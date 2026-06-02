Что смотреть в кинотеатрах России в июне 2026-го: «Холоп 3», «Ганди молчал по субботам» с Марком Эйдельштейном и «Закулисье реальности»

А также — показы дилогии Тарантино «Убить Билла» одним сеансом в расширенной версии, драма «День рождения» с Уиллемом Дефо, корейский зомби-хоррор «Колония», военный триллер «Давление» с Эндрю Скоттом и Бренданом Фрейзером, российское инди «Ветер» и «8 с половиной» Феллини плюс «Безумный Пьеро» Годара в повторном прокате. Собака.ru рассказывает о главных фильмах, которые покажут в кинотеатрах России в июне.

С 4 ИЮНЯ
С 11 ИЮНЯ
С 18 ИЮНЯ
С 25 ИЮНЯ

C 4 ИЮНЯ

A Band Apart, Shaw Brothers, Super Cool ManChu, 2026

«Убить Билла: Кровавое дело целиком» / Kill Bill: The Whole Bloody Affair (2004) (18+)

Перевыпуск легендарной тарантиновской дилогии: два фильма объединили в четырехчасовой эпос с анимационными вставками и сценами, не вошедшими в оригинальные фильмы (и да — знаменитую черно-белую битву в «Доме голубых листьев» можно будет увидеть в цвете).

C 4 июня

A24, 21 Laps Entertainment, Atomic Monster, Chernin Entertainment, Oddfellows Pictures, 2026

«Закулисье реальности» / Backrooms (18+)

Хоррор на тему лиминальных пространств, основанный на интернет-творчестве — крипипасте и одноименному сетевому сериалу, снятому Кейном Парсонсом. Полнометражную историю о путешествии в максимально тревожную реальность, состоящую из желтых коридоров доверили ему же. В касте — Чиветель Эджиофор, звезда «Сентиментальной ценности» Ренате Реинсве, Марк Дюпласс и Финн Беннетт.

C 4 июня

Алюжн Медиа, 2025

«Ветер» (18+)

Полноценный кинодебют продюсера Сергея Члиянца в качестве режиссера — по сюжету рыбак Иван (Даниил Феофанов) отправляется в странное путешествие за подарками для жены Кати (Серафима Гощанская), где встречает не менее странного попутчика Сергея (Олег Васильков). Картину сняли по сценарию классиков отечественного кино — авторов «Окраины» и «Гонгофера» Петра Луцика и Алексея Саморядова.

С 4 июня

Heretic, Eolo Films Productions, Fasten Films, Frontstage Entertainment S.A., Hopeless Romantic Productions, 2025

«День рождения» / The Birthday Party (18+)

Драма о непростых отношениях эксцентричного миллиардера Маркоса Тимолеона (Уиллем Дефо) с дочерью Софией (Виктория Кармен Сонн) — во время празднования ее дня рождения на частном средиземноморском острове между ними вскрываются неразрешимые противоречия. Режиссером выступил испанец Мигель Анхель Хименес, до этого не снимавший фильмы такого масштаба.

C 4 июня

Jerico, SND Films, Cool Industrie, Canal+, Ciné+OCS, 2026

«Преступление на третьем этаже» / Le crime du 3e étage (18+)

Французский детектив о писателе по имени Франсуа (Жиль Леллуш), прославившемся книгами в этом жанре, и его жене Колетт (Летиция Каста), которая внезапно начинает подозревать их соседа в убийстве. Пара берется распутывать историю, а параллельно реанимирует свои затухающие отношения. Режиссер — Реми Безансон («Первый день оставшейся жизни»).

C 4 июня

Red Carpet Studio, 2026

«Дени и Мэни в кино!» (6+)

Герои популярных интернет-роликов лабрадор Дэни и кот-сфинкс Мэни выходят на большие экраны. Дени забирает к себе продюсер Андрей (Степан Девонин), чтобы еще сильнее раскрутить и без того известного пса — однако раскол в этой парочке становится поводом переоценить дружеские отношения и запускает цепочку ситуаций разной степени комичности. Также в картине снялись Руслан Князев (один из режиссеров вместе с Антоном Калинкиным и Джаником Файзиевым), Ольга Веникова, Виктория Разумейко и Артем Ткаченко.

C 4 июня

С 11 ИЮНЯ

Films Georges de Beauregard, Rome Paris Films, Société Nouvelle de Cinématographie (SNC), Dino de Laurentiis Cinematografica, 1965

«Безумный Пьеро» / Pierrot le fou (1965) (18+)

Классический фильм Жана-Люка Годара в повторном прокате: склонный к авантюризму Фердинанд (Жан-Поль Бельмондо) сбегает с няней своего ребенка Марианной (Анна Карина) в опасное романтическое путешествие — в котором их будут преследовать бандиты и полиция.

С 11 июня

Yellow, Black and White, START, телеканал «Россия», MEM Cinema Production, Централ Партнершип, 2026

«Холоп 3» (12+)

Третья часть популярной франшизы, режиссером которой вновь выступил Клим Шипенко. На этот раз Гриша (Милош Бикович) в образе Петра I будет перевоспитывать семейную пару на грани развода — роли супругов Вяземских исполнили Павел Прилучный и Кристина Асмус. Кроме них в комедии снялись Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова и другие.

С 11 июня

Red Bull Studios, Louder than eleven, Tyler Young Films, 2026

«Цена вершины» / Girl Climber (16+)

Документальный фильм Джона Глассберга о легендарной скалолазке Эмили Харрингтон и ее новом вызове после покорения Эвереста — она взялась пройти почти километровую стену Эль-Капитан в течение суток, что не получалось ни у одной женщины. Дополнительного драматизма добавила травма на этапе подготовки за год до этого: пришлось делать выбор — отказаться от своей цели или идти до конца.

C 11 июня

AF Films, Arde Producciones, E-Media Canary Project, Ebribari Audiovisual, Ebribari, 2025

«Иллюзия убийства» / Reversion (18+)

Триллер с Хайме Лорэнте из «Бумажного дома» в главной роли — он играет мужчину по имени Марио, ставшего свидетелем похищения своего старшего брата Давида (Мануэль Вега). Однако тот возвращается через несколько дней и дает богатую пищу для размышлений — судя по всему, события связаны с резонансным убийством, произошедшим много лет назад. Режиссер — Джейкоб Сантана («Омен. Обличье зла»).

C 11 июня

Ray of Sun Pictures, 2026

«Кассандра» (16+)

Фолк-хоррор из Кыргызстана о пережившей утрату девушке (Енлик Айымгазы), которая каждую ночь теряет жизненные силы. Отчаявшись, она обращается к прорицательнице (Кулайым Каныметова), которая рассказывает ей о древнем злом духе албасты — существо является к жертвам в образе самого большого их страха. Режиссером выступил Бекзат Пирматов.

С 11 июня

The Thinklab, Prime Video, 2026

«Зверолюция» / Evolution (6+)

Испанский мультфильм от создателей «Величайшего детектива-паука» Хулио Сото Гурпиде и Зайры Муньос Домингес. Девочка Зои вместе со своими питомцами случайно пробует инопланетные ягоды — с этого момента она начинает превращаться в зверя, а животные, наоборот, очеловечиваются.

C 11 июня

С 18 ИЮНЯ

Cineriz, Francinex, 1963

«8 с половиной» / 8½ (18+)

Перевыпуск, возможно, самого личного фильма Федерико Феллини. Марчелло Мастрояни играет кинорежиссера Гвидо Анселми, оказавшегося в глубоком творческом кризисе.

C 18 июня

Wow Point, Smilegate, Midnight Studio, 2026

«Колония» / Gunche (18+)

Новый зомби-хоррор режиссера «Поезда в Пусан» Ен Сан-хо — в нем группа выживших спасается в здании торгового центра, где проходила конференция по биотехнологиям. Во время нее происходит утечка вируса, который превращает людей в зомби, причем с коллективным разумом. Теперь тем, кого он не коснулся, предстоит выбраться из изолированной локации. В касте — Чон Джи-хен, Ку Ге-хван, Чи Чхан-ук и другие.

C 18 июня

Кинопрайм, Ленфильм, 2025

«Ганди молчал по субботам» (16+)

Изобретательная комедия дебютанта Юрия Зайцева по пьесе Анастасии Букреевой. Юноша Саша по прозвищу Мот (Марк Эйдельштейн) переживает сложные времена из-за ситуации в семье: родители (Евгений Коряковский и Виктория Толстоганова) разводятся, сестра (Ольга Балацкая) собираются уезжать из страны, а дедушка (Александр Пашутин) находится в деменции. Тогда Мот приводит домой бездомную (Дарья Екамасова), чтобы хоть как-то поменять происходящее.

С 18 июня

StudioCanal, Working Title Films, 2026

«Давление» / Pressure (18+)

Исторический военный триллер о метеорологе Джеймсе Стегге (Эндрю Скотт), который должен дать точный прогноз погоды Дуайту Эйзенхауэру (Брендан Фрейзер) перед важнейшей операцией — высадкой в Нормандии. Картину снял Энтони Марас («Отель Мумбаи: Противостояние»).

C 18 июня

A-1 Pictures, Flag Pictures, 2026

«Хранитель камфорного дерева» / Kusunoki no Bannin (18+)

Анимационный фильм Томохико Ито («Здравствуй, мир», «Город, в котором меня нет») — юноша Рэйто становится хранителем древнего камфорного дерева, которое по легенде исполняет желания. В итоге это поможет ему узнать важную тайну своей семьи.

C 18 июня

Zabriskie Films, Revolver Amsterdam, 3Cat, Crea SGR, Film Fonds, 2026

«Изгой» / Molt lluny (18+)

Испанская драма со звездой «Трех метров над уровнем неба» Марио Касасом. Его герой по имени Серхио едет в Нидерланды на игру любимой футбольной команды, но внезапно решает не возвращаться на родину — так он остается один на один с незнакомой страной и, что особенно важно, с самим собой. Режиссером выступил дебютант Герард Омс.

C 18 июня

С 25 ИЮНЯ

Vision Distribution, Fandango, Nightswim, SPOK Films, Sky, 2026

«Долина улыбок» / La valle dei sorrisi (18+)

Фолк-хоррор Паоло Стрипполи («Классическая история ужасов»), в котором учитель физкультуры Серджио (Микеле Риондино) приезжает в небольшую деревню и сталкивается со странной ситуацией — в местном храме жители регулярно собираются, чтобы обнять подростка Маттео (Джулио Фельтри). Они верят, что мальчик обладает даром исцеления — Серджио решает помочь ему стать свободным от своей участи.

С 25 июня

Arna Media, Киноцех, 2026

«Распаковка» (6+)

Популярный видеоблогер Влад (Влад Кобяков) хочет собрать аудиторию на свой концерт и решает прибегнуть к нестандартному способу: выставляет на торги самого себя. Его на неделю покупает своему сыну Боре (Марк-Малик Мурашкин) крупный бизнесмен (Максим Лагашкин) — развлекать мальчика все это время Влад не планировал, поэтому пытается его как следует взбесить, превращая жизнь парня в отдельный блог. Режиссер — Владимир Богуш («На деревню дедушке»).

C 25 июня

Студия анимационного кино «Мельница», кинокомпания СТВ, 2026

«Три богатыря. Ни дня без подвига 3» (6+)

Новый выпуск популярного анимационного альманаха — в нем герои будут пытаться вернуть Князю волшебную ель, спасать коня Юлия от чар Бабы Яги и разбираться с новым княжеским фаворитом. Роли озвучивали Сергей Маковецкий, Олег Куликович, Валерий Соловьев, Дмитрий Быковский-Ромашов и другие. Режиссерами выступили Екатерина Салабай и Анна Миронова.

С 25 июня

A Higher Standard, Gramercy Park Media, Head Gear Films, Latigo Films, Life & Soul Pictures, 2025

«Ночной бизнес» / The Get Out (18+)

История владельца элитного клуба в Лос-Анджелесе Манко Капака (Рассел Кроу), которому приходится вспомнить свое темное прошлое после того, как его ограбили — в деле замешаны представители картелей и другие опасные люди. Также в касте — Люк Эванс, Аарон Пол и Тереза Палмер, а режиссерское кресло занял Деррик Борте («Неистовый»).

C 25 июня

A24, This Machine

«Марк глазами Софии» / Marc by Sofia (18+)

Документальный фильм Софии Копполы (первый ее крупный опыт подобного рода) о легендарном модельере Марке Джейкобсе, в свое время определявшим стиль Louis Vuitton. Картина, основанная на редких архивных материалах, строится вокруг подготовки коллекции prеt-a-porter весна–лето 2024.

C 25 июня

Hellenic Broadcasting Corporation (ERT), Hellenic Film & Audiovisual Center (EKKOMED), Medienboard Berlin-Brandenburg, Mitteldeutsche Medienförderung (MDM), Pallas Film, 2025

«Курочка. Пух и прах» / Kota (18+)

Абсурдистская комедия Дьердя Пальфи («Икота», «Таксидермия»), в которой повествование ведется от лица курицы, сбежавшей с фермы и оказавшейся втянутой в самые разнообразные приключения с птицами и людьми — зачастую крайне сомнительного свойства.

C 25 июня

