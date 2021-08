Мировые звезды цифрового арта 404.zero — про NFT, участие в одних фестивалях с Мариной Абрамович и востребованность в России

Почему видеоигра про постпандемический мир — это травматично

Кудряшов: В прошлом году вы выпустили видеоигру In Search Of The Right World о постпандемическом мире, о которой очень много писали, но фидбэка от вас не было.

Кристина: С нами связывались гейм-продюсеры и критики. Они писали: «Ребята, конечно, все выглядит круто, но большинство компов не тянет, версии для MacBook нет, в чем вообще посыл? Мы хотим играть, мы не хотим просто смотреть».

Кудряшов: Это ж геймеры, у них у всех заряженные компы.

Кристина: Мы на это рассчитывали: геймеры играют скорее в тяжелые длинные игры, а вот наша — на 30 минут, им она, скорее всего, будет неинтересна. Мы же сделали не игру, а скорее аудиовизуальный перформанс: привнесли туда всё, что увидели во время пандемии, записали музыку.

Кудряшов: Дальше планируете с играми работать или пока что на «стоп» поставили?

Александр: Пока не планируем.

Кристина: Игра получилась хоть и короткой, но очень тяжелой. Мы все-таки делали акцент на визуалах классных. У нас нет бюджетов и времени игру оптимизировать.

Александр: Делать игры — достаточно травматичный опыт. Не так-то это весело.