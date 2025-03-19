Набережная Фонтанки, Таврический дворец и Мариинский театр: где можно было встретить антрепренера Сергея Дягилева в Петербурге начала ХХ века?

Новая квартира-редакция, н абережная реки Фонтанки, 11

В 1900 году Сергей переезжает на новый адрес, да еще какой! — набережная реки Фонтанки, 11. Окна его квартиры с балконом на третьем этаже выходят на Шереметевский дворец.

Квартира на Фонтанке, как и предыдущая на Литейном, была обставлена с большим вкусом. Хоть она и состояла из нескольких довольно тесных комнат, места для хозяина и для членов редакции (журнала «Мир искусства». — Прим. ред.) было достаточно. Первое впечатление простоты сменялось ощущением уюта, как только посетителя приглашали в кабинет Дягилева, в центре которого стоял длинный стол. Там обычно угощали чаем с пирожными и обсуждали деловые вопросы.

<...>

Благодаря воспоминаниям друзей Дягилева у нас есть возможность погрузиться в атмосферу тех лет и проникнуться творческим процессом. По вторникам в редакции проводились общие собрания сотрудников, обычно многолюдные и очень оживленные. Эти собрания на самом деле были простыми дружескими вечеринками, и на этих встречах меньше всего говорилось о рабочих вопросах и о самом журнале. Журнал же делался как бы домашним «кустарным» образом, где-то «за кулисами» и не на виду. Основную работу вели Дягилев и Философов. Бакст в задней комнате занимался «черной работой» — ретушировал фотографии, готовил клише и сочинял виньетки для обложек и страниц журнала.

Интересно, осознавали ли мирискусники (Серов, Врубель, Нестеров, Коровин, Рерих, Левитан, Остроумова-Лебедева. — Прим.ред.) эпохальность своих дел? Или просто работали от души, увлеченные свежими идеями?

<...>

В этом доме Дягилев проживет в течение шести лет. Здесь будут выпускаться номера «Мира искусства» и готовиться выставки. Здесь же Дягилев подготовит первую заграничную выставку — ретроспективу русского искусства XVIII-XX веков, которую представит в Париже в 1906 году. То есть это именно то место, где зарождались «Русские сезоны». Наверняка по вечерам или ранним утром Дягилев смотрел из окна на Шереметевский дворец, на Фонтанку, и придумывал свои невероятные проекты. Выглядел Сергей Павлович в тот момент жизни весьма соответствующе своему положению: настоящий щеголь. Подстриженные усы, цилиндр, шелковый надушенный платок в манжете рубашки, безукоризненные визитки, манера держаться — фатовато-развязная и насмешливо-кокетливая, но в то же время дерзкая. Дэндизм Дягилева привлекал внимание и был причиной многих пересудов.