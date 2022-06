Марина Гисич: «Развитие рынка современного искусства в России не добралось еще и до 1/10-й части»

Можно ли сказать, что за эти 20 лет вы вырастили и воспитали новых коллекционеров русского искусства?

Локальных коллекционеров сейчас, конечно, на порядок больше. В России развивать рынок современного искусства интересно, мы пока не добрались и до 1/10-й части. Мы сейчас попадаем в запрос общества быть с искусством, и не я это сделала, это сделало время: путешествия, открытость страны, возможность видеть, как живут другие люди. Гигантскую работу сделали архитекторы и дизайнеры — наши главные двигатели, которые понимают, что без персонализации дома через искусство невозможно строить сегодняшнее окружение.

Расскажите еще про книгу, она вышла тоже по случаю двадцатилетия?

Название книги отсылает к тексту британских художников-авангардистов Гилберта и Джорджа To Be With Art is All We Ask, которому в 2020 году исполнилось 50 лет. Это книга, над которой мы работали 2 года, посвящена уникальному кругу коллекционеров и художников, сложившемуся вокруг Marina Gisich Gallery за два десятилетия. Она включает 54 интервью с коллекционерами из России, Германии, Испании, Швейцарии, США и других стран. А также 36 манифестов-монологов художников галереи и архив галереи за 20 лет. Что значит «быть с искусством» в наше время: стиль жизни, образ мышления или просто будничный быт? Что движет коллекционером: психология потребителя, страсть, любовь? Как художник понимает жизнь с искусством? Ответы на эти вопросы мы попытались найти в личных историях и размышлениях каждого героя, который по той или иной причине однажды впустил искусство в свою жизнь. Я бесконечно горжусь этим изданием.

Эта книга — плюс один в карму институционального образа.

Абсолютно, потому что через эту систему проросло много векторов в разные стороны. Вряд ли мы увидим подобное у наших коллег, потому что для того, чтобы реализовать такое издание, тебе нужно хотеть поделиться, тебе нужно изначально быть таким и только тогда ты сможешь взрастить такую команду и таких коллекционеров. Ты им транслируешь свой подход, они влюбляются, и ваши взаимоотношения строятся на этом. Поэтому коллекционеры соглашаются дать интервью, поделиться, открыться, это становится возможным только благодаря совершенно особенному отношению к тому, как можно жить с искусством.

Да, темперамент и подход у вас — не самый типичный для арт-среды. Но это, кажется, работает, да?

Самое главное — оставаться собой, опираясь на интуитивное, честное понимание того, что верно в данный момент. Искренняя любовь к своему делу рождает азарт, а он превращается в энергию, которой хочется делиться, которой вдохновляются другие. Это работает! И бе­зусловно значима для меня моя команда. Нас всего 5 человек, мы в постоянной коммуникации 24/7. Эти отношения похожи на семейные: мы спорим и ругаемся, вместе радуемся удачам и в поддержке друг друга переживаем сложные моменты. Галя Леонтьева и Маша Гаврильчик со мной уже 8–10 лет, на них во всем можно опереться, мой любимый «молодняк» — Полина Белова и Соня Гриднева — дают команде необходимый свежий драйв. Даже Света Целищева, которая, казалось бы, отвечает за не галерейные вопросы, включена в процесс по полной и без труда может при случае подсказать, где стоит работа Рагимова или Майофиса, которую срочно понадобилось найти. Занимаясь любимым делом и имея надежный тыл, можно свернуть горы.