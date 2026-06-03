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Чем заняться в Петербурге с 4 по 7 июня

Болливудская выставка-блокбастер «О сладости мира. Современное искусство Индии» в Эрмитаже, последние показы «Дяди Вани» Юрия Бутусова, ретроспективы братьев Маковских и Сергея Бугаева, восстановленный спектакль «Счастье» Андрея Могучего, а также фестиваль «Звезды белых ночей» (Терешкина! Шакирова! Ким! Хорева! Абдразаков!) — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных в Петербурге.

ЧЕТВЕРГ: 4 ИЮНЯ
ПЯТНИЦА: 5 ИЮНЯ
СУББОТА: 6 ИЮНЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 7 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ: 4 ИЮНЯ

Марина Гисич
Ирина Воротынцева

Марина Гисич

Главные премьеры этой недели в кино: перевыпуск легендарной тарантиновской дилогии «Убить Билла: Кровавое дело целиком» (18+) и драма о конфликте отцов и детей с участием Уиллема Дефо «День рождения» (18+). О других новинках проката читайте в статье редактора «Кино» Александра Павлова.

Выставка «О сладости мира. Современное искусство Индии», Главный штаб Эрмитажа (12+)

11 суперзвезд совриска Индии (среди художников — Сумакши Сингх, которая прямо сейчас участвует с инсталляцией в Венецианской биеннале!) представляют болливудский блокбастер.

Гастролирующие арт-объекты здесь замиксованы с эрмитажной коллекцией. Например, с росписями монастырей Шелкового пути и древними монгольскими миниатюрами.

До 4 октября

Спектакль «Дядя Ваня», Театр им. Ленсовета (16+)

19:00

Одна из последних возможностей увидеть чеховскую классику (в касте Мигицко! Новиков! Перегудов!) в интерпретации Юрия Бутусова. Торопитесь: уже в этом июне театр снимает спектакль с репертуара.

Фестиваль «Звезды белых ночей», Мариинский театр, Мариинский-2, Концертный зал Мариинского театра (6+)

На трех сценах Мариинского театра стартовал традиционный смотр балетных и оперных премьер, а также серия визитов концертирующих звезд. 4-го смотрим «Баядерку» (Терешкина! Шакирова! Ким!), 6-го — «Раймонду» с Александром Сергеевым, а 7-го — «Сказку о царе Салтане» с Ильдаром Абдразаковым и «Корсар» с Марией Хоревой.

До 24 июля

Выставка «Константин и Владимир Маковские. Любовь земная и небесная», Музей Фаберже (12+)

В масштабной экспозиции — 168 полотен братьев Маковских и ювелирные шкатулки по мотивам их работ. Хайлайт: «Суд Париса», который Константин Егорович создавал для Всемирной выставки в Париже в 1889 году.

До 13 сентября

Ретроспектива Алексея Балабанова, «Родина» (18+)

Июнь пройдет под знаком балабановской фильмографии. На этих выходных изучаем его первые ленты — «Замок» по мотивам произведения Франца Кафки и хтоническую ретродраму о разрушении двух семей «Про уродов и людей».

До 26 июня

Фестиваль «Т-Двор», Никольские ряды (6+)

В программе форума, посвященного бизнесу, науке и технологиям, — разговор о будущем искусства с участием Марины Гисич, паблик-ток Сергея Минаева про кризис предпринимательства, а также выступления FEDUK и L’One.

С 4 по 6 июня

Вечеринка «билайн пати бас», «Севкабель Порт» (18+)

Три вечера подряд музыкальный автобус будет отправляться из «Севкабель Порта» и доезжать до Сенной площади. В лайн-апе — блогеры и музыкальные критики Николай Редькин и Антон Савенко, дарк-поп-ньюкамеры Ugli и нижегородские сверхновые звезды «Станция метро Горьковская».

До 6 июня

Шоу «Шанель гангстерз», «Ленинград Центр» (16+)

Фешн-бэнд исполнит эклектичный сет-лист, состоящий из знакомых вам хитов джаза, рока, латины и фанка.

4, 5 и 6 июня

ПЯТНИЦА: 5 ИЮНЯ

Карина Разумовская
Дана Сапарова

Карина Разумовская

Спектакль «Счастье», БДТ им. Товстоногова (12+)

Ученица Андрея Могучего Лиза Дороничева восстановила спектакль мастера, который тот поставил в Александринском театре в 2011-м. Пьесу Метерлинка «Синяя птица» инсценируют с большей частью труппы БДТ (в том числе со звездой сериала «Трасса» Кариной Разумовской!).

5, 6 и 7 июня

Спектакль «Устал рождаться и умирать», Новая сцена Александринского театра (18+)

Ньюкамер российской сцены Дин Итэн поставит роман нобелевского лауреата Мо Яня (в этот же день писатель выступит с паблик-током в «Подписных изданиях», а 6-го — на Новой сцене Александринского театра!), в котором замиксует «грубый натурализм и высокую трагичность».

5, 6 и 7 июня

Выставка «Санкт-Петербург. Город в двух веках», «Росфото» (0+)

От одного из пионеров локального фотоискусства Альфреда Лоренса (его кадры в экспозиции датируются 1860-ми!) до представителя ленинградского андеграунда Бориса Смелова — так выглядит ретроспектива изображений Петербурга.

До 26 июля

Спектакль «Свет и тень», Дом Радио (12+)

Виолончелистка оркестра musicAeterna Мириам Пранди объединилась с артистами труппы musicAeterna Dance Еленой Лисной и Максимом Клочневым в опусе о дуальности противоположностей.

5 и 7 июня

Выставка «Балет. Земные боги», Театральный музей (16+)

В собрании фотографий наиболее именитых балетных танцовщиков ХХ века вы заметите Леонида Якобсона, Юрия Григоровича и еще шесть артистов.

До 31 января

Вечеринка «Запуск лета. Испанская фиеста», «Юнион» (18+)

«Юнион» торжественно открывает летний двор. Родео на механическим быке и башня из вермута — абсолютные маст-си.

5 и 6 июня

Вечеринка «ЛУЧ’: The Act of L», Blank (18+)

23:00

Облучаемся пост-панком, минимал-синтом и эйсид-хаусом, а заодно оцениваем дизайнерскую капсулу диджея Lordfotie.

СУББОТА: 6 ИЮНЯ

Сергей Бугаев. Нет. 2000
Изображение предоставлено Собака.ru МИСПом

Сергей Бугаев. Нет. 2000

Выставка «Великая. Образ женщины в русском искусстве», Русский музей (0+)

Императрица Екатерина II, поэтесса Анна Ахматова, балерина Анна Павлова, художница Анна Остроумова-Лебедева и другие женщины с приставкой «великая» — на холстах Серова, Крамского, Кустодиева, Брюллова и Маковского.

Бонус: платья, сумочки, броши, веера, сервизы, шкатулки и прочие предметы одежды и декора.

До 11 января

Спектакль «Сентиментальное путешествие», Александринский театр (18+)

Ученица Юрия Бутусова Анна Потебня вдохновилась автобиографией литературоведа и киноведа Виктора Шкловского.

Если коротко: он был помощником комиссара Временного правительства, участвовал в заговоре эсеров, стрелялся на дуэли, бежал от чекистов по льду Финского залива, потерял брата и сестру, издавал журнал в Берлине, а в конечном итоге вернулся в СССР (и все это за пять лет!).

6 и 7 июня

Выставка «Африка. Сергей Бугаев», Музей искусства Петербурга ХХ-ХХI веков (18+)

Отмечаем 60-летие Мальчика Бананана (а также участника «Кино», «Поп-механики» и «Звуков Му»!) погружением в его художественную мультивселенную и архивные фотографии с Курехиным, Новиковым, Гурьяновым и Цоем.

До 2 августа

Шоу Jazz’n’Dance, «Летний театр» в Новой Голландии (10+)

20:00

Хулиганский «Упсала Цирк» отвечает за акробатику и жонглирование, танцевальный клуб Summertime Swing — за кабаре-номера, а Санкт-Петербургский джазовый оркестр — за аккомпанемент.

Спектакль «Собака на сене», «Балтийский дом» (16+)

За инсценировку одной из самых известных пьес Лопе де Вега берется ученик Льва Додина Игорь Коняев, который ищет актуальные мотивы в романтической пьесе, написанной четыреста с лишним лет назад.

6 и 7 июня

Вечеринка «system 108: одиннадцать лет», Blank (18+)

23:00

Студия звукозаписи с тяжеловесным составом резидентов отпразднует день рождения в Blank. Для этого она объединится с андеграундным клубом Kontrkult, комьюнити 1917 под руководством автора бэнгера «Какой хороший день, чтобы подарить цветов» DJ Stonik1917, фаворитом японского геймдизайнера Кодзимы Kito Jempere и радиостанцией RRC, которую вы наверняка замечали в резиденции модных усачей Co-Op Garage.

«Дневная вечеринка», «К-30» (18+)

17:00

Если утренние кофейные рейвы — не ваша история, команда Roots United предлагает не менее ЗОЖную альтернативу: серию дневных тусовок с солидными лайн-апами. В эти выходные, к примеру, слушаем детройтского пионера booty-музыки DJ Assault и нашего любимого автора ремиксов на хиты 1990-х Cable Toy.

ВОСКРЕСЕНЬЕ: 7 ИЮНЯ

Балет «Дягилев»
Изображение предоставлено Собака.ru Большим театром

Балет «Дягилев»

Спектакль «Русская смерть. Воспоминания о спектакле», «Узел» (18+)

Ученик Льва Додина и экс-худрук Центра Мейерхольда создал реквием по собственной работе 2022 года под названием «Русская смерть». Синопсис минималистичный: Дмитрий Волкострелов молча слушает записи его спектакля, где отрывки из Толстого смешиваются с Ерофеевым.

7 и 8 июня

Выставка «На ножках», Павильон в Новой Голландии (0+)

Проект исследует состояние перехода в другую реальность в искусстве, архитектуре и фольклоре. Среди экспонатов вы встретите холсты с буквой Ы, композиции из вилок и видеоарт, где дайвер ныряет в фигурных коньках.

Всего представлены работы девяти авторов: например, классика советской детской графики Аминадава Каневского и основателя некрореализма Евгения Юфита.

До 19 июля

Спектакль «Дягилев», Мариинский-2 (12+)

19:00

Большой театр везет в Петербург посвящение гениальному антрепренеру Сергею Дягилеву. В центре сюжета — творческий процесс постановки балета. Музыка — Равеля и Дебюсси.

Концерт Markul, Roof Place (16+)

19:00

Хип-хоп-звезда (вы могли слышать его Fata Morgana!) даст сольник на крыше с видом на Финский залив.

Концерт Трио Алексея Иванникова, «Летний театр» в Новой Голландии (12+)

20:00

Пианист Алексей Иванников, перкуссионист (и участник Therr Maitz!) Игнат Кравцов, а также контрабасист Сергей Корчагин выступят в жанре импровизации, ориентируясь на реакцию публики и настроение самих музыкантов.

Концерт Петра Налича, Jagger (18+)

20:00

Слушаем участника «Евровидения» 2010 года и автора мем-хита нулевых «Гитар».

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