Достоевский, ПТСР и робот-пылесос: чего ждать от спектакля Артема Злобина «Кроткая. Монтаж» в ТЮЗе?

Кто поставил спектакль «Кроткая. Монтаж»?

Артем Злобин — ученик Льва Эренбурга (выпуск РГИСИ 2022 года), артист и режиссер «Небольшого драматического театра», лауреат нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2023. Критики и зрители высоко оценили его режиссерский дебют (в 23 года!) — зрелую постановку страшной сказки про банальность зла «Магазин». В ней он соединил документальную пьесу современного драматурга Олжаса Жанайдаро­ва о тяжелой жизни мигрантов с волшебной историей о Шахерезаде. Позже Злобин также поставил в театре «На Васильевском» текст учеников Николая Коляды Екатерины Бронниковой и Романа Дымшакова «Научи меня любить».

В спектакле «Кроткая. Монтаж» Артем впервые обращается к классическому произведению, а также выступает не только как режиссер-постановщик, но и автор инсценировки и музыкального оформления.