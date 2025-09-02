Евгений Цыганов в «Семейном счастье», «Долгая прогулка» по Стивену Кингу и «Дракула» Люка Бессона: что смотреть в кинотеатрах России в сентябре 2025-го

А также — Питер Динклейдж и Элайджа Вуд в ремейке легендарного трэш-хоррора «Токсичный мститель», комедия «Колбаса» с Дмитрием Нагиевым, российские инди-картины «Ангелы не жужжат» и «Филателия», ромком из Канн «Нескромные», а также отреставрированные «Пролетая над гнездом кукушки» и «Зомби по имени Шон». Рассказываем о главных фильмах, которые покажут в кинотеатрах России в сентябре.
C 4 СЕНТЯБРЯ
«Токсичный мститель» / The Toxic Avenger (18+)
Ремейк классического эксплуатационного кино 1984 года студии Troma с прежней фабулой: по сюжету простой рабочий Уинстон (звезда «Игры престолов» Питер Динклейдж) падает в чан с токсичными отходами и превращается в разъяренного зеленого монстра, от которого достается всем местным злодеям. Также в касте — голливудские топы Кевин Бейкон и Элайджа Вуд и перспективный Джейкоб Тремблей («Жизнь Чака»). Режиссер — Мэйкон Блэр («В этом мире я больше не чувствую себя как дома»).
С 4 сентября
«Вниз» (18+)
Герметичный триллер Марюса Вайсберга («Конец славы») с Анфисой Черных из «Географ глобус пропил» и музыкантом Егором Кридом. Парочка застревает в лифте небоскреба со зловещим незнакомцем (Игорь Миркурбанов, «Содержанки»), который подозрительно осведомлен об их жизни и выглядит как самый настоящий маньяк.
С 4 сентября
«Колбаса» (16+)
Классический мажор Глеб (Александр Метелкин из «Царевны-лягушки»), чтобы показать отцу, крупному бизнесмену Копытову в исполнении Дмитрия Нагиева, свои управленческие навыки, едет в деревню спасать полумертвый колбасный завод. Новому лицу там явно не рады — особенно, местный директор Грудинкин (Анатолий Журавлев), который вместе с другими сельскими обитателями устраивает тому изобретательный моральный террор.
Режиссер комедии — Андрей Пантелеев («Завербованный»).
С 4 сентября
«Вес победы» / The Cut (18+)
Спортивный триллер британца Шона Эллиса («Антропоид») о стареющем боксере (Орландо Блум), который желает в последний раз в карьере побороться за чемпионский пояс. Для этого ему необходимо уложиться в нужную весовую категорию, однако сгонка массы под руководством эксцентричного тренера Боза (Джон Туртурро) идет не по плану — из-за нее герой постепенно перестает отличать реальность от галлюцинаций.
C 4 сентября
«Сказки темного леса. Ворожея» (6+)
Фэнтези о юной Василиссе (Екатерина Суворова, «Походу любовь»), отправившейся в сказочный опасный лес, чтобы спасти своих родителей Евсея и Глафиру (Николай Наумов и Анна Ковальчук). Параллельно девочка осознает, что с местной нечистой силой у нее гораздо больше общего, чем ей казалось. Режиссер проекта — Каролина Кубринская («Постучись в мою дверь в Москве»).
С 4 сентября
«Всеведущий читатель» / Jeokjijeok dokja sijeom (18+)
Экранизация корейской графической онлайн-новеллы «Точка зрения всеведущего читателя»: по сюжету совершенно обычный житель Сеула Ким Док-ча (Ан Хе-соп, «Кей-поп-охотницы на демонов») читает любимую нарисованную историю о приближении апокалипсиса — внезапно события из нее начинают сбываться наяву с пугающей точностью.
C 4 сентября
C 11 СЕНТЯБРЯ
«Пролетая над гнездом кукушки» / One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) (18+)
Золотая классика кинематографа (пять «Оскаров») режиссера Милоша Формана по роману Кена Кизи празднует 50-летний юбилей. В честь этого историю харизматичного бунтаря Макмерфи (Джек Николсон), попавшего в психиатрическую клинику, можно будет посмотреть в российском прокате в отреставрированной 4K-версии.
С 11 сентября
«Дракула» / Dracula: A Love Tale (18+)
Люк Бессон взялся за вечный вампирский сюжет: Дракула в исполнении Калеба Лэндри Джонса («Догмен») уже четыреста лет ждет реинкарнации умершей любимой жены Елизаветы — в какой-то момент это все-таки случается и на его пути появляется девушка Мина (Зои Блю, «Элитное общество»). Также в касте — Кристоф Вальц («Бесславные ублюдки»), Матильда Де Анджелис («Закон Лидии Поэт») и другие.
C 11 сентября
«Семейное счастье» (18+)
Первая киноэкранизация одноименного произведения Льва Толстого. По сюжету девушка Маша (Евгения Леонова) после смерти родителей влюбляется в своего опекуна Сергея Михайловича (Евгений Цыганов, получивший за эту роль серебряного «Святого Георгия» на ММКФ-2025). В браке им со временем предстоит серьезная внутренняя трансформация: от обычной привязанности до глубокой душевной близости.
Также в касте — Ирина Розанова, Елена Морозова, Владислав Ценев, Мариэтта Цигаль-Полищук, Анвар Либабов, Юлия Снигирь и другие. Для петербурженки Стаси Толстой это вторая полнометражная картина. Как и в дебюте «Тайное влечение», она выступила и режиссером, и автором сценария.
C 11 сентября
«Беги» (16+)
Авантюрная криминальная комедия, по большей части разыгранная на двоих Никитой Кологривым и Михаилом Пореченковым. Первый в фильме стал вором-недотепой Сашей, который очень невовремя залез в коттедж к авторитетному бизнесмену Чернову и увидел, что тот убил жену. Теперь Чернов отчаянно пытается настигнуть неудобного свидетеля.
Режиссером выступил Роман Артемьев, автор «Кощея. Похитителя невест».
С 11 сентября
«Третья лишняя» / The Threesome (18+)
Ромком о любовном треугольнике, где все пошло не по плану: Коннор (Джона Хауэр-Кинг, «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»), чтобы насолить отвергающей его Оливии (Зои Дойч, «Коллекторша»), заводит интрижку с Дженни (Руби Крус, «Уиллоу») — в итоге обе девушки оказываются беременны.
Картину снял Чед Хартиган («Маленькая рыбка»).
C 11 сентября
C 18 СЕНТЯБРЯ
«Тогда. Сейчас. Потом» / Here (18+)
Экспериментальная драма Роберта Земекиса (трилогия «Назад в будущее») с Томом Хэнксом и Робин Райт, снятая в одной гостиной обычной семьи из Новой Англии статичной камерой — локация всегда остается той же, но ее обитатели меняются на протяжении нескольких десятилетий.
Чтобы показать возрастные метаморфозы героев, команда фильма использовала не грим, а дипфейк-технологии в реальном времени.
C 18 сентября
«Долгая прогулка» / The Long Walk (18+)
Экранизация любопытного по концепции раннего романа Стивена Кинга. В антиутопическом будущем молодые люди играют в жуткую игру на выживание: они должны идти по дороге, не снижая скорость ниже трех миль в час. Единственный победитель из сотни участников получит все, что захочет, остальных — застрелят в процессе.
За режиссуру взялся автор «Голодных игр» и «Я — легенда» Фрэнсис Лоуренс, в касте — сын Филипа Сеймура Хоффмана Купер Хоффман («Лакричная пицца»), Дэвид Джонссон («Чужой: Ромул»), Чарли Пламмер («Сумасшедшая любовь») и другие.
C 18 сентября
«Ангелы не жужжат» / Angels Don’t Buzz (18+)
Экспериментальная инди-притча Андрея Селиверстова (автора триллера «Молоди») о внезапных жизненных пересечениях совершенно разных людей. В частности, в «Ангелах» на одном кулинарном мастер-классе встретились ритуальщик, дизайнер, бездомный, страховой агент и прочие непохожие друг на друга (и очень странные) персонажи, чтобы (не без доли мистики) коренным образом поменять свои судьбы.
С 18 сентября
«На высоте страха» / The Occupant (18+)
Геолог Эбби (Элла Балинска, мини-сериал «Обитель зла») выживает после крушения вертолета в заснеженных горах Грузии. Ее желание поскорее вернуться домой поддерживает в том числе и то, что найденный до этого на раскопках фрагмент метеорита, возможно, поможет оплатить лечение тяжелобольной сестре.
Режиссером нидерландского survival-триллера выступил дебютант в полнометражном кино Хьюго Кейзер, а в касте задействованы Стюарт Грэм («Колесо времени»), Ванесса Ифедиора («Основание») и Армин Карима («Сексуальное просвещение»).
C 18 сентября
«Ласточка» / Longer Than a Day (18+)
Дебютная полнометражная драма Малики Мухамеджан о девушке по имени Карлыгаш (Зухара Сансызбай) и ее жизни с мужем и свекром на коневодческой ферме в Казахстане — привычный уклад жизни резко меняется, когда в их степные края приезжает француз Луи, путешествующий по диким местам, чтобы пережить развод с женой.
C 18 сентября
«Лондон на проводе» / London Calling (18+)
Новая работа режиссера популярного фильма «Бандит» Аллана Ангара — и вновь с Джошем Дюамелем в главной роли. На этот раз в комедийном боевике он играет провалившегося киллера Томми, которому после переезда внезапно поручают нетипичное дело: побыть воспитателем у несносного сына криминального авторитета Джулиана (Джереми Рэй Тейлор, «Оно»).
C 18 сентября
C 25 СЕНТЯБРЯ
«Филателия» (18+)
Яна (Алина Ходжеванова, «Пальма»), девушка с особенностями развития, коллекционирует марки в портовом северном городе. Боцман Петя (Максим Стоянов, «Пришелец») влюбляется в нее вопреки общественному мнению. Российский фестивальный хит, тепло принятый на фестивале «Окно в Европу»-2024 и ММКФ-2025, стал последним в карьере режиссера Натальи Назаровой — автора картины не стало этой весной.
С 25 сентября
«Август» (18+)
Масштабный проект о Великой Отечественной и очередная экранизация романа Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого…». На территории Беларуси группа диверсантов и офицеры СМЕРША ведут между собой сложную стратегическую игру с очень высокой ценой ошибки — на кону успех наступления советских войск.
Создатели постарались собрать дрим-тим зрительского кино: режиссеры Никита Высоцкий и Илья Лебедев («Любовь Советского Союза», «Союз спасения. Время гнева»), сценарист Сергей Снежкин («Империя под ударом», «Брежнев», «Похороните меня за плинтусом») и мощный каст — Сергей Безруков, Никита Кологривый, Павел Табаков, Илья Исаев, Эльдар Калимулин и другие.
С 25 сентября
«Нескромные» / Splitsville (18+)
Ромком Майкла Анджело Ковино («Восхождение») показывали в этом году в Каннах. Лучшие друзья Кэри (Кайл Марвин) и Пол (сам режиссер) пытаются разнообразить личную жизнь, поэтому предлагают своим спутницам Эшли (Адриа Архона) и Джули (Дакота Джонсон) поэкспериментировать с форматом открытых отношений — уровень неловкости происходящего сразу же начинает неуклонно возрастать.
C 25 сентября
«Зомби по имени Шон» (2004) (18+)
Культовая комедия Эдгара Райта с Саймоном Пеггом и Ником Фростом возвращается на большие экраны спустя 20 лет. Гомерически смешную историю про нелепую парочку друзей и зомби теперь можно оценить в обновленном виде.
С 25 сентября
«Цвета времени» / La venue de l'avenir (16+)
Драмеди француза Седрика Клапиша («Испанка») в этом году показывали во внеконкурсной программе Канн. По сюжету 20 незнакомых людей собираются вместе и внезапно узнают, что все они — потомки одной женщины по имени Адель Вермийяр. Более того, встреча в ее особняке оборачивается мистикой: события из прошлого напрямую влияют на настоящее каждого из них.
В касте — Сюзанн Линдон, Вассили Шнайдер, Венсан Макен и Венсан Перес.
С 25 сентября
«Незнакомцы 2» / The Strangers: Chapter 2 (18+)
Сиквел хоррора финна Ренни Харлина, автора второго «Крепкого орешка» и «Скалолаза» — режиссер не стал оставлять франшизу и продолжил начатое. Выжившая в предыдущей части «финальная девушка» Майа (Мэделин Петш) опять оказывается под угрозой — убийцы в странных масках вновь открывают на нее охоту.
C 25 сентября
