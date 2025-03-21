«Нельзя идти на поводу у зрителя»: паблик-арт в Петербурге обсуждают художники Владимир Абих, Максим Има, Дмитрий Мульков и другие

Что такое паблик-арт?

Владимир Абих: Любое искусство в публичном пространстве. Обычно им называют городскую скульптуру, но это и муралы, и цифровой маппинг, и инсталляции.

Максим Има: На самом деле тут важна концептуальная подача. Экскурсия тоже может быть сиюминутным паблик-артом, если это креативный перформанс, а не сухой рассказ теории. Но я склоняюсь к тому, что желание давать искусству дефиницию — потребность зрителя. Мы, люди творческие, работаем, когда нам дают возможность, а как это потом называют — уже вторично.

Дмитрий Мульков: Я бы добавил, что специфика в том, что паблик-арт создают в местах, для искусства не предусмотренных. Автор взаимодействует с нехудожественным контекстом, а у зрителя нет рамки специального восприятия — как бывает с картинами в галерее или постановками в театре.

Анастасия Пронина: Здесь важно, что это искусство, интегрированное в город. От привычного «стрит-арта» его отличает только то, что у паблик-арта всегда есть заказчик и бюджет, замысел художника всегда согласован.

Паблик-арт — это переход от «привилегированного» искусства к «демократичному»?

Юлия Павлова: Да, это очевидно, ведь зрители не ограничены стенами галереи, платным входом или уровнем подготовки. Они могут восхититься, а могут оставить разгромный отзыв. Поэтому паблик-арт — поле как возможностей, так и рисков.

Анастасия Пронина: Не соглашусь. Любое современное искусство — все-таки для привилегированных людей. Выход на улицу не превращает его автоматически в доступное искусство, но заставляет художника повернуться лицом к зрителю. В городе он не может себе позволить делать искусство ради искусства. По этой причине любые сложные объекты, установленные в урбанистической среде, вызывают негатив. Как, например, «Большая глина №4 » в Москве.

Максим Има: Я тоже сегодня побуду хейтером. Мне кажется, это романтизированное предположение, что искусство решили сделать открытым для широкой публики. Мы живем в капитализме. Все паблик-арт-проекты созданы для привлечения внимания к площадке или региону. Показать, что администрация локации развивается, идет в ногу со временем, думает о посетителях.