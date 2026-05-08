От волнореза с дикой тропой на Канонерке до меланхоличной прогулки по Разливу: небанальный гид по окрестностям Петербурга

Обогнув Суздальское озеро с современными коттеджами самых неожиданных форм и размеров, стоит свернуть в Шуваловский парк. Здесь легко забыть, что до центра Петербурга всего полчаса на электричке: вокруг вековые ели, холмы и пруды, больше похожие на декорации к старинному роману.

Свое название парк получил в честь графов Шуваловых, владевших этими землями почти два века. Позже территория перешла Воронцовым-Дашковым, которые построили здесь огромную усадьбу в духе классицизма. Ее автор — архитектор Степан Кричинский, работавший над домом эмира Бухарского и Соборной мечетью.