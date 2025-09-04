Что смотреть (и покупать!) на арт-ярмарке Third Place Art Fair в «Третьем месте»?

С 5 по 7 сентября в особняке Гурьевых-Нарышкиных пройдет юбилейная (пятая!) ярмарка современного искусства. В 2025 году на ней будут представлены только отдельные авторы и объединения (никаких галерей!). Среди 85-ти участников — дизайн-бюро «Простые вещи», лавка уличного искусства «Сетка», арт-группа Parazit, художники alesha, Вова Цыган и многие другие. Собака.ru рассказывает про восемь авторов, на которых (и кому именно) точно стоит обратить внимание.
Софья Григорьева. Без названия. 2025
Софья Григорьева
Мультидисциплинарная художница работает с темой сообществ — их формирования, исключенности из них и вообще взаимосвязей между людьми. Это происходит через обращение к экстремальным состояниям, среди которых сиротство, эмиграция, болезнь. На ярмарке Софья представит произведения из пластика, металла и найденных объектов, чья экспрессия строится на лаконичных образах и легко считываемых символах. Советуем обратить внимание на художницу социально активным молодым коллекционерам — тем более цены весьма демократичны (есть работы дешевле четырех тысяч рублей!).
Анна Проказова. Без названия. 2025
Анна Проказова
Художница иронично переосмысляет символы разных культур — образность ее работ варьируются от духовно-эзотерической, отсылающей к буддистской символике и таро, до остросоциальной феминистской. Все это пропускается через фильтр коллективного бессознательного и становится элементами игры по созданию новых значений. Анна — мультидисциплинарный автор, но на ярмарке будут представлены произведения в относительно классической технике (например, холсты с голубями, формально напоминающие произведения русского авангарда). Наверняка зайдет всем, кто в детстве зачитывался книгами Виктора Олеговича Пелевина и ждет его новый роман.
Жэка. Белый полет 2. 2024
Инклюзивное объединение Глеб Торгачкин х Жека
Арт-дуэт возник в лаборатории «Смотрю в человека», изучающей взаимодействие художников с разнообразным креативным мышлением (в ней учащиеся и выпускники Академии художеств им. Репина занимались творческими проектами совместно со студентами фонда «Антон тут рядом»).
В сложившемся объединении Глеб отвечает за фиксацию с помощью рисунка ритма города и поэзии повседневности, прожитых как объекты внутренней реальности. Жека предпочитает повествовательное искусство и создает истории о персонажах с необычными способностями, исследуя темы добра, зла и дружбы. На ярмарке они представят графические листы и комикс. Подойдет тем, кто больше всего ценит в искусстве искренность.
Ku.kusochki. «подстроить — не значит понять». 2025
Ku.kusochki
Молодая художница из Тюмени Мария Кузнецова обращается к своей сибирской идентичности, детским воспоминаниям и открыточным видам Петербурга в манере примитивизма. На ярмарке она покажет свои фирменные «кусочки» — небольшие вещи из фарфора, напоминающие мятые или рваные листочки бумаги с монохромными, как будто карандашными, рисунками. Понравится тем, кто родился в конце девяностых — начале нулевых (и уже успел взрастить в себе ностальгию и параллельно заработать на ее поддержание немного денег — цены варьируются, но в среднем около пятнадцати тысяч рублей).
Вера Петровская. The map of Destiny. 2021
Вера Петровская
Выпускница графического факультета Академии художеств им. Репина сейчас работает с разными материалами — текстиль, вышивка, ассамбляж, книга художника, цианотипия — используя каждый из них чтобы дополнять тщательно выстраиваемую личную мифологию. Она строится на совмещении идей анимизма и сакрального церковного искусства. На Third Place Art Fair Вера покажет узнаваемые ассамбляжи на текстильной основе — ключи, руки с глазами, таинственные письмена, кровоточащие сердца, мечи, огонь, жемчуг и прочие ингредиенты таинственных алхимических рецептов. Произведения заинтересуют тех, кто «на ты» с таро и чьи ритуалы уже начали приносить плоды — например за панно придется выложить (вполне оправданно) порядка 85 тысяч рублей.
Николай Бакулев. Узел. 2020
Николай Бакулев
Художник брутально (местами нарочито) работает с металлом. Искусственно коррозированные бананы и куриные ножки, гиря-мозг, двухголовый уд на вилах — все это его работы. На ярмарке, помимо прочего, он покажет абстрактную скульптуру. Подойдет обитателям просторных лофтов — стильно, минималистично, обтекаемо, недешево.
Лина Ставничук. Ковер у меня дома. 2022.
Лина Ставничук
Работы Лины вы могли видеть в галерее MYTH на групповой выставке «Зал ожидания» (скоро там же откроется «Нелюбовь» — также с ее участием). Художница занимается обработкой металла, но в другом изводе — фокус на фактуре, а иногда — графичности. Образы — от простых, очевидно читаемых, до метафизических. Она предлагает купить, например, ковер, который покрылся металлической плесенью. Идеально если вы любитель (пост)иронии, обладающий помещением (хотя бы с одной стеной) для развески.
Дмитрий Колистратов. Дом Уолшей. 2025
Дмитрий Колистратов
Живописец почти реалистического толка. Остранение в его работах едва уловимо мелькает на периферии зрения. Подойдет любителям умеренной классики — среди сюжетов картин Дмитрия, например, Дом Уолшей из «Беверли-Хиллз» (тоже своего рода классика!).
Ярмарка пройдет с 5 по 7 сентября и будет сопровождаться образовательной программой — лекциями, паблик-токами и дискуссиями.
Посмотреть расписание можно здесь.
