«Дураки и дуры» в «Борее»! Ежегодная выставка объединения «Паразит» стартует с середины мая

Алиса Деточкина. Sad girl
14 мая в галерее «Борей» откроют выставку «Дураки и дуры». В ежегодной экспозиции творческого объединения «Паразит» представят работы более 50 авторов, среди которых сооснователь «Товарищества Новые Тупые» Владимир Козин, автор «мыльных» проектов Семен Мотолянец, создательница керамических парней-тюбиков Алина Корякина, исследовательница гендера и коллективных травм Юстина Комиссарова.
Групповой проект под кураторством Анастасии Иваненковой осмысляет дураков и дур как феномен. Драматургия выставки отсылает к обстоятельствам, в которых эти, казалось бы, ругательные звания подходят умным людям с навыками жизни.
«Становимся ли мы дураками при этом по-настоящему — вопрос риторический. Ни один взрослый человек вроде как не может считаться дураком, но при этом отчетливо сердце екает, когда нам в спину бросают: "Какая же ты дура". И дураки, и дуры мы при этом от очень умных вещей — вряд ли за недостачу в 50 копеек продавщица в магазине назовет вас в лицо скверным словом. Но с каким упоением гадкий знакомый кинет в спину эти слова, если вы допустили маломальскую ошибку в общении или в понимании человеческих взаимоотношений», — замечает куратор.
Объединение «Паразит» выросло из «Товарищества Новые Тупые» на базе «Борея». В 2000 году художники захватили главный коридор галереи и стали обновлять пространство каждые две недели. Экспозиции участников Parazit проходят в MMOMA, Музее современного искусства PERMM. Семен Мотолянец и Алена Терешко — лауреаты премии имени Сергея Курехина 2017 года.
В новой выставке участвуют:
- Зина Николаева
- Павел Борисенко
- Лиза Хорева
- Андрей Сикорский
- Давид Березин
- Екатерина Романова
- Елена Струкова
- Алиса Деточкина
- Ксения Макаренко
- Моисей Антонов
- Катарина Кано
- Татьяна Поле
- MAR
- Вера Светлова
- Коля Садовник
- Тимур Мусаев-Каган
- Керим Рагимов
- Анна Лоскутова
- Игорь Плотников
- Софья Григорьева
- Анастасия Иваненкова
- Владимир Козин
- Семен Мотолянец
- Игорь Яновский
- Или и Павлов
- Маша Спроге
- Franka Wonka
- Дмитрий Жеравов
- Александр Помидоркин
- Анастасия Бырдина
- Вася Богомолов
- Виталий Чистяков
- Елизавета Иванова
- Нариман Калашников
- Анна Гнидковская
- Алексей Слон
- Юстина Комиссарова
- Марина Копнина
- Юлия Мортиис
- Нил Эсколор
- Стас Казимов
- Станислав Павлюк
- Максим Лофтазер
- Роман Ходырев
- Ксения Кадрова
- Наталья Феофилова-Фетинг
- Евгения Коновалова
- Даниил Андреев
- Татьяна Дубовская
- Мария Жирова
- КеКе (Екатерина Палесская)
- Алина Корякина
- Юлия Александрова
- Юлия Рибетки
- Владимир Сперанский
- Эмилия Санги
- Игорь Панин
«Дураки и дуры» в экспозиции с 14 мая по 6 июня на Литейном, 58. Вход свободный.
