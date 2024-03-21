Чем заняться в Петербурге с 28 по 31 марта

Выставка «Между квадратом окна и портретом прадеда», музей Иосифа Бродского (16+)

Персональный проект художницы Лизы Бобковой с работами на неглазурованном фарфоре — первая выставка современного искусства в «Полутора комнатах».

С 29 марта по 30 апреля

Фестиваль «Детские дни» (от 6+ до 12+)

20 музеев города подготовили для детей игровые маршруты в честь каникул.

До 31 марта

Выставка «Диапазон», мастерская «Горка» (16+)

Молодые петербургские художники рассуждают о том, что можно считать искусством, показывая многогранность подходов и техник.

С 29 по 31 марта

Выставка «100 лет. Владимир Ветрогонский. Продолжение…», Академия художеств (0+)

Большой проект о наследии мастера отечественной графики Владимира Ветрогонского (1923–2002), преподававшего в Академии художеств 50 лет. Его рисунки наполнены духом индустриального романтизма.

С 29 марта по 28 апреля

Концерт Jag Hare Pogo, Центр Курехина (16+)

19:00

Инди-музыканты обещают трикстерские уловки и страшные истории, обернутые в рок, соул и панк.

Спектакль «12 стульев», «Левендаль» (18+)

19:30

Премьера «трагикомедии авантюризма» по роману Ильфа и Петрова приурочена к 150-летию Всеволода Мейерхольда — его метод биомеханики использует режиссер Искандер Сакаев.

29, 30, 31 марта

«Шефский фестиваль», «Севкабель Порт» (18+)

19:30

Каждую пятницу до конца апреля шефы местных заведений учат готовить свои фирменные блюда. В этот раз — кваркини со сгущенкой и ягодами и ленинградские пышки от пирожковой «Минутка».

Музыкальный вечер «Место для тишины», Новая сцена Александринки (12+)

19:30

Инклюзивный фри-джазовый оркестр «Антон тут рядом» размывает границу между сценой и залом, приглашая зрителей импровизировать вместе с музыкантами.

Спектакль «Кроткая. Монтаж», ТЮЗа им. Брянцева (18+)

20:00

Премьера камерной постановки Артема Злобина по Достоевскому — о столкновении гордыни и кротости, мужского и женского, грез и реальности.