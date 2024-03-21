Чем заняться в Петербурге с 28 по 31 марта

Выставка памяти искусствоведа Аркадия Ипполитова в KGallery, открытие фестиваля «Context. Diana Vishneva» на Левашовском хлебозаводе, премьера спектакля Артема Злобина «Кроткая. Монтаж» в ТЮЗе, концерт оркестра «Антон тут рядом» на Новой сцене Александринки, презентация книги историка архитектуры Ксении Малич, а также триллер с Джессикой Честейн и Энн Хэтэуэй «Материнский инстинкт» и повторный релиз «Резни» Романа Полански в кинотеатрах — рассказываем о главных событиях выходных.
Открытие фестиваля «Context. Diana Vishneva», перформанс «Архи-текстура»
Четверг, 28 марта
Сайт-специфик спектакли лаборатории «Свое место», «Vokzal 1853» (12+)
В историческом здании Варшавского вокзала показывают работы молодых режиссеров, которым «Театральный проект 27» предложил придумать спектакли для подростков.
28, 29 марта
Открытие фестиваля «Context. Diana Vishneva», Левашовский хлебозавод (16+)
Первое событие XII сезона фестиваля — междисциплинарный проект «По ту и по эту сторону». Он состоит из интерактивной инсталляции и танцевального перформанса «Архи-текстура».
28, 30 марта
Спецпоказ фильма корейского режиссера Чан Хуна «Таксист», «Лендок» (18+)
19:00
Перед просмотром — лекция киноведа Татьяны Богатыревой, а также мини-презентация ее книги «Кинематограф Азии: Китай, Япония и Южная Корея».
Лекция «Жест в поэтическом кинематографе Параджанова», «Росфото» (18+)
19:00
Культуролог Лев Наумов разберет картину «Ашик-Кериб» и расскажет о поэтическом российском кино.
В кинотеатрах города на этой неделе смотрим социальную драму итальянского режиссера Маттео Гарроне «Я — капитан» (18+), психологический триллер с Джессикой Честейн и Энн Хэтэуэй «Материнский инстинкт» (18+), полнометражный дебют актера Ильи Маланина в режиссуре «Ненормальный» (12+) с Александром Яценко, трагикомедию «Сказки Гофмана» (16+) с Екатериной Вилковой и Евгением Цыгановым, французскую картину «(Не)бывшие» (18+) и бельгийский мультфильм «Отважный Бим и пернатые колокольчики» (6+). В повторном прокате — сатира Романа Полански «Резня» (18+) с Джоди Фостер, Кейт Уинслет, Кристофом Вальцем и Джоном К. Райли и японский хоррор «Проклятие» (18+).
Рисунок Владимира Ветрогонского
Пятница, 29 марта
Выставка «Между квадратом окна и портретом прадеда», музей Иосифа Бродского (16+)
Персональный проект художницы Лизы Бобковой с работами на неглазурованном фарфоре — первая выставка современного искусства в «Полутора комнатах».
С 29 марта по 30 апреля
Фестиваль «Детские дни» (от 6+ до 12+)
20 музеев города подготовили для детей игровые маршруты в честь каникул.
До 31 марта
Выставка «Диапазон», мастерская «Горка» (16+)
Молодые петербургские художники рассуждают о том, что можно считать искусством, показывая многогранность подходов и техник.
С 29 по 31 марта
Выставка «100 лет. Владимир Ветрогонский. Продолжение…», Академия художеств (0+)
Большой проект о наследии мастера отечественной графики Владимира Ветрогонского (1923–2002), преподававшего в Академии художеств 50 лет. Его рисунки наполнены духом индустриального романтизма.
С 29 марта по 28 апреля
Концерт Jag Hare Pogo, Центр Курехина (16+)
19:00
Инди-музыканты обещают трикстерские уловки и страшные истории, обернутые в рок, соул и панк.
Спектакль «12 стульев», «Левендаль» (18+)
19:30
Премьера «трагикомедии авантюризма» по роману Ильфа и Петрова приурочена к 150-летию Всеволода Мейерхольда — его метод биомеханики использует режиссер Искандер Сакаев.
29, 30, 31 марта
«Шефский фестиваль», «Севкабель Порт» (18+)
19:30
Каждую пятницу до конца апреля шефы местных заведений учат готовить свои фирменные блюда. В этот раз — кваркини со сгущенкой и ягодами и ленинградские пышки от пирожковой «Минутка».
Музыкальный вечер «Место для тишины», Новая сцена Александринки (12+)
19:30
Инклюзивный фри-джазовый оркестр «Антон тут рядом» размывает границу между сценой и залом, приглашая зрителей импровизировать вместе с музыкантами.
Спектакль «Кроткая. Монтаж», ТЮЗа им. Брянцева (18+)
20:00
Премьера камерной постановки Артема Злобина по Достоевскому — о столкновении гордыни и кротости, мужского и женского, грез и реальности.
Аркадий. Ольга Тобрелутс. 2024. Выставка «Melancholia. Памяти Аркадия Ипполитова»
Суббота, 30 марта
Фестиваль «В музей — сегодня, в науку – завтра!» (от 12+ до 16+)
В дни школьных каникул вузы и небольшие музеи объединились, чтобы привлечь внимание к науке и своим коллекциям. В программе — десятки мероприятий.
До 31 марта
Выставка «Melancholia. Памяти Аркадия Ипполитова», KGallery (18+)
В центре проекта — фигура искусствоведа Аркадия Ипполитова (1958–2023), хранителя кабинета итальянской гравюры в Эрмитаже, историка и писателя. Он много писал о художниках «Новой Академии» Тимура Новикова, работы которых представлены в экспозиции.
До 28 апреля
Балет «Анюта», Мариинский театр (12+)
14:00, 19:00
Хореографическое осмысление чеховского рассказа «Анна на шее», изначально придуманное Владимиром Васильевым для советского ТВ. В этом сезоне балет впервые поставили в Петербурге.
Фестиваль «Весь день — театр», Театральный музей (12+)
В программе — экскурсия по музею, спектакль «Эмигранты», акустический концерт и не только. Вторая часть ранее перенесенного фестиваля пройдет 13 апреля.
Спектакль «Козлиная песнь», Камерный театр Малыщицкого (18+)
19:00
Премьера трагикомедии Романа Муромцева по одноименному роману Константина Вагинова, одного из самых неприкаянных ленинградских писателей и поэтов 1920-х.
30, 31 марта
Презентация книги «Пришел, увидел — побежден!», музей Иосифа Бродского (16+)
19:30
Историк Ксения Малич представит новую книгу о связях британских и советских архитекторов в 1930–1960-е (фрагмент — у нас на сайте). Участвуют исследователи вопроса Вадим Басс и Дмитрий Козлов.
Перформанс «Твари», студия «Сдвиг» (16+)
20:00
Хореограф Мария Шешукова поставила танец о единении со всем живым, даже если это насекомые (поможет классический трип-хоп трек!).
30, 31 марта
Платье-пальто работы модельера Константина Гончарова. Выставка «Строгий юноша»
Воскресенье, 31 марта
Выставка «Строгий юноша: театр и мода Константина Гончарова», Эрмитажный театр (6+)
Коллекцию костюмов легендарного петербургского дизайнера Константина Гончарова (1969–1998), стилиста группы «Кино», в дар Эрмитажу передала арт-критик Екатерина Андреева.
С 28 марта по 14 апреля
Лекция «Артур и Анна», музей Анны Ахматовой (16+)
17:30
Создательница музея и его первый директор Нина Попова в этот раз расскажет об отношениях Ахматовой с композитором Артуром Лурье, представителем музыкального футуризма.
Выставка «Фигуры речи», галерея 10.203 (18+)
Петербургский художник Максим Савва, участник объединения «Седьмой сон мадам Лебовски», покажет в мастерской на «Исткабеле» графические работы за последние пять лет — сторителлинг из меланхоличных воспоминаний.
С 30 марта по 7 апреля
Презентация книги «Чтение мыслей. Как книги меняют сознание», «Порядок слов» (16+)
19:30
Труд немецкой писательницы Вероники Райхль о феноменологии чтения обсудят аспиранты центра практической философии «Стасис» Артем Серебряков и Яна Маркова и редакторы издательства Individuum Олег Бочарников и Анна Захарова.
Спектакль «О чем забыл человек», «Невидимый театр» (16+)
20:00
Премьера танцевальной постановки по книге философа Владимира Бибихина «Лес» (часть проекта-грибницы режиссера Бориса Павловича). Авторы — студенты консерватории им. Римского-Корсакова.
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