Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Искусство
Искусство

Поделиться:

Что смотреть (и покупать!) на арт-ярмарке Third Place Art Fair в «Третьем месте»?

С 5 по 7 сентября в особняке Гурьевых-Нарышкиных пройдет юбилейная (пятая!) ярмарка современного искусства. В 2025 году на ней будут представлены только отдельные авторы и объединения (никаких галерей!). Среди 85-ти участников — дизайн-бюро «Простые вещи», лавка уличного искусства «Сетка», арт-группа Parazit, художники alesha, Вова Цыган и многие другие. Собака.ru рассказывает про восемь авторов, на которых (и кому именно) точно стоит обратить внимание.

Софья Григорьева. Без названия. 2025
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой «Третьего места»

Софья Григорьева. Без названия. 2025

Софья Григорьева

Мультидисциплинарная художница работает с темой сообществ — их формирования, исключенности из них и вообще взаимосвязей между людьми. Это происходит через обращение к экстремальным состояниям, среди которых сиротство, эмиграция, болезнь. На ярмарке Софья представит произведения из пластика, металла и найденных объектов, чья экспрессия строится на лаконичных образах и легко считываемых символах. Советуем обратить внимание на художницу социально активным молодым коллекционерам — тем более цены весьма демократичны (есть работы дешевле четырех тысяч рублей!).

Анна Проказова. Без названия. 2025
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой «Третьего места»

Анна Проказова. Без названия. 2025

Анна Проказова

Художница иронично переосмысляет символы разных культур — образность ее работ варьируются от духовно-эзотерической, отсылающей к буддистской символике и таро, до остросоциальной феминистской. Все это пропускается через фильтр коллективного бессознательного и становится элементами игры по созданию новых значений. Анна — мультидисциплинарный автор, но на ярмарке будут представлены произведения в относительно классической технике (например, холсты с голубями, формально напоминающие произведения русского авангарда). Наверняка зайдет всем, кто в детстве зачитывался книгами Виктора Олеговича Пелевина и ждет его новый роман

Жэка. Белый полет 2. 2024
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой «Третьего места»

Жэка. Белый полет 2. 2024

Инклюзивное объединение Глеб Торгачкин х Жека

Арт-дуэт возник в лаборатории «Смотрю в человека», изучающей взаимодействие художников с разнообразным креативным мышлением (в ней учащиеся и выпускники Академии художеств им. Репина занимались творческими проектами совместно со студентами фонда «Антон тут рядом»).

В сложившемся объединении Глеб отвечает за фиксацию с помощью рисунка ритма города и поэзии повседневности, прожитых как объекты внутренней реальности. Жека предпочитает повествовательное искусство и создает истории о персонажах с необычными способностями, исследуя темы добра, зла и дружбы. На ярмарке они представят графические листы и комикс. Подойдет тем, кто больше всего ценит в искусстве искренность.

Как фонд «Антон тут рядом» стал главным городским ньюсмейкером в области культуры (наряду с Эрмитажем и Мариинским театром!)

Ku.kusochki. «подстроить — не значит понять». 2025
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой «Третьего места»

Ku.kusochki. «подстроить — не значит понять». 2025

Ku.kusochki

Молодая художница из Тюмени Мария Кузнецова обращается к своей сибирской идентичности, детским воспоминаниям и открыточным видам Петербурга в манере примитивизма. На ярмарке она покажет свои фирменные «кусочки» — небольшие вещи из фарфора, напоминающие мятые или рваные листочки бумаги с монохромными, как будто карандашными, рисунками. Понравится тем, кто родился в конце девяностых — начале нулевых (и уже успел взрастить в себе ностальгию и параллельно заработать на ее поддержание немного денег — цены варьируются, но в среднем около пятнадцати тысяч рублей).

Вера Петровская. The map of Destiny. 2021
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой «Третьего места»

Вера Петровская. The map of Destiny. 2021

 

Вера Петровская

Выпускница графического факультета Академии художеств им. Репина сейчас работает с разными материалами — текстиль, вышивка, ассамбляж, книга художника, цианотипия — используя каждый из них чтобы дополнять тщательно выстраиваемую личную мифологию. Она строится на совмещении идей анимизма и сакрального церковного искусства. На Third Place Art Fair Вера покажет узнаваемые ассамбляжи на текстильной основе — ключи, руки с глазами, таинственные письмена, кровоточащие сердца, мечи, огонь, жемчуг и прочие ингредиенты таинственных алхимических рецептов. Произведения заинтересуют тех, кто «на ты» с таро и чьи ритуалы уже начали приносить плоды — например за панно придется выложить (вполне оправданно) порядка 85 тысяч рублей.

Николай Бакулев. Узел. 2020
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой «Третьего места»

Николай Бакулев. Узел. 2020

Николай Бакулев

Художник брутально (местами нарочито) работает с металлом. Искусственно коррозированные бананы и куриные ножки, гиря-мозг, двухголовый уд на вилах — все это его работы. На ярмарке, помимо прочего, он покажет абстрактную скульптуру. Подойдет обитателям просторных лофтов — стильно, минималистично, обтекаемо, недешево.

Лина Ставничук. Ковер у меня дома. 2022.
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой «Третьего места»

Лина Ставничук. Ковер у меня дома. 2022.

Лина Ставничук

Работы Лины вы могли видеть в галерее MYTH на групповой выставке «Зал ожидания» (скоро там же откроется «Нелюбовь» — также с ее участием). Художница занимается обработкой металла, но в другом изводе — фокус на фактуре, а иногда — графичности. Образы — от простых, очевидно читаемых, до метафизических. Она предлагает купить, например, ковер, который покрылся металлической плесенью. Идеально если вы любитель (пост)иронии, обладающий помещением (хотя бы с одной стеной) для развески.

Дмитрий Колистратов. Дом Уолшей. 2025
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой «Третьего места»

Дмитрий Колистратов. Дом Уолшей. 2025

Дмитрий Колистратов

Живописец почти реалистического толка. Остранение в его работах едва уловимо мелькает на периферии зрения. Подойдет любителям умеренной классики — среди сюжетов картин Дмитрия, например, Дом Уолшей из «Беверли-Хиллз» (тоже своего рода классика!).

Ярмарка пройдет с 5 по 7 сентября и будет сопровождаться образовательной программой — лекциями, паблик-токами и дискуссиями. 

Посмотреть расписание можно здесь

18+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: