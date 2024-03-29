«"Твари" — это арена для разработки и коллекционирования стратегий совместного существования. Здесь обращаются к тому, что такое быть другим — насекомым, пресмыкающимся, растением, — через хореографию и создания имиджа каждого участника, чтобы расширить возможный репертуар человеческих отношений», — уточняет автор идеи и постановщик Мария Шешукова

Перформанс «Твари» пройдет 30 и 31 марта в танцевальной студии «Сдвиг» на Гражданской улице, 13-15.

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