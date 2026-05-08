«Дураки и дуры» в «Борее»! Ежегодная выставка объединения «Паразит» стартует с середины мая

В экспозиции с броским названием — Владимир Козин, Алина Корякина, Семен Мотолянец и еще свыше 50 имен.

Алиса Деточкина. Sad girl
14 мая в галерее «Борей» откроют выставку «Дураки и дуры». В ежегодной экспозиции творческого объединения «Паразит» представят работы более 50 авторов, среди которых сооснователь «Товарищества Новые Тупые» Владимир Козин, автор «мыльных» проектов Семен Мотолянец, создательница керамических парней-тюбиков Алина Корякина, исследовательница гендера и коллективных травм Юстина Комиссарова.

Групповой проект под кураторством Анастасии Иваненковой осмысляет дураков и дур как феномен. Драматургия выставки отсылает к обстоятельствам, в которых эти, казалось бы, ругательные звания подходят умным людям с навыками жизни.

«Становимся ли мы дураками при этом по-настоящему — вопрос риторический. Ни один взрослый человек вроде как не может считаться дураком, но при этом отчетливо сердце екает, когда нам в спину бросают: "Какая же ты дура". И дураки, и дуры мы при этом от очень умных вещей — вряд ли за недостачу в 50 копеек продавщица в магазине назовет вас в лицо скверным словом. Но с каким упоением гадкий знакомый кинет в спину эти слова, если вы допустили маломальскую ошибку в общении или в понимании человеческих взаимоотношений», — замечает куратор.

Владимир Козин. Содержимое капсулы времени на случай моего клонирования в 2126 году
Тимур Мусаев-Каган. Корабль глупцов
Софья Григорьева. Вероятно, вы не понимаете, о чем я
Объединение «Паразит» выросло из «Товарищества Новые Тупые» на базе «Борея». В 2000 году художники захватили главный коридор галереи и стали обновлять пространство каждые две недели. Экспозиции участников Parazit проходят в MMOMA, Музее современного искусства PERMM. Семен Мотолянец и Алена Терешко — лауреаты премии имени Сергея Курехина 2017 года.

В новой выставке участвуют:

  1. Зина Николаева
  2. Павел Борисенко
  3. Лиза Хорева
  4. Андрей Сикорский
  5. Давид Березин
  6. Екатерина Романова
  7. Елена Струкова
  8. Алиса Деточкина
  9. Ксения Макаренко  
  10. Моисей Антонов
  11. Катарина Кано
  12. Татьяна Поле
  13. MAR
  14. Вера Светлова
  15. Коля Садовник
  16. Тимур Мусаев-Каган
  17. Керим Рагимов
  18. Анна Лоскутова 
  19. Игорь Плотников
  20. Софья Григорьева
  21. Анастасия Иваненкова
  22. Владимир Козин
  23. Семен Мотолянец
  24. Игорь Яновский 
  25. Или и Павлов
  26. Маша Спроге
  27. Franka Wonka
  28. Дмитрий Жеравов
  29. Александр Помидоркин
  30. Анастасия Бырдина
  31. Вася Богомолов
  32. Виталий Чистяков
  33. Елизавета Иванова
  34. Нариман Калашников
  35. Анна Гнидковская
  36. Алексей Слон
  37. Юстина Комиссарова
  38. Марина Копнина
  39. Юлия Мортиис
  40. Нил Эсколор 
  41. Стас Казимов
  42. Станислав Павлюк
  43. Максим Лофтазер
  44. Роман Ходырев
  45. Ксения Кадрова
  46. Наталья Феофилова-Фетинг
  47. Евгения Коновалова
  48. Даниил Андреев
  49. Татьяна Дубовская 
  50. Мария Жирова
  51. КеКе (Екатерина Палесская) 
  52. Алина Корякина
  53. Юлия Александрова
  54. Юлия Рибетки
  55. Владимир Сперанский 
  56. Эмилия Санги
  57. Игорь Панин
Лиза Хорева. Колыбельная
Татьяна Поле. Собака Павлова
Нариман Калашников. Анна
«Дураки и дуры» в экспозиции с 14 мая по 6 июня на Литейном, 58. Вход свободный.

