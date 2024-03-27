Достоевский, ПТСР и робот-пылесос: чего ждать от спектакля Артема Злобина «Кроткая. Монтаж» в ТЮЗе?

В пятницу, 29 марта, на новой сцене ТЮЗа им. Брянцева — премьера спектакля «Кроткая. Монтаж» Артема Злобина по мотивам повести Достоевского. Рассказываем, чего ждать от новой камерной постановки режиссера, посвященной столкновению гордыни и кротости, мужского и женского, грез и реальности.
Артем Злобин
Кто поставил спектакль «Кроткая. Монтаж»?
Артем Злобин — ученик Льва Эренбурга (выпуск РГИСИ 2022 года), артист и режиссер «Небольшого драматического театра», лауреат нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2023. Критики и зрители высоко оценили его режиссерский дебют (в 23 года!) — зрелую постановку страшной сказки про банальность зла «Магазин». В ней он соединил документальную пьесу современного драматурга Олжаса Жанайдарова о тяжелой жизни мигрантов с волшебной историей о Шахерезаде. Позже Злобин также поставил в театре «На Васильевском» текст учеников Николая Коляды Екатерины Бронниковой и Романа Дымшакова «Научи меня любить».
В спектакле «Кроткая. Монтаж» Артем впервые обращается к классическому произведению, а также выступает не только как режиссер-постановщик, но и автор инсценировки и музыкального оформления.
На репетиции: актеры Иван Стрюк, Милана Владыкина и Анна Лебедь
О чем рассказ «Кроткая» Достоевского?
Фантастический рассказ «Кроткая» — так жанр определил сам Федор Михайлович — написан в 1876 году. Это одно из его поздних произведений. Во вступлении от автора сказано, что от фантастики в тексте — только выбранная форма: мы слушаем сбивчивую исповедь главного героя после самоубийства его жены, как будто находясь в той же комнате. В то время такое решение было довольно необычным. Из точки трагического финала муж как будто пытается осознать случившееся и понять причины трагедии.
Артем Злобин
Режиссер-постановщик
«У Достоевского были сложные отношения с женщинами, поэтому темы брака, жертвенности, веры, самолюбия тут центральные. Конфликт, заложенный у него, сохраняется, но мы адаптировали все под сегодняшний день. Это не значит, что герои бесконечно будут выкладывать сториз или ходить по утрам в тренажерный зал. Мы с актерами ищем именно современные паттерны общения мужчины и женщины, эквивалент их будничной жизни, которая приводит обоих в тупик. А еще — исследуем посттравматическое расстройство и мотивы гордости, самоутверждения, доминирования».
Режиссер Артем Злобин и художник-постановщик Алена Ромашкина на представлении костюмов
Какой будет постановка?
Спектакль решен в формате воспоминания, как и сам рассказ Достоевского. Как отмечает Артем Злобин, все события с главным героем уже давно произошли. «Зрители видят некую смонтированную ретроспективу — путь от полного отрицания до попытки все обратить».
Постановка камерная — играют всего три актера: «он» — Иван Стрюк, «она» — Милана Владыкина (у Достоевского персонажи не имеют имен, но на репетициях актеры придумали называть себя Колей и Машей), служанка Лукерья — Анна Лебедь. Художником-постановщиком выступила Алена Ромашкина, вместе с которой Злобин делал и предыдущие работы.
Иван Стрюк
Актер
«Мы искали решения «Кроткой» через этюдный метод. Пробовали смотреть на ситуацию с разных сторон, искали, как лучше ее показать, не делая все впрямую. У моего персонажа есть разные обстоятельства, из-за которых он так себя ведет в этом неравном браке. Если говорить патетично и литературно, это гордыня в человеке. А еще обиды на мир, комплексы и желание самоутвердиться за счет другого. В спектакле действуют две противоборствующие силы — кротость и гордыня».
Драма о несовпадении форм любви двух героев развернется в современной спальне (на сцене даже появится робот-пылесос!).
В оформлении спектакля также использованы разножанровые видео, которые создала актриса и художница Александра Магелатова. Она называет спектакль «ярким клипом, который мрачно заканчивается».
Александра Магелатова
Видеохудожник
«Мои видео вписаны в четыре монитора, обрамленных рамкой. Получаются такие врезные картины, с одной стороны. С другой, это еще и окна: иногда они выходят в темный двор-колодец или смотрят в серую бетонную стену, сквозь которую просачиваются цветные мечты и грезы.
Так как я еще и актриса (Александра работает в БДТ. — Прим. ред.), то понимаю, как быть внутри и снаружи действия: где изображение лучше прижать или совсем спрятать, а где — сделать яркий акцент или взять все внимание на себя».
Премьера спектакля «Кроткая. Монтаж» состоится 29 марта на новой сцене ТЮЗа им. Брянцева. Начало в 20:00.
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