Что смотреть в кинотеатрах России в июне 2026-го: «Холоп 3», «Ганди молчал по субботам» с Марком Эйдельштейном и «Закулисье реальности»

А также — показы дилогии Тарантино «Убить Билла» одним сеансом в расширенной версии, драма «День рождения» с Уиллемом Дефо, корейский зомби-хоррор «Колония», военный триллер «Давление» с Эндрю Скоттом и Бренданом Фрейзером, российское инди «Ветер» и «8 с половиной» Феллини плюс «Безумный Пьеро» Годара в повторном прокате. Собака.ru рассказывает о главных фильмах, которые покажут в кинотеатрах России в июне.
C 4 ИЮНЯ
«Убить Билла: Кровавое дело целиком» / Kill Bill: The Whole Bloody Affair (2004) (18+)
Перевыпуск легендарной тарантиновской дилогии: два фильма объединили в четырехчасовой эпос с анимационными вставками и сценами, не вошедшими в оригинальные фильмы (и да — знаменитую черно-белую битву в «Доме голубых листьев» можно будет увидеть в цвете).
C 4 июня
«Закулисье реальности» / Backrooms (18+)
Хоррор на тему лиминальных пространств, основанный на интернет-творчестве — крипипасте и одноименному сетевому сериалу, снятому Кейном Парсонсом. Полнометражную историю о путешествии в максимально тревожную реальность, состоящую из желтых коридоров доверили ему же. В касте — Чиветель Эджиофор, звезда «Сентиментальной ценности» Ренате Реинсве, Марк Дюпласс и Финн Беннетт.
C 4 июня
«Ветер» (18+)
Полноценный кинодебют продюсера Сергея Члиянца в качестве режиссера — по сюжету рыбак Иван (Даниил Феофанов) отправляется в странное путешествие за подарками для жены Кати (Серафима Гощанская), где встречает не менее странного попутчика Сергея (Олег Васильков). Картину сняли по сценарию классиков отечественного кино — авторов «Окраины» и «Гонгофера» Петра Луцика и Алексея Саморядова.
С 4 июня
«День рождения» / The Birthday Party (18+)
Драма о непростых отношениях эксцентричного миллиардера Маркоса Тимолеона (Уиллем Дефо) с дочерью Софией (Виктория Кармен Сонн) — во время празднования ее дня рождения на частном средиземноморском острове между ними вскрываются неразрешимые противоречия. Режиссером выступил испанец Мигель Анхель Хименес, до этого не снимавший фильмы такого масштаба.
C 4 июня
«Преступление на третьем этаже» / Le crime du 3e étage (18+)
Французский детектив о писателе по имени Франсуа (Жиль Леллуш), прославившемся книгами в этом жанре, и его жене Колетт (Летиция Каста), которая внезапно начинает подозревать их соседа в убийстве. Пара берется распутывать историю, а параллельно реанимирует свои затухающие отношения. Режиссер — Реми Безансон («Первый день оставшейся жизни»).
C 4 июня
«Дени и Мэни в кино!» (6+)
Герои популярных интернет-роликов лабрадор Дэни и кот-сфинкс Мэни выходят на большие экраны. Дени забирает к себе продюсер Андрей (Степан Девонин), чтобы еще сильнее раскрутить и без того известного пса — однако раскол в этой парочке становится поводом переоценить дружеские отношения и запускает цепочку ситуаций разной степени комичности. Также в картине снялись Руслан Князев (один из режиссеров вместе с Антоном Калинкиным и Джаником Файзиевым), Ольга Веникова, Виктория Разумейко и Артем Ткаченко.
C 4 июня
С 11 ИЮНЯ
«Безумный Пьеро» / Pierrot le fou (1965) (18+)
Классический фильм Жана-Люка Годара в повторном прокате: склонный к авантюризму Фердинанд (Жан-Поль Бельмондо) сбегает с няней своего ребенка Марианной (Анна Карина) в опасное романтическое путешествие — в котором их будут преследовать бандиты и полиция.
С 11 июня
«Холоп 3» (12+)
Третья часть популярной франшизы, режиссером которой вновь выступил Клим Шипенко. На этот раз Гриша (Милош Бикович) в образе Петра I будет перевоспитывать семейную пару на грани развода — роли супругов Вяземских исполнили Павел Прилучный и Кристина Асмус. Кроме них в комедии снялись Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова и другие.
С 11 июня
«Цена вершины» / Girl Climber (16+)
Документальный фильм Джона Глассберга о легендарной скалолазке Эмили Харрингтон и ее новом вызове после покорения Эвереста — она взялась пройти почти километровую стену Эль-Капитан в течение суток, что не получалось ни у одной женщины. Дополнительного драматизма добавила травма на этапе подготовки за год до этого: пришлось делать выбор — отказаться от своей цели или идти до конца.
C 11 июня
«Иллюзия убийства» / Reversion (18+)
Триллер с Хайме Лорэнте из «Бумажного дома» в главной роли — он играет мужчину по имени Марио, ставшего свидетелем похищения своего старшего брата Давида (Мануэль Вега). Однако тот возвращается через несколько дней и дает богатую пищу для размышлений — судя по всему, события связаны с резонансным убийством, произошедшим много лет назад. Режиссер — Джейкоб Сантана («Омен. Обличье зла»).
C 11 июня
«Кассандра» (16+)
Фолк-хоррор из Кыргызстана о пережившей утрату девушке (Енлик Айымгазы), которая каждую ночь теряет жизненные силы. Отчаявшись, она обращается к прорицательнице (Кулайым Каныметова), которая рассказывает ей о древнем злом духе албасты — существо является к жертвам в образе самого большого их страха. Режиссером выступил Бекзат Пирматов.
С 11 июня
«Зверолюция» / Evolution (6+)
Испанский мультфильм от создателей «Величайшего детектива-паука» Хулио Сото Гурпиде и Зайры Муньос Домингес. Девочка Зои вместе со своими питомцами случайно пробует инопланетные ягоды — с этого момента она начинает превращаться в зверя, а животные, наоборот, очеловечиваются.
C 11 июня
С 18 ИЮНЯ
«8 с половиной» / 8½ (18+)
Перевыпуск, возможно, самого личного фильма Федерико Феллини. Марчелло Мастрояни играет кинорежиссера Гвидо Анселми, оказавшегося в глубоком творческом кризисе.
C 18 июня
«Колония» / Gunche (18+)
Новый зомби-хоррор режиссера «Поезда в Пусан» Ен Сан-хо — в нем группа выживших спасается в здании торгового центра, где проходила конференция по биотехнологиям. Во время нее происходит утечка вируса, который превращает людей в зомби, причем с коллективным разумом. Теперь тем, кого он не коснулся, предстоит выбраться из изолированной локации. В касте — Чон Джи-хен, Ку Ге-хван, Чи Чхан-ук и другие.
C 18 июня
«Ганди молчал по субботам» (16+)
Изобретательная комедия дебютанта Юрия Зайцева по пьесе Анастасии Букреевой. Юноша Саша по прозвищу Мот (Марк Эйдельштейн) переживает сложные времена из-за ситуации в семье: родители (Евгений Коряковский и Виктория Толстоганова) разводятся, сестра (Ольга Балацкая) собираются уезжать из страны, а дедушка (Александр Пашутин) находится в деменции. Тогда Мот приводит домой бездомную (Дарья Екамасова), чтобы хоть как-то поменять происходящее.
С 18 июня
«Давление» / Pressure (18+)
Исторический военный триллер о метеорологе Джеймсе Стегге (Эндрю Скотт), который должен дать точный прогноз погоды Дуайту Эйзенхауэру (Брендан Фрейзер) перед важнейшей операцией — высадкой в Нормандии. Картину снял Энтони Марас («Отель Мумбаи: Противостояние»).
C 18 июня
«Хранитель камфорного дерева» / Kusunoki no Bannin (18+)
Анимационный фильм Томохико Ито («Здравствуй, мир», «Город, в котором меня нет») — юноша Рэйто становится хранителем древнего камфорного дерева, которое по легенде исполняет желания. В итоге это поможет ему узнать важную тайну своей семьи.
C 18 июня
«Изгой» / Molt lluny (18+)
Испанская драма со звездой «Трех метров над уровнем неба» Марио Касасом. Его герой по имени Серхио едет в Нидерланды на игру любимой футбольной команды, но внезапно решает не возвращаться на родину — так он остается один на один с незнакомой страной и, что особенно важно, с самим собой. Режиссером выступил дебютант Герард Омс.
C 18 июня
С 25 ИЮНЯ
«Долина улыбок» / La valle dei sorrisi (18+)
Фолк-хоррор Паоло Стрипполи («Классическая история ужасов»), в котором учитель физкультуры Серджио (Микеле Риондино) приезжает в небольшую деревню и сталкивается со странной ситуацией — в местном храме жители регулярно собираются, чтобы обнять подростка Маттео (Джулио Фельтри). Они верят, что мальчик обладает даром исцеления — Серджио решает помочь ему стать свободным от своей участи.
С 25 июня
«Распаковка» (6+)
Популярный видеоблогер Влад (Влад Кобяков) хочет собрать аудиторию на свой концерт и решает прибегнуть к нестандартному способу: выставляет на торги самого себя. Его на неделю покупает своему сыну Боре (Марк-Малик Мурашкин) крупный бизнесмен (Максим Лагашкин) — развлекать мальчика все это время Влад не планировал, поэтому пытается его как следует взбесить, превращая жизнь парня в отдельный блог. Режиссер — Владимир Богуш («На деревню дедушке»).
C 25 июня
«Три богатыря. Ни дня без подвига 3» (6+)
Новый выпуск популярного анимационного альманаха — в нем герои будут пытаться вернуть Князю волшебную ель, спасать коня Юлия от чар Бабы Яги и разбираться с новым княжеским фаворитом. Роли озвучивали Сергей Маковецкий, Олег Куликович, Валерий Соловьев, Дмитрий Быковский-Ромашов и другие. Режиссерами выступили Екатерина Салабай и Анна Миронова.
С 25 июня
«Ночной бизнес» / The Get Out (18+)
История владельца элитного клуба в Лос-Анджелесе Манко Капака (Рассел Кроу), которому приходится вспомнить свое темное прошлое после того, как его ограбили — в деле замешаны представители картелей и другие опасные люди. Также в касте — Люк Эванс, Аарон Пол и Тереза Палмер, а режиссерское кресло занял Деррик Борте («Неистовый»).
C 25 июня
«Марк глазами Софии» / Marc by Sofia (18+)
Документальный фильм Софии Копполы (первый ее крупный опыт подобного рода) о легендарном модельере Марке Джейкобсе, в свое время определявшим стиль Louis Vuitton. Картина, основанная на редких архивных материалах, строится вокруг подготовки коллекции prеt-a-porter весна–лето 2024.
C 25 июня
«Курочка. Пух и прах» / Kota (18+)
Абсурдистская комедия Дьердя Пальфи («Икота», «Таксидермия»), в которой повествование ведется от лица курицы, сбежавшей с фермы и оказавшейся втянутой в самые разнообразные приключения с птицами и людьми — зачастую крайне сомнительного свойства.
C 25 июня
