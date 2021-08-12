Мировые звезды цифрового арта 404.zero — про NFT, участие в одних фестивалях с Мариной Абрамович и востребованность в России

Про NFT и будущее технологий

Кудряшов: Мне очень приятно встретиться сегодня с легендами медиаискусства в этом бетонном бомбоубежище с синтезаторами и колонками, которое ребята именуют «гараж». Кристина, сегодня ты выложила сториз в инстаграм о том, что курс криптовалюты эфира опустился вдвое, как сильно повлияли на вас эти изменения?

Кристина: Мы потеряли примерно вдвое. (Смеется.)

Кудряшов: Это неприятный, конечно, факт. Как вообще вы относитесь к эфиру? Многие говорят, что майнинг сильно вредит окружающей среде. Вот и Илон Маск часть своих биткоинов в доллары вывел по этой причине. Я знаю, вы трепетно относитесь к экологии и делаете искусство, от которого ничего не остается, чтобы не загрязнять ее. Почему тогда держите в эфирах свои сбережения?

Кристина: Мы не занимаемся майнингом, мы продаем свои видео и картинки за эфиры на известной платформе. Надо ж разобраться, что конкретно влияет на окружающую среду. Илон же делает свои батарейки для «Теслы» не из шоколада.

Кудряшов: Справедливое замечание.

Александр: Количество потраченной электроэнергии за один–два дня работы нашей инсталляции в реальном пространстве примерно равно количеству, необходимому на минтинг (процесс создания из видео или картинки токена в блокчейне. — Прим. ред.) NFT и все транзакции во время продажи токена. В целом человечество все равно либо ждет конец, либо мы все-таки дойдем до предела, когда надо будет резко переходить на чистую энергию. Крипта, мне кажется, это стимул для такого перехода.

Кудряшов: Когда начался NFT-хайп, я сидел в разных комнатах Clubhouse — царство ему небесное, и там услышал крутую мысль: «Какую бы хрень ты сейчас ни создал — благодаря блокчейну она запечатлена навсегда в твоей истории». Можно в клубе показать какую-нибудь фигню и забыть. Как выбираете работы для токенизации?

Кристина: Это хорошая тема, что надо избирательно относиться к тому, что ты сейчас выставляешь. Токен можно сжечь до того, как работа продалась, но если ее купили, — все, ничего уже не изменить и не спрятать: все видят, как делались ставки. Если было накручивание цены — это останется в истории навсегда. Выкладывать только лучшее из лучшего — основное правило для художника, мне кажется.

Кудряшов: Планируете ли концепты своих медиаработ выкладывать как NFT?

Кристина: Мы хотим прийти к тому, чтобы делать инсталляции так, как мы хотим — без малейшего вмешательства брендов, кураторов, продюсеров. Своих NFT-коллекторов мы хотим сделать сокураторами и сопродюсерами: они покупают концепт как NFT, а мы на эти деньги реализуем инсталляцию в реальности.

Кудряшов: Класс, надеюсь, у вас получится это провернуть.

Кристина: В NFT все непредсказуемо: сегодня продали, а завтра потеряли.

Кудряшов: Вы на сегодняшний день продали самую дорогую NFT-работу в России, расскажите про этот кейс?

Александр: Нас пригласили ребята из компании Collab поучаствовать в этом аукционе, и мы адаптировали старую работу Mars Miners. Нам хотелось показать это видео, но когда загружаешь в интернет, то компрессия все сжирает. Ребята взяли на себя продакшн — получился «телевизор» в раме, где картина менялась с каждой новой ставкой и результат записывался в реальном времени. В итоге получилось 30 минут loop-видео в разрешении 4K: включаешь телевизор в розетку, вешаешь на стеночку, и оно у тебя висит. Сам токен мы так еще и не передали, медиафайл, который к нему прикреплен, конечно, не 30 минут длится — это нереально технически.

Кудряшов: Эта работа где-то висит сейчас?

Александр: Ага, в офисе у юриста.

Кудряшов: Технология NFT вроде бы должна помочь решить вопрос с авторством цифровых работ. Вы много раз сталкивались с тем, что ваши работы, мягко говоря, заимствовали и выдавали за свои. Какой случай был самым ошеломительным?

Кристина: На платформе Seditionart.com выложили самую известную нашу работу — такой серый генеративный цветок. Ее выложил какой-то мальчик из Санкт-Петербурга и по меркам платформы продавал ее весьма успешно — покупателям там выдается сертификат о владении работой (не NFT. — Прим. ред.). Продавал под своим названием.

Александр: Хорошее название, мы его потом использовали. В общем, эта платформа не особенно усердно следила за контентом, при том, что они выдавали сертификат.

Кудряшов: Что будет, когда ваши инсталляции в разрешении 8К будут «летать», а возможности видеокарт вылетят в бесконечность? Для меня, как для медиахудожника, суперразрешение не так важно, а вы —утонченные ребята, вам важен каждый пиксель.

Александр: Я очень жду этого момента с тех пор, как занимаюсь медиаискусством — чтобы изображение можно было делать так же легко, как писать музыку: нормальный компьютер тянет по 100 дорожек одновременно. Некоторые видеоработы мы даже не можем показать в интернете, потому что компрессия сжирает весь «сок», который там появляется.

Кристина: Эти ограничения душат нас, поэтому мы сейчас больше музыкой и инсталляциями занимаемся, а не чистым цифровым визуальным контентом. Мы не хотим переходить в CG с рендерингом многочасовым, когда нельзя в реальном времени отследить изменение изображения, подвигать, поиграться.