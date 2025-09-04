Что смотреть (и покупать!) на арт-ярмарке Third Place Art Fair в «Третьем месте»?

Инклюзивное объединение Глеб Торгачкин х Жека

Арт-дуэт возник в лаборатории «Смотрю в человека», изучающей взаимодействие художников с разнообразным креативным мышлением (в ней учащиеся и выпускники Академии художеств им. Репина занимались творческими проектами совместно со студентами фонда «Антон тут рядом»).

В сложившемся объединении Глеб отвечает за фиксацию с помощью рисунка ритма города и поэзии повседневности, прожитых как объекты внутренней реальности. Жека предпочитает повествовательное искусство и создает истории о персонажах с необычными способностями, исследуя темы добра, зла и дружбы. На ярмарке они представят графические листы и комикс. Подойдет тем, кто больше всего ценит в искусстве искренность.