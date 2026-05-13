Кино и сериалы

Что смотреть в кинотеатрах на этой неделе: комедия «Своя в доску», мультфильм «Лео и Тиг. Дорога на Байкал» и повторный релиз «Разговора» Копполы

А также — «Ускользающая красота» Бертолуччи снова на экранах, документальный фильм Артема Михалкова «Булгаков. Тайна мастера» и триллер «Опасные отношения». Собака.ru рассказывает о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.

ГЛАВНОЕ

«Наше кино», Свободное кино, 2026

«Своя в доску» (6+)

Комедия Ильи Лебедева (полнометражный дебют) о строгой учительнице физики (Ольга Лерман) и ее сыне-подростке (Тимофей Кочнев) — семья заключает спор, что парень откажется от мечты стать профессиональным скейтером и не бросит учебу, если мама научится кататься на доске.

С 14 мая

Directors Company, The, The Coppola Company, American Zoetrope, Paramount Pictures, 1974

«Разговор» / The Conversation (1974) (18+)

Еще один камбэк классики в российские кинотеатры: в одном из лучших фильмов Фрэнсиса Форда Копполы, получившем главный приз в Каннах, Джин Хэкмен сыграл специалиста по прослушке, втянутого в очень опасную игру.

C 14 мая

Медиахолдинг «Цифровое Телевидение», компания «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг «Национальная Медиа Группа») и студия «Паровоз», 2026

«Лео и Тиг. Дорога на Байкал» (6+)

Мультфильм о приключениях юных леопарда и тигра — друзья Лео и Тиг отправляются на Байкал, чтобы помочь маленькой заблудившейся нерпе Луфи. Роли озвучили Александра Урсуляк, Агния Кузнецова, Прохор Чеховской и другие, а режиссером выступил Антон Ланшаков («Герои Энвелла»). 

С 14 мая

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

Fiction, France 2 Cinéma, Jeremy Thomas Productions, Recorded Picture Company (RPC), Union Générale Cinématographique (UGC), 1996

«Ускользающая красота» / Stealing Beauty (1996) (18+)

Возвращение на большие экраны классики Бернардо Бертолуччи середины 90-х в отреставрированном виде — с юной Лив Тайлер и Джереми Айронсом.

C 14 мая

XYZ Films, 74 Entertainment, 87North, IPR.VC, Resolute Films, 2026

«Опасные отношения» / Over Your Dead Body (18+)

Триллер о непростой семейной паре (Джейсон Сигел и Самара Уивинг), которые приехали решить в уединенную хижину собственные личные проблемы, но столкнулись с нападением преступников — которым в этой ситуации можно только посочувствовать. Режиссер — Йорма Такконе (сериал «Чудотворцы»).

C 14 мая

Кинодокумент, Кинодом, Медиа Парк Продакшн, 2025

«Булгаков. Тайна мастера» (12+)

Документальный фильм о создании «Мастера и Маргариты», снятый Артемом Михалковым — с подробным исследованием архивных материалов и комментариями экспертов. Также в картине участвует актер Артем Быстров.

С 14 мая

