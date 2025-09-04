Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Уикенд

Чем заняться в Петербурге с 4 по 7 сентября

Фестивали «Александринский», Context и «Книжный сад», ярмарка совриска Third Place Art Fair, выставка «Шедевры мастеров Парижской школы» (Матисс, Пикассо, Шагал!) и открытие сезона в Мариинском театре — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных.

ЧЕТВЕРГ: 4 СЕНТЯБРЯ
ПЯТНИЦА: 5 СЕНТЯБРЯ
СУББОТА: 6 СЕНТЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 7 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ: 4 СЕНТЯБРЯ

Дмитрий Нагиев
Фото Валентин Блох

Дмитрий Нагиев

Кабаре «Верни», театр «Узел» (18+)

20:00

Апологет мультижанровости и выпускник мастерской Анатолия Праудина Дмитрий Мульков везет в Петербург свой калининградский спектакль — сцены из жизни галеристки и натурщицы Матисса Дины Верни. 

Дискуссия «Арт-рынок 2020-х: новые форматы, новые аудитории», «Лахта Центр» (18+)

18:00

Галерист Марина Гисич, куратор Ольга Вад и другие арт-гуру поговорят о трансформации мира искусства.

Спецпоказ фильма «Прогулка», «Летний театр» в Новой Голландии (16+)

19:30

Пересматриваем хит нулевых в режиссуре Алексея Учителя (осторожно: очень молодой и харизматичный Евгений Цыганов!).

Выставка «[мамахуху].», Sobo Gallery (12+)

Серия фотографий Маресия Иващенко деконструирует миф о приморском городе через призму китча и поп-культуры.

До 12 октября

Лекция «Мода золотых 1920-х», «Сообщество» в Новой Голландии (18+)

19:00

Коллекционер Назим Мустафаев (да-да, именно его частное собрание оказалось в основе эрмитажной выставки «Упакованные грезы»!) расскажет о том, как дома мод подхватили дух эпохи ар-деко.

В кинотеатрах на этой неделе смотрим ремейк классического эксплуатационного кино «Токсичный мститель» (18+), герметичный триллер «Вниз» (18+), комедию с Дмитрием Нагиевым «Колбаса» (16+), британскую спортивную ленту  «Вес победы» (18+), фэнтези «Сказки темного леса. Ворожея» (6+) и экранизацию корейской графической онлайн-новеллы «Всеведущий читатель» (18+).

ПЯТНИЦА: 5 СЕНТЯБРЯ

Анри Матисс, "Похороны Пьеро" из «Джаз». 1947 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Bashmakov Gallery

Анри Матисс, "Похороны Пьеро" из «Джаз». 1947 год

Ярмарка Third Place Art Fair, «Третье место» (16+)

Вова Цыган, alesha, лавка уличного искусства «Сетка», арт-группа Parazit, максим савва и еще более 80 художников в этом году представят работы на тему «Соавторы». Подробности — в нашем гиде

C 5 по 7 сентября

Концерт Максима Акчурина, Дом Радио, Невский, 62 (12+)

20:00

Виолончелист musicAeterna сыграет Баха, Кассадо и Бриттена.

Выставка «Шедевры мастеров Парижской школы», Bashmakov Gallery (6+)

Графика и скульптуры 30 авторов, среди которых Матисс, Пикассо, Шагал и Дали.

С 5 сентября по 15 февраля

Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», Мариинский-2 (12+)

18:30

Грандиозный мифологический опус Римского-Корсакова открывает сезон на второй сцене Мариинки.

Вечеринка «Диско клуб х К-30», поп-ап-двор «К-30» (18+)

22:00 

В лайн-апе — Errotica, Saint City Lovers, Mashkov и Eostra.

СУББОТА: 6 СЕНТЯБРЯ

Ксения Прихотько
Кристина Рожкова

Ксения Прихотько

Фестиваль «Александринский», Александринский театр и его Новая сцена (12+)

6 и 7 сентября смотрим  «Обломова» в постановке Андрея Прикотенко (лауреата премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Новосибирска»!). 12, 13 и 14 сентября — потенциальный блокбастер сезона «Мой друг Лапшин» Елены Павловой с Иваном Трусом, а 30-го — «Иова» Валерия Фокина. Также в программе сайт-специфик лаборатория «Театр вне театра» под кураторством Никиты Кобелева.

До 30 сентября

Фестиваль «Книжный сад», Итальянский сад (6+)

Идем на фестиваль «Подписных изданий»: паблик-ток «Обэриуты: почему о них снова все говорят?» с Юрием Сапрыкиным и куратором «Полутора комнат» и музея-квартиры ОБЭРИУ Юлии Сениной, букдейтинг с Ксенией Прихотько и книжный стендап комика Максима Зайца.

С 6 по 7 сентября

Опера «Сказка о царе Салтане», Мариинский театр  (6+)

19:00

Новому сезону на исторической сцене Мариинки дадут старт мелодии Царевны Лебеди и марш шумных морских витязей.

Концерт Эми Питерс, джаз-клуб Игоря Бутмана (18+)

19:00 и 21:30

Танцуем под ритмы джаза, соула и хип-хопа зажигательной Эми Питерс и ее группы.

Фестиваль Context, «Летний театр» в Новой Голландии (12+)

Два вечера актуальной хореографии посвящены темной стороне человека. Среди премьер — «Материя» Ольги Лабовкиной, «Пойдем» Евгения Мелентьева, «Это место станет твоим 2.0» Ильи Манылова, «Белая комната» Павла Глухова, «Фреска» Анны Щеклеиной, «Икона» Римы Пипоян и музыкально-хореографический лайв Никиты Забелина и труппы Context.

С 6 по 7 сентября

Фестиваль Original Meet, «Мануфактура 10/12» (0+)

В пандан к экспозиции эксклюзивных ретрокаров и мотоциклов идут автошоу и выступление вокалиста freepop-группы Super Collection Orchestra Ника Брусовского. 

С 6 по 7 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ: 7 СЕНТЯБРЯ

Дарья Чичак. Самая моя большая любовь. Фрагмент. 2025
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой MYTH Gallery

Дарья Чичак. Самая моя большая любовь. Фрагмент. 2025

Выставка «Арт Ферма», музей-заповедник «Царское Село» (6+)

Стеклянные слоны, гранитные тапочки, падающие в обморок козочки и прочие образы, ассоциирующиеся с «Императорской фермой», — в исполнении Сергея Деникина, Марии Пуховой, Константина фон Рибена и Артема Филатова.

С 5 сентября до ноября

Концерт-мистерия «Бикапо небесного леса», Дом Радио, Невский, 62 (12+)

20:00

Тотальная инсталляция, сочетающая звук, свет и природные стихии.

Поэтический слэм Вани Пинженина,  кабак «Вчера и навсегда» (18+)

19:30

Конкурс поэтов, приуроченный ко дню рождения Бориса Рыжего. 

Выставка «Не любовь», галерея MYTH (18+)

«Эпизоды особой жизни» выпускниц Академии им. Штиглица Анастасии Государенковой, Екатерины Колосовской, Анастасии Нестеровой, Лины Ставничук и Дарьи Чичак.

До 21 сентября

Комментарии (0)

