября
Спектакль «Дядя Ваня», Театр им. Ленсовета (16+)
19:00
Одна из последних возможностей увидеть чеховскую классику (в касте Мигицко! Новиков! Перегудов!) в интерпретации Юрия Бутусова. Торопитесь: уже в этом июне театр снимает спектакль с репертуара.
Фестиваль «Звезды белых ночей», Мариинский театр, Мариинский-2, Концертный зал Мариинского театра (6+)
На трех сценах Мариинского театра стартовал традиционный смотр балетных и оперных премьер, а также серия визитов концертирующих звезд. 4-го смотрим «Баядерку» (Терешкина! Шакирова! Ким!), 6-го — «Раймонду» с Александром Сергеевым, а 7-го — «Сказку о царе Салтане» с Ильдаром Абдразаковым и «Корсар» с Марией Хоревой.
До 24 июля
Выставка «Константин и Владимир Маковские. Любовь земная и небесная», Музей Фаберже (12+)
В масштабной экспозиции — 168 полотен братьев Маковских и ювелирные шкатулки по мотивам их работ. Хайлайт: «Суд Париса», который Константин Егорович создавал для Всемирной выставки в Париже в 1889 году.
До 13 сентября
Ретроспектива Алексея Балабанова, «Родина» (18+)
Июнь пройдет под знаком балабановской фильмографии. На этих выходных изучаем его первые ленты — «Замок» по мотивам произведения Франца Кафки и хтоническую ретродраму о разрушении двух семей «Про уродов и людей».
До 26 июня
Фестиваль «Т-Двор», Никольские ряды (6+)
В программе форума, посвященного бизнесу, науке и технологиям, — разговор о будущем искусства с участием Марины Гисич, паблик-ток Сергея Минаева про кризис предпринимательства, а также выступления FEDUK и L’One.
С 4 по 6 июня
Вечеринка «билайн пати бас», «Севкабель Порт» (18+)
Три вечера подряд музыкальный автобус будет отправляться из «Севкабель Порта» и доезжать до Сенной площади. В лайн-апе — блогеры и музыкальные критики Николай Редькин и Антон Савенко, дарк-поп-ньюкамеры Ugli и нижегородские сверхновые звезды «Станция метро Горьковская».
До 6 июня
Шоу «Шанель гангстерз», «Ленинград Центр» (16+)
Фешн-бэнд исполнит эклектичный сет-лист, состоящий из знакомых вам хитов джаза, рока, латины и фанка.
4, 5 и 6 июня
ПЯТНИЦА: 5 ИЮНЯ
Карина Разумовская
Спектакль «Счастье», БДТ им. Товстоногова (12+)
Ученица Андрея Могучего Лиза Дороничева восстановила спектакль мастера, который тот поставил в Александринском театре в 2011-м. Пьесу Метерлинка «Синяя птица» инсценируют с большей частью труппы БДТ (в том числе со звездой сериала «Трасса» Кариной Разумовской!).
5, 6 и 7 июня
Спектакль «Устал рождаться и умирать», Новая сцена Александринского театра (18+)
Ньюкамер российской сцены Дин Итэн поставит роман нобелевского лауреата Мо Яня (в этот же день писатель выступит с паблик-током в «Подписных изданиях», а 6-го — на Новой сцене Александринского театра!), в котором замиксует «грубый натурализм и высокую трагичность».
5, 6 и 7 июня
Выставка «Санкт-Петербург. Город в двух веках», «Росфото» (0+)
От одного из пионеров локального фотоискусства Альфреда Лоренса (его кадры в экспозиции датируются 1860-ми!) до представителя ленинградского андеграунда Бориса Смелова — так выглядит ретроспектива изображений Петербурга.
До 26 июля
Спектакль «Свет и тень», Дом Радио (12+)
Виолончелистка оркестра musicAeterna Мириам Пранди объединилась с артистами труппы musicAeterna Dance Еленой Лисной и Максимом Клочневым в опусе о дуальности противоположностей.
5 и 7 июня
Выставка «Балет. Земные боги», Театральный музей (16+)
В собрании фотографий наиболее именитых балетных танцовщиков ХХ века вы заметите Леонида Якобсона, Юрия Григоровича и еще шесть артистов.
До 31 января
Вечеринка «Запуск лета. Испанская фиеста», «Юнион» (18+)
«Юнион» торжественно открывает летний двор. Родео на механическим быке и башня из вермута — абсолютные маст-си.
5 и 6 июня
Вечеринка «ЛУЧ’: The Act of L», Blank (18+)
23:00
Облучаемся пост-панком, минимал-синтом и эйсид-хаусом, а заодно оцениваем дизайнерскую капсулу диджея Lordfotie.
СУББОТА: 6 ИЮНЯ
Сергей Бугаев. Нет. 2000
Выставка «Великая. Образ женщины в русском искусстве», Русский музей (0+)
Императрица Екатерина II, поэтесса Анна Ахматова, балерина Анна Павлова, художница Анна Остроумова-Лебедева и другие женщины с приставкой «великая» — на холстах Серова, Крамского, Кустодиева, Брюллова и Маковского.
Бонус: платья, сумочки, броши, веера, сервизы, шкатулки и прочие предметы одежды и декора.
До 11 января
Спектакль «Сентиментальное путешествие», Александринский театр (18+)
Ученица Юрия Бутусова Анна Потебня вдохновилась автобиографией литературоведа и киноведа Виктора Шкловского.
Если коротко: он был помощником комиссара Временного правительства, участвовал в заговоре эсеров, стрелялся на дуэли, бежал от чекистов по льду Финского залива, потерял брата и сестру, издавал журнал в Берлине, а в конечном итоге вернулся в СССР (и все это за пять лет!).
6 и 7 июня
Выставка «Африка. Сергей Бугаев», Музей искусства Петербурга ХХ-ХХI веков (18+)
Отмечаем 60-летие Мальчика Бананана (а также участника «Кино», «Поп-механики» и «Звуков Му»!) погружением в его художественную мультивселенную и архивные фотографии с Курехиным, Новиковым, Гурьяновым и Цоем.
До 2 августа
Шоу Jazz’n’Dance, «Летний театр» в Новой Голландии (10+)
20:00
Хулиганский «Упсала Цирк» отвечает за акробатику и жонглирование, танцевальный клуб Summertime Swing — за кабаре-номера, а Санкт-Петербургский джазовый оркестр — за аккомпанемент.
Спектакль «Собака на сене», «Балтийский дом» (16+)
За инсценировку одной из самых известных пьес Лопе де Вега берется ученик Льва Додина Игорь Коняев, который ищет актуальные мотивы в романтической пьесе, написанной четыреста с лишним лет назад.
6 и 7 июня
Вечеринка «system 108: одиннадцать лет», Blank (18+)
23:00
Студия звукозаписи с тяжеловесным составом резидентов отпразднует день рождения в Blank. Для этого она объединится с андеграундным клубом Kontrkult, комьюнити 1917 под руководством автора бэнгера «Какой хороший день, чтобы подарить цветов» DJ Stonik1917, фаворитом японского геймдизайнера Кодзимы Kito Jempere и радиостанцией RRC, которую вы наверняка замечали в резиденции модных усачей Co-Op Garage.
«Дневная вечеринка», «К-30» (18+)
17:00
Если утренние кофейные рейвы — не ваша история, команда Roots United предлагает не менее ЗОЖную альтернативу: серию дневных тусовок с солидными лайн-апами. В эти выходные, к примеру, слушаем детройтского пионера booty-музыки DJ Assault и нашего любимого автора ремиксов на хиты 1990-х Cable Toy.
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 7 ИЮНЯ
Балет «Дягилев»
Спектакль «Русская смерть. Воспоминания о спектакле», «Узел» (18+)
Ученик Льва Додина и экс-худрук Центра Мейерхольда создал реквием по собственной работе 2022 года под названием «Русская смерть». Синопсис минималистичный: Дмитрий Волкострелов молча слушает записи его спектакля, где отрывки из Толстого смешиваются с Ерофеевым.
7 и 8 июня
Выставка «На ножках», Павильон в Новой Голландии (0+)
Проект исследует состояние перехода в другую реальность в искусстве, архитектуре и фольклоре. Среди экспонатов вы встретите холсты с буквой Ы, композиции из вилок и видеоарт, где дайвер ныряет в фигурных коньках.
Всего представлены работы девяти авторов: например, классика советской детской графики Аминадава Каневского и основателя некрореализма Евгения Юфита.
До 19 июля
Спектакль «Дягилев», Мариинский-2 (12+)
19:00
Большой театр везет в Петербург посвящение гениальному антрепренеру Сергею Дягилеву. В центре сюжета — творческий процесс постановки балета. Музыка — Равеля и Дебюсси.
Концерт Markul, Roof Place (16+)
19:00
Хип-хоп-звезда (вы могли слышать его Fata Morgana!) даст сольник на крыше с видом на Финский залив.
Концерт Трио Алексея Иванникова, «Летний театр» в Новой Голландии (12+)
20:00
Пианист Алексей Иванников, перкуссионист (и участник Therr Maitz!) Игнат Кравцов, а также контрабасист Сергей Корчагин выступят в жанре импровизации, ориентируясь на реакцию публики и настроение самих музыкантов.
Концерт Петра Налича, Jagger (18+)
20:00
Слушаем участника «Евровидения» 2010 года и автора мем-хита нулевых «Гитар».
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