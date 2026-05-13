Что смотреть в кинотеатрах на этой неделе: комедия «Своя в доску», мультфильм «Лео и Тиг. Дорога на Байкал» и повторный релиз «Разговора» Копполы

А также — «Ускользающая красота» Бертолуччи снова на экранах, документальный фильм Артема Михалкова «Булгаков. Тайна мастера» и триллер «Опасные отношения». Собака.ru рассказывает о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
«Своя в доску» (6+)
Комедия Ильи Лебедева (полнометражный дебют) о строгой учительнице физики (Ольга Лерман) и ее сыне-подростке (Тимофей Кочнев) — семья заключает спор, что парень откажется от мечты стать профессиональным скейтером и не бросит учебу, если мама научится кататься на доске.
С 14 мая
«Разговор» / The Conversation (1974) (18+)
Еще один камбэк классики в российские кинотеатры: в одном из лучших фильмов Фрэнсиса Форда Копполы, получившем главный приз в Каннах, Джин Хэкмен сыграл специалиста по прослушке, втянутого в очень опасную игру.
C 14 мая
«Лео и Тиг. Дорога на Байкал» (6+)
Мультфильм о приключениях юных леопарда и тигра — друзья Лео и Тиг отправляются на Байкал, чтобы помочь маленькой заблудившейся нерпе Луфи. Роли озвучили Александра Урсуляк, Агния Кузнецова, Прохор Чеховской и другие, а режиссером выступил Антон Ланшаков («Герои Энвелла»).
С 14 мая
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
«Ускользающая красота» / Stealing Beauty (1996) (18+)
Возвращение на большие экраны классики Бернардо Бертолуччи середины 90-х в отреставрированном виде — с юной Лив Тайлер и Джереми Айронсом.
C 14 мая
«Опасные отношения» / Over Your Dead Body (18+)
Триллер о непростой семейной паре (Джейсон Сигел и Самара Уивинг), которые приехали решить в уединенную хижину собственные личные проблемы, но столкнулись с нападением преступников — которым в этой ситуации можно только посочувствовать. Режиссер — Йорма Такконе (сериал «Чудотворцы»).
C 14 мая
«Булгаков. Тайна мастера» (12+)
Документальный фильм о создании «Мастера и Маргариты», снятый Артемом Михалковым — с подробным исследованием архивных материалов и комментариями экспертов. Также в картине участвует актер Артем Быстров.
С 14 мая
