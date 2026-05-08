«Дураки и дуры» в «Борее»! Ежегодная выставка объединения «Паразит» стартует с середины мая

14 мая в галерее «Борей» откроют выставку «Дураки и дуры». В ежегодной экспозиции творческого объединения «Паразит» представят работы более 50 авторов, среди которых сооснователь «Товарищества Новые Тупые» Владимир Козин, автор «мыльных» проектов Семен Мотолянец, создательница керамических парней-тюбиков Алина Корякина, исследовательница гендера и коллективных травм Юстина Комиссарова.

Групповой проект под кураторством Анастасии Иваненковой осмысляет дураков и дур как феномен. Драматургия выставки отсылает к обстоятельствам, в которых эти, казалось бы, ругательные звания подходят умным людям с навыками жизни.

«Становимся ли мы дураками при этом по-настоящему — вопрос риторический. Ни один взрослый человек вроде как не может считаться дураком, но при этом отчетливо сердце екает, когда нам в спину бросают: "Какая же ты дура". И дураки, и дуры мы при этом от очень умных вещей — вряд ли за недостачу в 50 копеек продавщица в магазине назовет вас в лицо скверным словом. Но с каким упоением гадкий знакомый кинет в спину эти слова, если вы допустили маломальскую ошибку в общении или в понимании человеческих взаимоотношений», — замечает куратор.