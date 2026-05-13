Чем заняться в Петербурге с 14 по 17 мая

Концерты экс-участника The Prodigy Лироя Торнхилла, пианиста Ивана Бессонова и «Толоки», фестивали «На нечетной стороне. Новая XIII» (Attaque de panique! Настасья Хрущева! «Бомба-Октябрь»!) и «Ночь музеев», перформанс звезд цифрового арта 404.zero, спецпоказ новинки Романа Михайлова «Пока небо смотрит», выставка «Потерянные при переводе» (Кирилл Кто! Максим Има! Никита Dusto! Турбен!), перформанс Лехи Никонова и арабская ночь в поп-апе андеграундного клуба Kontrkult — Собака.ru рассказывает о главных событиях выходных в Петербурге.
ЧЕТВЕРГ: 14 МАЯ
Attaque de panique
Главные премьеры этой недели в кино: семейная комедия об учительнице физики, ставшей скейтером «Своя в доску» (6+) и повторный прокат одного из лучших фильмов Фрэнсиса Форда Копполы, получившего главный приз в Каннах, «Разговор» (18+). О других новинках проката читайте в статье редактора «Кино» Александра Павлова.
Фестиваль «На нечетной стороне. Новая XIII», Новая сцена Александринского театра (16+)
День рождения Новой сцены отметят концертом-посвящением обэриутам (Attaque de panique! Олег Нестеров! Настасья Хрущева! «Бомба-Октябрь»!) и перформансом по Чехову с участием роботов и растений «Театр: алгоритмы будущего».
С 14 по 17 мая
Перформанс ISOTRP, «Севкабель Порт» (16+)
20:30
В рамках выставки dreamlaser «Траектории интервалов» пройдет аудиовизуальное шоу мировых звезд цифрового арта 404.zero. В основе перформанса — их пластинка ISOTRP.
Бонус: про участие в одних фестивалях с Мариной Абрамович, экспонирование своего искусства на Таймс-сквер и будущее NFT медиахудожники Александр Лециус и Кристина Карпышева рассказали в интервью Собака.ru.
Гастроли театра «Модерн», Театр им. Комиссаржевской (16+)
Худрук Юрий Грымов везет в Петербург пять главных бестселлеров площадки: монументальную инсценировку Толстого «Война и мир. Русский Пьер» (задействован хор и 70 артистов!), классику Оруэлла «Скотный двор», байопики «Леонардо» и «Петр I», а также заключительную часть трилогии «Антихрист и Христос» — «Иуда?».
До 19 мая
Спектакль «Верни», «Узел» (18+)
20:00
Выпускник Анатолия Праудина Дмитрий Мульков выбрал жанр кабаре для постановки о биографии натурщицы Матисса Дины Верни.
Спектакль «Расскажи мне про Гренландию», «Скороход» (16+)
18:00 и 21:00
Режиссер Сергей Азеев (вы наверняка помните его «Сказки для взрослых» по народным легендам и Салтыкову-Щедрину!) покажет собственную пьесу в жанре тренинга об учительнице географии в провинциальной школе.
ПЯТНИЦА: 15 МАЯ
Максим Има
Выставка «Потерянные при переводе», «Стрит-арт хранение» (16+)
Кирилл Кто, Максим Има, Никита Dusto, Турбен и другие звезды стрит-арта с помощью живописи, графики и арт-объектов осмысляют, возможно ли достичь понимания в диалоге.
До 14 июля
Фестиваль «Петербург. Пространство Булгакова» (18+)
В программе трибьюта Булгакову — спецпоказ фильма Балабанова «Морфий», читка рассказа «Дом 13 Эльпит-Рабкоммуна», литературная прогулка по местам писателя, а также спектакли по его произведениям в МДТ, Театре имени Ленсовета, «Мастерской» и других театрах.
С 15 по 31 мая
Выставка «Дураки и дуры», «Борей» (16+)
Более 50 художников из арт-группы Parazit ответят на вопрос-оксюморон: может ли умный человек быть дураком и в каких обстоятельствах.
До 6 июня
Ретроспектива Ким Ки Дука, «Родина» (18+)
Изучаем опус магнум звезды южнокорейского кино: медитативную драму о течении времени «Весна, лето, осень, зима… и снова весна», историю о странном путешествии двух влюбленных «Пустой дом» и размышление о философии страсти «Вздох».
С 15 по 17 мая
Вечеринка Odyssey Dark х 139 DEC, «К-30» (18+)
22:00
В день рождения идеолога фестиваля Odyssey (законодатели мод в симбиозе искусства и хаус-музыки!) устроят фэшн-показ авангардного бренда 139 DEC, маркет и показ арт-инсталляций декораторов Enter Studio. Лайн-ап пока держат в секрете.
Вечеринка «МИР-2», Blank (18+)
23:00
Тусовка «МИР–2» (да-да, это отсылка к российской орбитальной станции!) уже пять лет синтузирует в Blank электронную музыку, медиаискусство и индустриальную эстетику. Обещают 11 артистов с широкой географией — от Москвы до Еревана.
Вечеринка Renegade Radio Camp, Garage Studio (18+)
20:00
В резиденции независимого радио (а еще главных нефоров и усачей Петербурга!) Co-Op Garage выступят экс-арт-директор «Грибоедова» Kirsanax и артисты букинг-агентства Kontrkult Sixxxseven и Partia.
+ Идея: сходить в секретные арт-пространства Петербурга.
Редакция Собака.ru собрала семь локаций для своих, где можно посмотреть выставки объединений «Север-7» и Parazit или послушать лекции Павла Пепперштейна.
СУББОТА: 16 МАЯ
Концерт Лироя Торнхилла, Aurora Concert Hall (18+)
23:55
Главный хит выходных! Экс-участник легендарного британского бэнда The Prodigy приедет в Петербург с диджей-сетом.
Фестиваль «Ночь музеев» (0+)
18:00
Среди хайлайтов акции: лекция куратора «САХ» Семена Некрасова о соседстве стрит-арта и исторического наследия, барочный концерт в подцерковье Смольного собора, перформанс по мотивам текстов футуристов, тру-крайм-спектакль, уроки гребли, рыцарский турнир, сборка конструктора панельного дома и даже диджей-сет с мелодиями буддийских народов.
Выставка «Василий Тропинин», Мраморный дворец (0+)
В ретроспективу портретиста-романтика войдет более 100 живописных полотен и редчайшая графика.
До 19 октября
Перформанс «КИБЕРСТИХИ», «Ритмы» (16+)
19:00
Лидер группы «Последние танки в Париже» Леха Никонов прочитает стихи под техно-сет электронного музыканта Игоря Старшинова.
Спектакль «ЭДИЧКА + ЛЕНОЧКА», «Фаренгейт 451» (18+)
19:00
Творческое объединение «Пролетая над Дорогой» инсценирует историю отношений Эдуарда Лимоновой и его жены Елены Щаповой с отсылками на произведения «Это я, Эдичка», «Дневник неудачника», «У нас была великая эпоха» и «Мой отрицательный герой».
Вечеринка Kult, локацию объявят позднее (18+)
23:00
Арабская ночь в исполнении андеграундного клуба Kontrkult — это сирийский хедлайнер DJ ALADDIN, хард-техно под покровом шатра, танцы босиком на песке и распаковка новой индустриальной локации.
Вечеринка Youssoupoff Party x Icegergert, Maison Rouge (18+)
22:30
Серия закрытых богемных вечеринок-трибьютов Феликсу Юсупову стартует выступлением автора бэнгера «Наследие», а также секретным лайн-апом и перформансом.
Приходить на тусовку рекомендуем в правильной кондиции: заучив строки «ее типаж сегодня — только молодой мошенник» и прочитав наше интервью с Георгием Гергертом о «заряженной» семье и учебе в Суворовском.
Вечеринка Atlanta x Thomas Mraz, «К-30» (18+)
23:59
Возвращаем 2017-й! Одеваемся в Thrasher и «Спутник 1985», а на заставку телефона ставим малиновый закат. За музыку и танцы отвечает хип-хоп-фестиваль Atlanta и уфимская рэп-легенда Thomas Mraz.
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 17 МАЯ
Концерт «Рахманинов. “Остров мертвых”. Рапсодия на тему Паганини», Филармония им. Шостаковича (6+)
20:00
Не упустите возможность услышать победителя классического «Евровидения» Ивана Бессонова! Каждый концерт с его участием — гарантированная сенсация. «Музыка существует внутри меня постоянно, я ни секунды не провожу в тишине — она звучит где-то в глубине, даже когда я сплю», — рассказал пианист в интервью Собака.ru.
Концерт «Толоки», ЦСИ им. Курехина (12+)
19:00
Учаcтники «Венецианской биеннале» 2026 года представят русский фольклор, собранный в экспедициях и архивах.
Спецпоказ «Пока небо смотрит», Cinéma Michèle (18+)
18:40
Кинокритик Василий Степанов, актриса фильма «Жар-птица» Александра Киселева и хореограф Алиса Белопросова обсудят премьеру Романа Михайлова об андеграундных танцовщиках (в касте Валерия Гай Германика, Лев Зулькарнаев и Владимир Варнава!).
Концерт Artemiev, Union (18+)
20:00
Экс-солист группы «Корни» Павел Артемьев после долгого перерыва вернется на сцену с большим инди-шоу.
Спектакль «Татьяна Ларина», Театр «На Литейном» (16+)
19:00
Выпускник Руслана Кудашова Владислав Тутак предлагает нетривиальную трактовку «Евгения Онегина» и смещает фокус на нравственный выбор Лариной.
Фестиваль «Веранда Альпины», ДК Кирова (0+)
12:00
Идем на презентацию автофикшна «Царствие мне небесное» финалистки «Нацбеста» Веры Богдановой, книжный спид-дейтинг и мастер-класс по созданию собственного зина.
+ Идея: погулять по окрестностям Петербурга.
Сосновый лес с гигантской головой Ленина или волнорез с дикой тропой на Канонерке? Выбирайте маршрут в гиде редакции Собака.ru по самым небанальным локациям.
