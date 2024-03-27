«Театральный проект 27» покажет сайт-специфик спектакли для подростков в пространстве «Vokzal 1853»

В историческом здании Варшавского вокзала представят результаты лаборатории молодых режиссеров, которым было предложено придумать спектакль для подростков в нетеатральном пространстве. Александр Дегтярев поставил «Прощение/Прощание» , Варвара Сополева — постановку «Подвешенный в шинели», а Ильдар Хуснуллин — «RJ».
«Свое место» — это сайт-специфическая лаборатория «Театрального проекта 27» и «Vokzal 1853», в рамках которой режиссерам предложили придумать спектакль для подростков в нетеатральном пространстве в историческом здании Варшавского вокзала, построенного еще в 1853 году для обеспечения сообщений города с резиденцией царя в Гатчине. В октябре 2001 года прекратилось движение поездов на вокзал и стартовала долгая реконструкция здания, итогом которой стало создание здесь торгово-развлекательного комплекса. В 2022 году Варшавский вокзал обрел вторую жизнь в качестве крупнейшего в Европе фудмолла.
Александр Дегтярев
По результатам опен-колла для участия в лаборатории были отобраны три проекта. «Прощение/Прощание» Александра Дегтярева, который покажут 27 марта, — это документальный спектакль, в основу которого легли рассуждения подростков и их родителей о прощении и прощании, выборе, который предстоит сделать, о потери и приобретении. Вместе с героями спектакля зритель будет исследовать эти похожие по звучанию, но далекие по смыслу слова, вспоминая свои переживания в сложные моменты нашей жизни.
«Очень хотелось сделать по-настоящему честный спектакль, который бы не преуменьшал проблемы подростков, сравнивая их с проблемами взрослых, а ставил их на одну ступень, побуждал к совместному рассуждению и поиску. Порой мы встречаемся с выбором: простить или проститься», — говорит режиссер.
Варвара Сополева
Благодаря спектаклю Варвары Сополевой «Подвешенный в шинели», который покажут 27 и 28 марта, душа Акакия Акакиевича Башмачкина нашла пристанище в немноголюдном уголке Варшавского вокзала. До сих пор его судьба не дает покоя старухе, в квартире которой он был постояльцем. Вместе с ней при помощи спиритического сеанса зрители узнают настоящую причину смерти Акакия Акакиевича и, быть может, его душа наконец обретет покой. Приходите в гости к старухе, но будьте осторожны, она чувствует все ваши потаенные сомнения и страхи. Будьте готовы к неожиданному развитию событий.
О спектакле «Подвешенный в шинели»:
Вокзал — это место, где пересекается огромное количество самых разных маршрутов, путей. Люди обычно приходят со своим билетом, где направление указано или идут покупать билет в определенное место. А что если ты не знаешь своего направления? Не знаешь, где найти «свое место»?
Вот пришел ты на вокзал и растерялся, ощущаешь себя в подвешенном состоянии, не чувствуешь опоры, не знаешь куда двигаться. В современном культе успеха и достигаторства люди, которые чувствуют себя неуверенными, испытывают большое давление. Думаю, подросткам, да и вообще любому человеку, можно позволить себе быть неуверенным, не знать чего-то важного и даже принципиального. Из такого состояния, бывает, даже совершаются открытия или случается большая любовь. В случае с Акакием Акакиевичем любовь к шинели. А почему бы и нет?
Ильдар Хуснуллин
Третий спектакль в рамках лаборатории — «RJ» в постановке Ильдар Хуснуллин, показ которого запланирован на 29 марта, — настоящая постдраматическая свадебная вечеринка. За основу взята знаменитая пьеса великого драматурга Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта» — текст превращен в исследование феномена человеческой любви в сопротивляющемся ей мире и хэппенинг, где потребности людей в свободе сливаются в общем чествовании любви.
Зрители становятся гостями на свадьбе главных героев пьесы. Пространство наполнено определенной атмосферой и меняется по мере наполнения людьми. Как будут развиваться события, зависит только от самих зрителей. Спектакль напрямую обращается к практикам партиципаторного, иммерсивного и сайт-специфического театра.
О спектакле «RJ»:
Для меня «RJ» это давняя мечта, которую, наконец-то, получилось воплотить. Место, где можно быть собой. Открыться потоку внутри себя и просто освободиться. Именно так я услышал культурный запрос своего окружения и поколения.
Работая с текстом пьесы «Ромео и Джульетта», мне захотелось смахнуть со своего собственного представления о великой драматургии заученную пыль событийности и мизансцен. Мне стало интересно столкнуть контексты пьесы и нашего времени. В таком формате знаменитая история силы любви лично для меня открылась с новой стороны. И когда у спектакля появился первый зритель, для меня всё случилось. Надеюсь случится и у всех вас, ведь все мы верим в любовь.
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