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Чем заняться в Петербурге с 28 по 31 марта

Выставка памяти искусствоведа Аркадия Ипполитова в KGallery, открытие фестиваля «Context. Diana Vishneva» на Левашовском хлебозаводе, премьера спектакля Артема Злобина «Кроткая. Монтаж» в ТЮЗе, концерт оркестра «Антон тут рядом» на Новой сцене Александринки, презентация книги историка архитектуры Ксении Малич, а также триллер с Джессикой Честейн и Энн Хэтэуэй «Материнский инстинкт» и повторный релиз «Резни» Романа Полански в кинотеатрах — рассказываем о главных событиях выходных.

Чт 28 марта Пт 29 марта Сб 30 марта Вс 31 марта
Открытие фестиваля «Context. Diana Vishneva», перформанс «Архи-текстура»
Фото предоставлено организаторами фестиваля «Context. Diana Vishneva»

Открытие фестиваля «Context. Diana Vishneva», перформанс «Архи-текстура»

Четверг, 28 марта

Сайт-специфик спектакли лаборатории «Свое место», «Vokzal 1853» (12+)

В историческом здании Варшавского вокзала показывают работы молодых режиссеров, которым «Театральный проект 27» предложил придумать спектакли для подростков.

28, 29 марта

Открытие фестиваля «Context. Diana Vishneva», Левашовский хлебозавод (16+)

Первое событие XII сезона фестиваля — междисциплинарный проект «По ту и по эту сторону». Он состоит из интерактивной инсталляции и танцевального перформанса «Архи-текстура». 

28, 30 марта

Спецпоказ фильма корейского режиссера Чан Хуна «Таксист», «Лендок» (18+)

19:00

Перед просмотром — лекция киноведа Татьяны Богатыревой, а также мини-презентация ее книги «Кинематограф Азии: Китай, Япония и Южная Корея». 

Лекция «Жест в поэтическом кинематографе Параджанова», «Росфото» (18+)

19:00

Культуролог Лев Наумов разберет картину «Ашик-Кериб» и расскажет о поэтическом российском кино. 

В кинотеатрах города на этой неделе смотрим социальную драму итальянского режиссера Маттео Гарроне «Я — капитан» (18+), психологический триллер с Джессикой Честейн и Энн Хэтэуэй «Материнский инстинкт» (18+), полнометражный дебют актера Ильи Маланина в режиссуре «Ненормальный» (12+) с Александром Яценко, трагикомедию «Сказки Гофмана» (16+) с Екатериной Вилковой и Евгением Цыгановым, французскую картину «(Не)бывшие» (18+) и бельгийский мультфильм «Отважный Бим и пернатые колокольчики» (6+). В повторном прокате — сатира Романа Полански «Резня» (18+) с Джоди Фостер, Кейт Уинслет, Кристофом Вальцем и Джоном К. Райли и японский хоррор «Проклятие» (18+). 

Рисунок Владимира Ветрогонского
Изображение предоставлено пресс-службой музея Академии художеств

Рисунок Владимира Ветрогонского

Пятница, 29 марта

Выставка «Между квадратом окна и портретом прадеда», музей Иосифа Бродского (16+)

Персональный проект художницы Лизы Бобковой с работами на неглазурованном фарфоре — первая выставка современного искусства в «Полутора комнатах».

С 29 марта по 30 апреля

Фестиваль «Детские дни» (от 6+ до 12+)

20 музеев города подготовили для детей игровые маршруты в честь каникул.

До 31 марта 

Выставка «Диапазон», мастерская «Горка» (16+)

Молодые петербургские художники рассуждают о том, что можно считать искусством, показывая многогранность подходов и техник. 

С 29 по 31 марта 

Выставка «100 лет. Владимир Ветрогонский. Продолжение…», Академия художеств (0+)

Большой проект о наследии мастера отечественной графики Владимира Ветрогонского (1923–2002), преподававшего в Академии художеств 50 лет. Его рисунки наполнены духом индустриального романтизма.

С 29 марта по 28 апреля

Концерт Jag Hare Pogo, Центр Курехина (16+)

19:00

Инди-музыканты обещают трикстерские уловки и страшные истории, обернутые в рок, соул и панк. 

Спектакль «12 стульев», «Левендаль» (18+)

19:30

Премьера «трагикомедии авантюризма» по роману Ильфа и Петрова приурочена к 150-летию Всеволода Мейерхольда — его метод биомеханики использует режиссер Искандер Сакаев.

29, 30, 31 марта 

«Шефский фестиваль», «Севкабель Порт» (18+)

19:30

Каждую пятницу до конца апреля шефы местных заведений учат готовить свои фирменные блюда. В этот раз — кваркини со сгущенкой и ягодами и ленинградские пышки от пирожковой «Минутка». 

Музыкальный вечер «Место для тишины», Новая сцена Александринки (12+)

19:30

Инклюзивный фри-джазовый оркестр «Антон тут рядом» размывает границу между сценой и залом, приглашая зрителей импровизировать вместе с музыкантами.  

Спектакль «Кроткая. Монтаж», ТЮЗа им. Брянцева (18+)

20:00

Премьера камерной постановки Артема Злобина по Достоевскому — о столкновении гордыни и кротости, мужского и женского, грез и реальности.

Аркадий. Ольга Тобрелутс. 2024. Выставка «Melancholia. Памяти Аркадия Ипполитова»
Изображение предоставлено Ольгой Тобрелутс

Аркадий. Ольга Тобрелутс. 2024. Выставка «Melancholia. Памяти Аркадия Ипполитова»

Суббота, 30 марта

Фестиваль «В музей — сегодня, в науку – завтра!» (от 12+ до 16+)

В дни школьных каникул вузы и небольшие музеи объединились, чтобы привлечь внимание к науке и своим коллекциям. В программе — десятки мероприятий.

До 31 марта

Выставка «Melancholia. Памяти Аркадия Ипполитова», KGallery (18+)

В центре проекта — фигура искусствоведа Аркадия Ипполитова (1958–2023), хранителя кабинета итальянской гравюры в Эрмитаже, историка и писателя. Он много писал о художниках «Новой Академии» Тимура Новикова, работы которых представлены в экспозиции. 

До 28 апреля

Балет «Анюта», Мариинский театр (12+)

14:00, 19:00

Хореографическое осмысление чеховского рассказа «Анна на шее», изначально придуманное Владимиром Васильевым для советского ТВ. В этом сезоне балет впервые поставили в Петербурге.

Фестиваль «Весь день — театр», Театральный музей (12+)

В программе — экскурсия по музею, спектакль «Эмигранты», акустический концерт и не только. Вторая часть ранее перенесенного фестиваля пройдет 13 апреля.

Спектакль «Козлиная песнь», Камерный театр Малыщицкого (18+)

19:00

Премьера трагикомедии Романа Муромцева по одноименному роману Константина Вагинова, одного из самых неприкаянных ленинградских писателей и поэтов 1920-х.

30, 31 марта

Презентация книги «Пришел, увидел — побежден!», музей Иосифа Бродского (16+)

19:30

Историк Ксения Малич представит новую книгу о связях британских и советских архитекторов в 1930–1960-е (фрагмент — у нас на сайте). Участвуют исследователи вопроса Вадим Басс и Дмитрий Козлов.

Перформанс «Твари», студия «Сдвиг» (16+)

20:00

Хореограф Мария Шешукова поставила танец о единении со всем живым, даже если это насекомые (поможет классический трип-хоп трек!). 

30, 31 марта

Платье-пальто работы модельера Константина Гончарова. Выставка «Строгий юноша»
Изображение предоставлено пресс-службой Эрмитажа

Платье-пальто работы модельера Константина Гончарова. Выставка «Строгий юноша»

Воскресенье, 31 марта

Выставка «Строгий юноша: театр и мода Константина Гончарова», Эрмитажный театр (6+)

Коллекцию костюмов легендарного петербургского дизайнера Константина Гончарова (1969–1998), стилиста группы «Кино», в дар Эрмитажу передала арт-критик Екатерина Андреева. 

С 28 марта по 14 апреля

Лекция «Артур и Анна», музей Анны Ахматовой (16+)

17:30

Создательница музея и его первый директор Нина Попова в этот раз расскажет об отношениях Ахматовой с композитором Артуром Лурье, представителем музыкального футуризма. 

Выставка «Фигуры речи», галерея 10.203 (18+)

Петербургский художник Максим Савва, участник объединения «Седьмой сон мадам Лебовски», покажет в мастерской на «Исткабеле» графические работы за последние пять лет — сторителлинг из меланхоличных воспоминаний. 

С 30 марта по 7 апреля 

Презентация книги «Чтение мыслей. Как книги меняют сознание», «Порядок слов» (16+)

19:30

Труд немецкой писательницы Вероники Райхль о феноменологии чтения обсудят аспиранты центра практической философии «Стасис» Артем Серебряков и Яна Маркова и редакторы издательства Individuum Олег Бочарников и Анна Захарова. 

Спектакль «О чем забыл человек», «Невидимый театр» (16+)

20:00

Премьера танцевальной постановки по книге философа Владимира Бибихина «Лес» (часть проекта-грибницы режиссера Бориса Павловича). Авторы — студенты консерватории им. Римского-Корсакова. 

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