Этот звуковой перформанс легко сравнить с абстрактной документальной лентой — в нем зафиксированы реальные моменты из жизни всех живых свидетелей мира. В пластическом акте действующие лица на момент откажутся от присущих человеку черт превосходства и обретут комфортную хрупкость.
30 и 31 марта участники покажут эклектичное заигрывание с различными форматами — текстом, инсталляцией, театром, мюзиклом и движением в современной рецепции. Для постановки, оригинально называвшейся «Жуки, гусеницы и растения», были созданы 90 различных сценических образов, каждый объект из которых станет отдельным участником действия. Двигаться в такт всем живым существам под трип-хоп трек «Lebanese Blonde» музыкального дуэта из Вашингтона Thievery Corporation предстоит Вике Володиной, Наде Гранкиной, Диане Дёминой, Оле Дмитриевской, Полине Муниной, Эвелине Новиковой, Андрею Слободзяну, Саше Сафроновой, Даше Чермяниной, Маше Шешуковой.
«"Твари" — это арена для разработки и коллекционирования стратегий совместного существования. Здесь обращаются к тому, что такое быть другим — насекомым, пресмыкающимся, растением, — через хореографию и создания имиджа каждого участника, чтобы расширить возможный репертуар человеческих отношений», — уточняет автор идеи и постановщик Мария Шешукова
Перформанс «Твари» пройдет 30 и 31 марта в танцевальной студии «Сдвиг» на Гражданской улице, 13-15.
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