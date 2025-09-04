Чем заняться в Петербурге с 4 по 7 сентября

Кабаре «Верни», театр «Узел» (18+)

20:00

Апологет мультижанровости и выпускник мастерской Анатолия Праудина Дмитрий Мульков везет в Петербург свой калининградский спектакль — сцены из жизни галеристки и натурщицы Матисса Дины Верни.

Дискуссия «Арт-рынок 2020-х: новые форматы, новые аудитории», «Лахта Центр» (18+)

18:00

Галерист Марина Гисич, куратор Ольга Вад и другие арт-гуру поговорят о трансформации мира искусства.

Спецпоказ фильма «Прогулка», «Летний театр» в Новой Голландии (16+)

19:30

Пересматриваем хит нулевых в режиссуре Алексея Учителя (осторожно: очень молодой и харизматичный Евгений Цыганов!).

Выставка «[мамахуху].», Sobo Gallery (12+)

Серия фотографий Маресия Иващенко деконструирует миф о приморском городе через призму китча и поп-культуры.

До 12 октября

Лекция «Мода золотых 1920-х», «Сообщество» в Новой Голландии (18+)

19:00

Коллекционер Назим Мустафаев (да-да, именно его частное собрание оказалось в основе эрмитажной выставки «Упакованные грезы»!) расскажет о том, как дома мод подхватили дух эпохи ар-деко.

В кинотеатрах на этой неделе смотрим ремейк классического эксплуатационного кино «Токсичный мститель» (18+), герметичный триллер «Вниз» (18+), комедию с Дмитрием Нагиевым «Колбаса» (16+), британскую спортивную ленту «Вес победы» (18+), фэнтези «Сказки темного леса. Ворожея» (6+) и экранизацию корейской графической онлайн-новеллы «Всеведущий читатель» (18+).