Чем заняться в Петербурге с 14 по 17 мая

Выставка «Потерянные при переводе», «Стрит-арт хранение» (16+)

Кирилл Кто, Максим Има, Никита Dusto, Турбен и другие звезды стрит-арта с помощью живописи, графики и арт-объектов осмысляют, возможно ли достичь понимания в диалоге.

До 14 июля

Фестиваль «Петербург. Пространство Булгакова» (18+)

В программе трибьюта Булгакову — спецпоказ фильма Балабанова «Морфий», читка рассказа «Дом 13 Эльпит-Рабкоммуна», литературная прогулка по местам писателя, а также спектакли по его произведениям в МДТ, Театре имени Ленсовета, «Мастерской» и других театрах.

С 15 по 31 мая

Выставка «Дураки и дуры», «Борей» (16+)

Более 50 художников из арт-группы Parazit ответят на вопрос-оксюморон: может ли умный человек быть дураком и в каких обстоятельствах.

До 6 июня

Ретроспектива Ким Ки Дука, «Родина» (18+)

Изучаем опус магнум звезды южнокорейского кино: медитативную драму о течении времени «Весна, лето, осень, зима… и снова весна», историю о странном путешествии двух влюбленных «Пустой дом» и размышление о философии страсти «Вздох».

С 15 по 17 мая

Вечеринка Odyssey Dark х 139 DEC, «К-30» (18+)

22:00

В день рождения идеолога фестиваля Odyssey (законодатели мод в симбиозе искусства и хаус-музыки!) устроят фэшн-показ авангардного бренда 139 DEC, маркет и показ арт-инсталляций декораторов Enter Studio. Лайн-ап пока держат в секрете.

Вечеринка «МИР-2», Blank (18+)

23:00

Тусовка «МИР–2» (да-да, это отсылка к российской орбитальной станции!) уже пять лет синтузирует в Blank электронную музыку, медиаискусство и индустриальную эстетику. Обещают 11 артистов с широкой географией — от Москвы до Еревана.

Вечеринка Renegade Radio Camp, Garage Studio (18+)

20:00

В резиденции независимого радио (а еще главных нефоров и усачей Петербурга!) Co-Op Garage выступят экс-арт-директор «Грибоедова» Kirsanax и артисты букинг-агентства Kontrkult Sixxxseven и Partia.

