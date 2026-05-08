От волнореза с дикой тропой на Канонерке до меланхоличной прогулки по Разливу: небанальный гид по окрестностям Петербурга

Волнорез с дикой тропой на острове с портовой эстетикой или сосновый лес с гигантской головой Ленина? Выбрали небанальные направления для поездок на майских праздниках, где (почти!) не бывает толп туристов. Вот три маршрута, которые точно понравятся тем, кто устал толкаться в электричке на Выборг.
Шувалово: здание вокзала в стиле модерн, библиотека в дореволюционном доме и кафе с антиквариатом
Первое, что встречает пассажиров прибывающих сюда поездов, — здание вокзала конца XIX века. Его точно стоит обойти по кругу и заглянуть внутрь, чтобы полюбоваться краснокирпичными фасадами в стиле модерн, коваными козырьками над главным входом, кессонированными потолками из дерева и изразцовыми печами в зале ожидания. Особенно приятно, что вход свободный — можно спокойно рассматривать детали и представлять, как выглядели загородные поездки столетней давности.
В двух шагах от железнодорожной станции прячется одна из самых необычных библиотек Петербурга: она расположена в дореволюционном доме, который за свою жизнь успел побыть и дачей, и трактиром, и зубным кабинетом, и даже опорным пунктом милиции. Это любопытный пример деревянной архитектуры: с мелкой расстекловкой на верандах, латунной фурнитурой на дверях и окнах и старинными каминами в комнатах.
Обогнув Суздальское озеро с современными коттеджами самых неожиданных форм и размеров, стоит свернуть в Шуваловский парк. Здесь легко забыть, что до центра Петербурга всего полчаса на электричке: вокруг вековые ели, холмы и пруды, больше похожие на декорации к старинному роману.
Свое название парк получил в честь графов Шуваловых, владевших этими землями почти два века. Позже территория перешла Воронцовым-Дашковым, которые построили здесь огромную усадьбу в духе классицизма. Ее автор — архитектор Степан Кричинский, работавший над домом эмира Бухарского и Соборной мечетью.
Еще один шедевр архитектуры в Шуваловском парке — церковь святых апостолов Петра и Павла, которую возвели в XIX веке по проекту Александра Брюллова. Ее псевдоготический силуэт с башенками и стрельчатыми окнами выглядит по-европейски и резко контрастирует с соседней застройкой.
После осмотра местных достопримечательностей можно заглянуть в кафе «Паркала». Помимо еды в него приходят ради атмосферы: внутри собрана целая коллекция винтажных вещей, которые хозяева искали по антикварным магазинам и барахолкам.
Канонерка: подводный тоннель, волнорез с дикой тропой и кирпичи с клеймами
Сюда едут за портовой эстетикой: здесь высятся портальные краны и громоздятся грузовые контейнеры, а по Морскому каналу курсируют буксиры и баржи. Сама дорога на остров тоже необычная: один из ее участков пролегает по подводному тоннелю. Это, кстати, единственный способ попасть на Канонерку!
Футуристичности местному пейзажу добавляет эстакада Западного скоростного диаметра, проложенная прямо над жилыми домами. Лучший вид на нее открывается с набережной при въезде на остров. Гуляя вдоль кромки воды, можно обнаружить фрагменты старинных кирпичей с заводскими клеймами, которые выбрасывает на сушу Финский залив.
Самое атмосферное место на Канонерке — волнорез. Вдоль него тянется дикая тропа, где среди травы и камней попадаются руины некогда существовавших здесь сооружений. Сюда приходят вечером, чтобы посмотреть, как солнце медленно опускается за горизонт, окрашивая все вокруг в оранжевые тона.
Разлив: меланхоличные прогулки в сосновом лесу и гигантская голова Ильича
Макет соломенного шалаша в Разливе
Если перед популярным Сестрорецком свернуть в сторону поселка Тарховка, можно попасть в одно из самых недооцененных мест под Петербургом — Разлив. Именно здесь скрывался Ленин, пока в Петрограде шли аресты большевиков. Под видом финского крестьянина он несколько недель жил в соломенном шалаше на берегу водохранилища и работал над статьями. Сегодня это один из главных мемориалов страны.
Здесь можно увидеть не только воссозданное жилище лидера революции, но и целую коллекцию посвященных ему памятников под открытым небом. Самый необычный экспонат выполнен в виде гигантской головы Ленина. По одной из версий, эта скульптура некогда стояла на сцене концертного зала «Октябрьский».
Пирс на берегу водохранилища
Сюда едут не только ради знакомства с событиями 1917 года и биографией их главного героя. Это идеальное место для меланхоличных прогулок в сосновом лесу под вой ледяного ветра. Здесь легко провести целый день, наблюдая за водой и слушая тишину — особенно в межсезонье, когда людей почти нет. Главное, одеться потеплее и взять с собой термос с чаем или кофе.
Комментарии (0)