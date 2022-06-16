Марина Гисич: «Развитие рынка современного искусства в России не добралось еще и до 1/10-й части»

Как вы отметили 20-летие галереи?

Мы сделали, мне кажется, лучший из возможных в «закрытое» ковидное время проект, который назывался Hub. Юбилейная выставка длилась 31 день, и мы показали 32 художников, несмотря на то что некоторые из них находились за пределами России и не имели возможности приехать (Мария Кошенкова — в Дании, Дмитрий Грецкий и Евгения Кац — в Канаде, Кирилл Челушкин и Дмитрий Цыкалов — во Франции, Надя Зубарева — в Финляндии). Галерея была превращена в мастерскую, и каждый день выставки был отдан одному из наших авторов: кто-то физически присутствовал и работал здесь, кто-то участвовал через онлайн-трансляцию происходящего в режиме реального времени в своей мастерской в Копенгагене или в Париже. Это было абсолютное эйфорическое счастье, когда ты в этом аду находишься в объединении. Мы незримыми связями удержали командное ощущение.

И сейчас, когда мы могли бы также взяться за руки, мы разрываем наши связи. Кого здесь винить и на кого уповать? Это все в мозгах, это не физический разрыв.

Как сейчас адаптируется галерея?

В первые месяцы мы спорили, плакали, сопротивлялись. Это был процесс ­адаптации, наполненный не всегда осмысленными движениями, но мне кажется, мы, как лягушки, взбили масло. Есть ощущение, что сейчас мы находимся в некоем балансе.

Мне, может быть, проще, чем другим галереям, потому что у меня есть жир заработанной репутации. Конечно, работать сегодня приходится намного больше, но, может, какие-то результаты я от этого получу. Сейчас все нормально, сейчас я выживу. Но я не могу не задумываться о том, что будет через два года. Жира может больше не быть, он закончится.

Невозможно представить такую ситуацию!

Это как спорт, ты постоянно работаешь, чтобы через какое-то время получить результат, который работает на тебя. Сейчас так и есть. Но результат не может работать на тебя вечно, потому что постепенно ты уходишь от смелости в буржуазность, у тебя появляются проторенные дорожки. Поэтому мы и запустили экспериментальную платформу Projects, чтобы не терять свежесть восприятия. Более того я бесконечно счастлива, что в галерее за 20 лет сложилась такая команда. Многие из девчонок, которые у меня работали за все эти 20 лет галереи, — сегодня потрясающие ­специалисты. Я нервничаю, когда вижу их успехи, потому что теперь они мои конкуренты. Но ты встряхиваешься и говоришь: «Нет, я вас вперед не пущу, дорогие мои, я сдохну, но буду бежать рядом». Поэтому если бы не появилась галерея MYTH, не было бы, наверное, и Projects. Я счастлива, что эти маленькие росточки прорастают в классные структуры, на которые в Петербурге здорово опираться и делать что-то новое. И, конечно, это бесконечное удовольствие, когда внутри команды ты полностью отпускаешь и даешь свободу, может быть, не во всех проектах, но в очень многих. Это происходит и будет происходить дальше.