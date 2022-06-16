Марина Гисич: «Развитие рынка современного искусства в России не добралось еще и до 1/10-й части»

Марина Гисич отметила 20-летие Marina Gisich Gallery превращением важнейшей городской галереи в институцию: теперь это не только пространство, где выставляются культовые художники вроде Александра Шишкина-Хокусая, Ивана Горшкова и Кирилла Челушкина, но и экспериментальная платформа Projects: студенты ИТМО показывают здесь виртуальные проекты и био-арт, стрит-артисты — пустоту (да!), а творческие объединения, например, parazit, демонстрируют свое видение контемпорари. К юбилею Марина издала альбом «Быть с искусством», где собрала истории петербургских и не только коллекционеров о том, как они пустили искусство в свою жизнь и в свой дом.
На Марине: лосины Ola Ola, платье The Attico (Babochka), серьги и подвеска Mercury, топ Ola Ola, жакет Alexandre Vauthier (Babochka)
Как вы отметили 20-летие галереи?
Мы сделали, мне кажется, лучший из возможных в «закрытое» ковидное время проект, который назывался Hub. Юбилейная выставка длилась 31 день, и мы показали 32 художников, несмотря на то что некоторые из них находились за пределами России и не имели возможности приехать (Мария Кошенкова — в Дании, Дмитрий Грецкий и Евгения Кац — в Канаде, Кирилл Челушкин и Дмитрий Цыкалов — во Франции, Надя Зубарева — в Финляндии). Галерея была превращена в мастерскую, и каждый день выставки был отдан одному из наших авторов: кто-то физически присутствовал и работал здесь, кто-то участвовал через онлайн-трансляцию происходящего в режиме реального времени в своей мастерской в Копенгагене или в Париже. Это было абсолютное эйфорическое счастье, когда ты в этом аду находишься в объединении. Мы незримыми связями удержали командное ощущение.
И сейчас, когда мы могли бы также взяться за руки, мы разрываем наши связи. Кого здесь винить и на кого уповать? Это все в мозгах, это не физический разрыв.
Как сейчас адаптируется галерея?
В первые месяцы мы спорили, плакали, сопротивлялись. Это был процесс адаптации, наполненный не всегда осмысленными движениями, но мне кажется, мы, как лягушки, взбили масло. Есть ощущение, что сейчас мы находимся в некоем балансе.
Мне, может быть, проще, чем другим галереям, потому что у меня есть жир заработанной репутации. Конечно, работать сегодня приходится намного больше, но, может, какие-то результаты я от этого получу. Сейчас все нормально, сейчас я выживу. Но я не могу не задумываться о том, что будет через два года. Жира может больше не быть, он закончится.
Невозможно представить такую ситуацию!
Это как спорт, ты постоянно работаешь, чтобы через какое-то время получить результат, который работает на тебя. Сейчас так и есть. Но результат не может работать на тебя вечно, потому что постепенно ты уходишь от смелости в буржуазность, у тебя появляются проторенные дорожки. Поэтому мы и запустили экспериментальную платформу Projects, чтобы не терять свежесть восприятия. Более того я бесконечно счастлива, что в галерее за 20 лет сложилась такая команда. Многие из девчонок, которые у меня работали за все эти 20 лет галереи, — сегодня потрясающие специалисты. Я нервничаю, когда вижу их успехи, потому что теперь они мои конкуренты. Но ты встряхиваешься и говоришь: «Нет, я вас вперед не пущу, дорогие мои, я сдохну, но буду бежать рядом». Поэтому если бы не появилась галерея MYTH, не было бы, наверное, и Projects. Я счастлива, что эти маленькие росточки прорастают в классные структуры, на которые в Петербурге здорово опираться и делать что-то новое. И, конечно, это бесконечное удовольствие, когда внутри команды ты полностью отпускаешь и даешь свободу, может быть, не во всех проектах, но в очень многих. Это происходит и будет происходить дальше.
Зачем платформа для экспериментов Projects солидной Галерее Гисич?
Идею Projects мы выращивали в себе давно. В 2018 мы открыли в галерее проект ВДНХ (Выставка Достижений Некоторых Художников): просили наших «взрослых» авторов пригласить к участию по одному молодому художнику. Мы хотели получить новую команду художников, но команду, которую отбираю не я. Так у нас появилась Ася Маракулина. В ВДНХ по приглашению Пушницкого участвовал Нестор Энгельке, а ведь я его пропустила, это был мой пролет, я должна была его учуять. И я по-прежнему очень хочу начать работать с Еленой Слобцевой, которая участвовала в паре с Сергеем Деникиным.
Projects дает нам вдохновение для основной площадки. В Projects есть экспертность, необходимая молодым ребятам. Кроме того, Projects — это мое отдельное удовольствие, когда ты приходишь на вернисаж как зритель, когда делегируешь ответственность и начинаешь смотреть на искусство глазами другого человека. Это платформа эксперимента, бесконечного повышения собственной планки. Я хотела бы через это направление иметь возможность расширения собственных границ.
Благодаря открытому формату площадки Projects мы уже показали тотальную инсталляцию Марины Алексеевой и Владимира Раннева «Все включено», персональный проект Ивана Карпова, среди зимы превратившего пространство галереи в тропический сад, и выставку студентов и выпускников Центра Art & Science ИТМО. Реализовать все это в рамках основной галереи, в нашем привычном формате было бы просто невозможно.
Через Projects мы пытаемся найти новые инструменты по продвижению. Например, сейчас мы входим в экспертный совет магистратуры Art & Science ИТМО и будем отсматривать дипломников. Мы хотим быть связующим звеном для разных культурных агентов, которыми являются и какие-то художественные сообщества, и частные музеи и институции или институции внутри других институций, как магистратура Art & Science при ИТМО.
Столько разных направлений и проектов — ваша галерея сама начинает напоминать институцию.
Не совсем так. В первую очередь, мы галерея, которая профессионально занимается продвижением конкретного пула художников. Но с появлением Projects и базой в виде всего предыдущего опыта у нас появился вкус к расширению контекста и границ нашей деятельности и, что важно, возможность эти желания осуществлять. Сейчас, например, есть идея развиваться в направлении создания резиденций, где художники, работающие c contemporary, могли бы взаимодействовать со старшим поколением. У поколения ленинградского андеграунда нет галеристов, которые могли бы стать этим мостом, и коллекционеров, которые могли покупать и то искусство, и другое. У меня ощущение, что какой-то пласт времени ушел. Он держится, может быть, 10–20 коллекционерами, которых никто не знает и не видит, они крутятся в профессиональном кругу. Поэтому мы могли бы попробовать наполнять резиденции людьми разных возрастов и территорий и посмотреть, что получилось бы, если бы NFT-шники напитались, например, от Валерия Лукки или Арона Зинштейна, с которыми я начинала свой путь в искусстве в конце 1990-х.
Есть и другие планы: превратить галерею в менее закрытое для обычной публики место, задействовать наш чудесный дворик как экспозиционную зону, где далекие от современного искусства люди могли бы встречаться с ним в своей повседневной жизни. Также хотим сотрудничать c факультетом медиакоммуникаций ВШЭ, привлекать их студентов к нашей работе, посадить их на тело галереи и посмотреть, что из этого вырастет. Но повторюсь, все эти новые векторы — не наша миссия, а следствие желания дышать полной грудью, стать свободнее, не костенеть.
Что будете показывать в Projects летом?
7 июня мы открыли выставку коллектива 10.203. Вы же слышали про них, да? 10.203 — мастерская уличных художников, расположенная на территории «Исткабеля», где они работают и устраивают коллективные выставки. Пространство для уличных художников чаще всего выступает транзитным пунктом; они приходят, рисуют и уходят, а 10.203 — это место коллективного творчества и площадка для выстраивания коммуникации внутри сообщества, которая перетекает в рефлексию определенных тем. Наша выставка будет называться «Как нарисовать пустоту», и как раз рисунков будет очень мало. Она будет про то, что нарисовать невозможно. В прямом смысле пустота, мы будем заходить в темное пространство. У нас будет много объектных инсталляционных вещей, видео.
Можно ли сказать, что за эти 20 лет вы вырастили и воспитали новых коллекционеров русского искусства?
Локальных коллекционеров сейчас, конечно, на порядок больше. В России развивать рынок современного искусства интересно, мы пока не добрались и до 1/10-й части. Мы сейчас попадаем в запрос общества быть с искусством, и не я это сделала, это сделало время: путешествия, открытость страны, возможность видеть, как живут другие люди. Гигантскую работу сделали архитекторы и дизайнеры — наши главные двигатели, которые понимают, что без персонализации дома через искусство невозможно строить сегодняшнее окружение.
Расскажите еще про книгу, она вышла тоже по случаю двадцатилетия?
Название книги отсылает к тексту британских художников-авангардистов Гилберта и Джорджа To Be With Art is All We Ask, которому в 2020 году исполнилось 50 лет. Это книга, над которой мы работали 2 года, посвящена уникальному кругу коллекционеров и художников, сложившемуся вокруг Marina Gisich Gallery за два десятилетия. Она включает 54 интервью с коллекционерами из России, Германии, Испании, Швейцарии, США и других стран. А также 36 манифестов-монологов художников галереи и архив галереи за 20 лет. Что значит «быть с искусством» в наше время: стиль жизни, образ мышления или просто будничный быт? Что движет коллекционером: психология потребителя, страсть, любовь? Как художник понимает жизнь с искусством? Ответы на эти вопросы мы попытались найти в личных историях и размышлениях каждого героя, который по той или иной причине однажды впустил искусство в свою жизнь. Я бесконечно горжусь этим изданием.
Эта книга — плюс один в карму институционального образа.
Абсолютно, потому что через эту систему проросло много векторов в разные стороны. Вряд ли мы увидим подобное у наших коллег, потому что для того, чтобы реализовать такое издание, тебе нужно хотеть поделиться, тебе нужно изначально быть таким и только тогда ты сможешь взрастить такую команду и таких коллекционеров. Ты им транслируешь свой подход, они влюбляются, и ваши взаимоотношения строятся на этом. Поэтому коллекционеры соглашаются дать интервью, поделиться, открыться, это становится возможным только благодаря совершенно особенному отношению к тому, как можно жить с искусством.
Да, темперамент и подход у вас — не самый типичный для арт-среды. Но это, кажется, работает, да?
Самое главное — оставаться собой, опираясь на интуитивное, честное понимание того, что верно в данный момент. Искренняя любовь к своему делу рождает азарт, а он превращается в энергию, которой хочется делиться, которой вдохновляются другие. Это работает! И безусловно значима для меня моя команда. Нас всего 5 человек, мы в постоянной коммуникации 24/7. Эти отношения похожи на семейные: мы спорим и ругаемся, вместе радуемся удачам и в поддержке друг друга переживаем сложные моменты. Галя Леонтьева и Маша Гаврильчик со мной уже 8–10 лет, на них во всем можно опереться, мой любимый «молодняк» — Полина Белова и Соня Гриднева — дают команде необходимый свежий драйв. Даже Света Целищева, которая, казалось бы, отвечает за не галерейные вопросы, включена в процесс по полной и без труда может при случае подсказать, где стоит работа Рагимова или Майофиса, которую срочно понадобилось найти. Занимаясь любимым делом и имея надежный тыл, можно свернуть горы.
Текст: Лизавета Матвеева
Фото: Ирина Воротынцева
Стиль: Дарья Пашина
Ассистент стилиста: Олег Ульянов
Визаж и волосы: Мария Непряхина
Свет: Skypoint
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