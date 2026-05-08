От волнореза с дикой тропой на Канонерке до меланхоличной прогулки по Разливу: небанальный гид по окрестностям Петербурга

Волнорез с дикой тропой на острове с портовой эстетикой или сосновый лес с гигантской головой Ленина? Выбрали небанальные направления для поездок на майских праздниках, где (почти!) не бывает толп туристов. Вот три маршрута, которые точно понравятся тем, кто устал толкаться в электричке на Выборг.

Шувалово: здание вокзала в стиле модерн, библиотека в дореволюционном доме и кафе с антиквариатом  

Здание вокзала в Шувалово  

Изразцовая печь в зале ожидания 

Первое, что встречает пассажиров прибывающих сюда поездов, — здание вокзала конца XIX века. Его точно стоит обойти по кругу и заглянуть внутрь, чтобы полюбоваться краснокирпичными фасадами в стиле модерн, коваными козырьками над главным входом, кессонированными потолками из дерева и изразцовыми печами в зале ожидания. Особенно приятно, что вход свободный — можно спокойно рассматривать детали и представлять, как выглядели загородные поездки столетней давности.

Рядом с библиотекой разбит уютный сад

А на крыльце можно встретить местного обитателя 

В двух шагах от железнодорожной станции прячется одна из самых необычных библиотек Петербурга: она расположена в дореволюционном доме, который за свою жизнь успел побыть и дачей, и трактиром, и зубным кабинетом, и даже опорным пунктом милиции. Это любопытный пример деревянной архитектуры: с мелкой расстекловкой на верандах, латунной фурнитурой на дверях и окнах и старинными каминами в комнатах.

Шуваловский парк включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО 

А еще здесь более 10 прудов! 

Обогнув Суздальское озеро с современными коттеджами самых неожиданных форм и размеров, стоит свернуть в Шуваловский парк. Здесь легко забыть, что до центра Петербурга всего полчаса на электричке: вокруг вековые ели, холмы и пруды, больше похожие на декорации к старинному роману.

Свое название парк получил в честь графов Шуваловых, владевших этими землями почти два века. Позже территория перешла Воронцовым-Дашковым, которые построили здесь огромную усадьбу в духе классицизма. Ее автор — архитектор Степан Кричинский, работавший над домом эмира Бухарского и Соборной мечетью.

Интерьер кафе «Паркала»

Чугунная печь французского производства 

Еще один шедевр архитектуры в Шуваловском парке — церковь святых апостолов Петра и Павла, которую возвели в XIX веке по проекту Александра Брюллова. Ее псевдоготический силуэт с башенками и стрельчатыми окнами выглядит по-европейски и резко контрастирует с соседней застройкой.  

После осмотра местных достопримечательностей можно заглянуть в кафе «Паркала». Помимо еды в него приходят ради атмосферы: внутри собрана целая коллекция винтажных вещей, которые хозяева искали по антикварным магазинам и барахолкам. 

Канонерка: подводный тоннель, волнорез с дикой тропой и кирпичи с клеймами 

Волнорез с дикой тропой 

Отсюда открывается красивый вид на Финский залив 

Сюда едут за портовой эстетикой: здесь высятся портальные краны и громоздятся грузовые контейнеры, а по Морскому каналу курсируют буксиры и баржи. Сама дорога на остров тоже необычная: один из ее участков пролегает по подводному тоннелю. Это, кстати, единственный способ попасть на Канонерку!

Старинные кирпичи с заводскими клеймами 

Их тут десятки, если не сотни! 

Футуристичности местному пейзажу добавляет эстакада Западного скоростного диаметра, проложенная прямо над жилыми домами. Лучший вид на нее открывается с набережной при въезде на остров. Гуляя вдоль кромки воды, можно обнаружить фрагменты старинных кирпичей с заводскими клеймами, которые выбрасывает на сушу Финский залив. 

Эстакада ЗСД на закате 

Сюда часто приходят рыбаки 

Самое атмосферное место на Канонерке — волнорез. Вдоль него тянется дикая тропа, где среди травы и камней попадаются руины некогда существовавших здесь сооружений. Сюда приходят вечером, чтобы посмотреть, как солнце медленно опускается за горизонт, окрашивая все вокруг в оранжевые тона. 

Разлив: меланхоличные прогулки в сосновом лесу и гигантская голова Ильича 

Макет соломенного шалаша в Разливе 

Если перед популярным Сестрорецком свернуть в сторону поселка Тарховка, можно попасть в одно из самых недооцененных мест под Петербургом — Разлив. Именно здесь скрывался Ленин, пока в Петрограде шли аресты большевиков. Под видом финского крестьянина он несколько недель жил в соломенном шалаше на берегу водохранилища и работал над статьями. Сегодня это один из главных мемориалов страны. 

Гигантская голова Ленина 

Ее высота — два человеческих роста 

Здесь можно увидеть не только воссозданное жилище лидера революции, но и целую коллекцию посвященных ему памятников под открытым небом. Самый необычный экспонат выполнен в виде гигантской головы Ленина. По одной из версий, эта скульптура некогда стояла на сцене концертного зала «Октябрьский». 

Пирс на берегу водохранилища 

Сюда едут не только ради знакомства с событиями 1917 года и биографией их главного героя. Это идеальное место для меланхоличных прогулок в сосновом лесу под вой ледяного ветра. Здесь легко провести целый день, наблюдая за водой и слушая тишину — особенно в межсезонье, когда людей почти нет. Главное, одеться потеплее и взять с собой термос с чаем или кофе. 

