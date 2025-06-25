Какой будет музыка в 2025-м и ближайшие годы (и при чем тут Надежда Кадышева!)? Рассказывают блогеры Николай Редькин и Антон Савенко

Возможны ли новые жанры или музыка себя исчерпала?

Николай: Мы с вами живем в эпоху бесконечного дробления. Например, в рамках гиперпопа может быть от 20 до 2000 других микробрендов — они создаются в маленьких пабликах в интернете, где люди бесконечно спорят, чем одно направление отличается от другого. По сути, любой человек сейчас может сконструировать свой жанр или перепридумать старый. Да и многие артисты прибегают к синтезу. Допустим, я вчера слушал микстейп Темного Принца — там и клубняк 2000-х, и хип-хоп, и инди-рок.

Антон: Да, сейчас хватает новых жанров, с которыми нужно считаться. И статтер-хаус, и дрифт-фонк — конечно, можно назвать их поджанрами, но тогда и техно — всего лишь ответвление электронной музыки. Другой вопрос: случится ли с нами снова 1973 год, когда в Бронксе создали хип-хоп, кардинально новый жанр?

Николай: Никто никогда не вернется в 1973 год.

Антон: (Улыбается). На самом деле это зависит от инноваций. Хип-хопа не было бы без синтезатора Roland. Когда появятся более современные инструменты или технологии — за ними подтянутся и жанры. Сейчас эдакий слон в комнате — нейросети. Пока они не очень заметны в индустрии, но кто знает, что будет дальше.

Николай: А можешь вспомнить пример, где музыкант бы прикольно использовал нейронку?

Антон: Легко — JPEGMafia или Soda Luv.