«Театральный проект 27» покажет сайт-специфик спектакли для подростков в пространстве «Vokzal 1853»

По результатам опен-колла для участия в лаборатории были отобраны три проекта. «Прощение/Прощание» Александра Дегтярева, который покажут 27 марта, — это документальный спектакль, в основу которого легли рассуждения подростков и их родителей о прощении и прощании, выборе, который предстоит сделать, о потери и приобретении. Вместе с героями спектакля зритель будет исследовать эти похожие по звучанию, но далекие по смыслу слова, вспоминая свои переживания в сложные моменты нашей жизни.

«Очень хотелось сделать по-настоящему честный спектакль, который бы не преуменьшал проблемы подростков, сравнивая их с проблемами взрослых, а ставил их на одну ступень, побуждал к совместному рассуждению и поиску. Порой мы встречаемся с выбором: простить или проститься», — говорит режиссер.