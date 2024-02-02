Знакомьтесь, «Театральный проект 27» — они делают нескучные спектакли для подростков про буллинг, школу и Стива Джобса

Как и почему возник «Театральный проект 27»?

Независимый проект появился в уже далеком 2019 году. Театральный продюсер Наталия Сергеевская поставила перед собой, казалось бы, невыполнимую в своей амбициозности задачу: делать спектакли для тинейджеров. Такие, чтобы юные зрители от 10 до 16 лет и их родители отвлеклись от смартфонов и уроков и лично убедились: театр — это не обязательно что-то скучное, где главное — высидеть до антракта.

Подобных постановок действительно не хватало. Для малышей в Петербурге существуют десятки отличных спектаклей (и вообще наш город — столица театра кукол!), как и для взрослых зрителей. А вот подростки по своей доброй воле раньше в театре оказывались редко.

Поначалу в затею мало кто верил, но Сергеевская вместе с командой — молодыми режиссерами — решили рискнуть и поговорить с «маленькими сложными людьми» о том, что их волнует, и на современном языке. Например, как написать тому, кто тебе нравится; можно ли найти общий язык с деспотичным отцом; что делать, если травят в школе; как быть, если лучший друг уехал в другой город; какую профессию выбрать и как воплотить мечту.

И это сработало: только в минувшем году спектакли проекта посмотрели 20 тысяч зрителей. Без солдаутов и сотни отзывов в соцсетях тоже не обошлось. Более того, теперь чаще дети приводят родителей в театр, а не наоборот.