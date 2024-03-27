18+
  • Развлечения
  • Театр
Театр

Достоевский, ПТСР и робот-пылесос: чего ждать от спектакля Артема Злобина «Кроткая. Монтаж» в ТЮЗе?

В пятницу, 29 марта, на новой сцене ТЮЗа им. Брянцева — премьера спектакля «Кроткая. Монтаж» Артема Злобина по мотивам повести Достоевского. Рассказываем, чего ждать от новой камерной постановки режиссера, посвященной столкновению гордыни и кротости, мужского и женского, грез и реальности.

Артем Злобин
Фото: Яна Давыдова. «Собака.ru»

Артем Злобин

Кто поставил спектакль «Кроткая. Монтаж»?

Артем Злобин — ученик Льва Эренбурга (выпуск РГИСИ 2022 года), артист и режиссер «Небольшого драматического театра», лауреат нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2023. Критики и зрители высоко оценили его режиссерский дебют (в 23 года!) — зрелую постановку страшной сказки про банальность зла «Магазин». В ней он соединил документальную пьесу современного драматурга Олжаса Жанайдаро­ва о тяжелой жизни мигрантов с волшебной историей о Шахерезаде. Позже Злобин также поставил в театре «На Васильевском» текст учеников Николая Коляды Екатерины Бронниковой и Романа Дымшакова «Научи меня любить».

В спектакле «Кроткая. Монтаж» Артем впервые обращается к классическому произведению, а также выступает не только как режиссер-постановщик, но и автор инсценировки и музыкального оформления. 

На репетиции: актеры Иван Стрюк, Милана Владыкина и Анна Лебедь
Фото предоставлено пресс-службой ТЮЗа им. Брянцева

На репетиции: актеры Иван Стрюк, Милана Владыкина и Анна Лебедь 

О чем рассказ «Кроткая» Достоевского?

Фантастический рассказ «Кроткая» — так жанр определил сам Федор Михайлович — написан в 1876 году. Это одно из его поздних произведений. Во вступлении от автора сказано, что от фантастики в тексте — только выбранная форма: мы слушаем сбивчивую исповедь главного героя после самоубийства его жены, как будто находясь в той же комнате. В то время такое решение было довольно необычным. Из точки трагического финала муж как будто пытается осознать случившееся и понять причины трагедии. 

Артем Злобин

Режиссер-постановщик

«У Достоевского были сложные отношения с женщинами, поэтому темы брака, жертвенности, веры, самолюбия тут центральные. Конфликт, заложенный у него, сохраняется, но мы адаптировали все под сегодняшний день. Это не значит, что герои бесконечно будут выкладывать сториз или ходить по утрам в тренажерный зал. Мы с актерами ищем именно современные паттерны общения мужчины и женщины, эквивалент их будничной жизни, которая приводит обоих в тупик. А еще — исследуем посттравматическое расстройство и мотивы гордости, самоутверждения, доминирования». 

Режиссер Артем Злобин и художник-постановщик Алена Ромашкина на представлении костюмов

Режиссер Артем Злобин и художник-постановщик Алена Ромашкина на представлении костюмов

Какой будет постановка?

Спектакль решен в формате воспоминания, как и сам рассказ Достоевского. Как отмечает Артем Злобин, все события с главным героем уже давно произошли. «Зрители видят некую смонтированную ретроспективу — путь от полного отрицания до попытки все обратить».

Постановка камерная — играют всего три актера: «он» — Иван Стрюк, «она» — Милана Владыкина (у Достоевского персонажи не имеют имен, но на репетициях актеры придумали называть себя Колей и Машей), служанка Лукерья — Анна Лебедь. Художником-постановщиком выступила Алена Ромашкина, вместе с которой Злобин делал и предыдущие работы.

Иван Стрюк

Актер

«Мы искали решения «Кроткой» через этюдный метод. Пробовали смотреть на ситуацию с разных сторон, искали, как лучше ее показать, не делая все впрямую. У моего персонажа есть разные обстоятельства, из-за которых он так себя ведет в этом неравном браке. Если говорить патетично и литературно, это гордыня в человеке. А еще обиды на мир, комплексы и желание самоутвердиться за счет другого. В спектакле действуют две противоборствующие силы — кротость и гордыня». 

Кадр из видео художника Александры Магелатовой
Предоставлено видеохудожником Александрой Магелатовой

Кадр из видео художника Александры Магелатовой

Кадр из видео художника Александры Магелатовой
Предоставлено видеохудожником Александрой Магелатовой

Кадр из видео художника Александры Магелатовой

Кадр из видео художника Александры Магелатовой
Предоставлено видеохудожником Александрой Магелатовой

Кадр из видео художника Александры Магелатовой

Драма о несовпадении форм любви двух героев развернется в современной спальне (на сцене даже появится робот-пылесос!).

В оформлении спектакля также использованы разножанровые видео, которые создала актриса и художница Александра Магелатова. Она называет спектакль «ярким клипом, который мрачно заканчивается».

Александра Магелатова

Видеохудожник

«Мои видео вписаны в четыре монитора, обрамленных рамкой. Получаются такие врезные картины, с одной стороны. С другой, это еще и окна: иногда они выходят в темный двор-колодец или смотрят в серую бетонную стену, сквозь которую просачиваются цветные мечты и грезы.

Так как я еще и актриса (Александра работает в БДТ. — Прим. ред.), то понимаю, как быть внутри и снаружи действия: где изображение лучше прижать или совсем спрятать, а где — сделать яркий акцент или взять все внимание на себя». 

Премьера спектакля «Кроткая. Монтаж» состоится 29 марта на новой сцене ТЮЗа им. Брянцева. Начало в 20:00.

18+

Следите за нашими новостями в Telegram
Люди:
Артем Злобин

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: