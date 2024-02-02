Знакомьтесь, «Театральный проект 27» — они делают нескучные спектакли для подростков про буллинг, школу и Стива Джобса

Уже пять лет в Петербурге существует независимый театр для детей и подростков, который без излишней академичности говорит с юными зрителями о том, что их волнует на самом деле: от травли и принятия себя до первой любви. «Собака.ru» рассказывает об истории «Театрального проекта 27», его самых важных спектаклях, экспериментах с формой (стендап и настольные игры!) и том, что у негосударственной институции вот-вот появится своя площадка под сводами еще петровских времен — на территории экс-завода «Арсенал».
Спектакль «Ключ от 505-й»
Как и почему возник «Театральный проект 27»?
Независимый проект появился в уже далеком 2019 году. Театральный продюсер Наталия Сергеевская поставила перед собой, казалось бы, невыполнимую в своей амбициозности задачу: делать спектакли для тинейджеров. Такие, чтобы юные зрители от 10 до 16 лет и их родители отвлеклись от смартфонов и уроков и лично убедились: театр — это не обязательно что-то скучное, где главное — высидеть до антракта.
Подобных постановок действительно не хватало. Для малышей в Петербурге существуют десятки отличных спектаклей (и вообще наш город — столица театра кукол!), как и для взрослых зрителей. А вот подростки по своей доброй воле раньше в театре оказывались редко.
Поначалу в затею мало кто верил, но Сергеевская вместе с командой — молодыми режиссерами — решили рискнуть и поговорить с «маленькими сложными людьми» о том, что их волнует, и на современном языке. Например, как написать тому, кто тебе нравится; можно ли найти общий язык с деспотичным отцом; что делать, если травят в школе; как быть, если лучший друг уехал в другой город; какую профессию выбрать и как воплотить мечту.
И это сработало: только в минувшем году спектакли проекта посмотрели 20 тысяч зрителей. Без солдаутов и сотни отзывов в соцсетях тоже не обошлось. Более того, теперь чаще дети приводят родителей в театр, а не наоборот.
Наталия Сергеевская — директор «Театрального проекта 27», продюсер. Больше 15 лет работала в Большом театре кукол (БТК), где прошла путь от администратора до начальника отдела развития. Организовала там множество проектов: «БТК-ФЕСТ: Театр актуальных кукол», «Маленький сложный человек», «БТК. Generation» и другие. Вместе с командой делает в Москве Вахтанговский фестиваль театральных менеджеров под руководством Кирилла Крока. Руководитель спецпроектов Большого детского фестиваля Сергея Безрукова. Наталию не раз звали переехать в столицу, но она ментально и сердцем связана с Петербургом: ее прабабушка была балериной в Мариинском театре, а бабушка пережила блокаду.
Наталия Сергеевская
создательница проекта
«Подростку бывает сложно найти общий язык с родителями. Если нет диалога, если вместе с семьей они никуда не ходят, то и не понимают друг друга. А театр может стать катализатором диалога. Неожиданно подросток видит, что родители привели его не на какой-то скучный спектакль, а в классное место, которое его зацепило. Он нашел ответы на важные вопросы и поговорил об этом с родителями, обсудив спектакль. Это для меня и есть самое ценное».
Что значит цифра 27 в названии?
В вынесенной в заглавие цифре 27 на самом деле нет ничего сакрального. Просто под таким номер был грант на первый спектакль проекта — «Сочинение про Джобса». Правда, уже позже появились и более мистические трактовки. Режиссер «Сочинения» Иван Пачин полагает, что 27 олицетворяет связь небесного и земного, горизонтали и вертикали. А театр как раз является тем местом, где вечные смыслы пересекаются с сегодняшним днем и зрителем.
Кто сейчас делает «Театральный проект 27» и что он показывает?
За почти пять лет работы в репертуаре появилось 12 спектаклей. Среди них — «Сочинение про Джобса», «Лис PEACE», «Лина-Марлина», «Принц в корзине» и другие. У проекта три режиссера-резидента — Юлия Каландаришвили, Иван Пачин и Владислав Тутак, а в основной команде около 10-15 сотрудников, но во всех процессах так или иначе участвует около 120 человек.
Одна из важных художественных линий — когда режиссеры рассказывают, какими подростками были сами. Например, Дмитрий Мульков сделал рок-спектакль о музыкальной группе — «Ключ от 505-й», а Олег Липовецкий в «Жирной Любе» вспоминает в том числе коснувшийся его школьный буллинг.
«Проект 27» часто экспериментирует с жанром и формой. В репертуаре — спектакль-настольная игра, стендап в ночном клубе, постановка с участием реальных учителей. Но это не значит, что нет места классическим формам. «Когда ты честен со зрителем, когда делишься сокровенным, это все равно будет держать внимание», — объясняет магию спектакля «Лис PEACE» режиссер Юлия Каландаришвили.
После спектаклей участники «Проекта 27» продолжают общаться со зрителями — проводят опросы, узнают отзывы или скидывают музыку, если кто-то просит. «Для нас очень важна обратная связь. Мы пытаемся понять, что нужно изменить. Один раз нам написали, что не хватает воды, а очередь в буфете слишком большая. Теперь мы всегда заказываем кулер», — говорит Наталия.
Юлия Каландаришвили
режиссер-резидент проекта
«Театр и подростки по своей природе находятся близко друг к другу. Нельзя поставить спектакль, если тебя что-то не волнует так, что ты не можешь жить без него. А подростки находятся на том этапе, когда они задаются очень важными вопросами, на которые взрослые как будто бы уже знают ответы, — по крайней мере, имеют такую иллюзию.
У подростков совершенно другая острота восприятия. Они очень трепетно реагируют на те вопросы, которые у них возникают. Пытаются осознать этот мир и себя в нем. То же самое происходит в театре. Театр — это пространство острого восприятия. И я стараюсь не забывать об этом важном процессе. Потому что как только ты представил, что все знаешь, можешь честно признаться в том, что ты уже все забыл.
Я считаю, что подросткам в театре как раз комфортнее, чем взрослым, потому что они и так живут на высоком градусе тревоги и препятствия. У них очень-очень острый способ чувствования этого мира. А это как раз то, на чем хороший театр строится.
Подростки такие же неспокойные, как я, такие же неугомонные в исследовании того, как устроен этот мир, человек, ты сам».
Строящееся помещение театра
Своя площадка — что будет в «Арсенале»?
Чтобы показывать спектакли, «Проект 27» арендовал площадки других театров, а в прошлом году решил найти собственный дом. Поиски велись долго. Рассматривали в том числе социальную аренду от администрации города, но предлагаемые помещения были слишком маленькие. А театру нужен воздух — высота, ширина и глубина сцены, место для гримерки артистов и зрительское фойе. Помещение площадью 236 кв. м. в итоге обнаружили на «Авито». Историческое здание 1711 года постройки — на территории бывшего завода «Арсенал» (ул. Комсомола, 2).
Всего на создание площадки потребовалось около 17 миллионов рублей. Часть затрат покрыл грант, остальные средства надеются собрать через краудфандинг. До 14 февраля на сайте Planeta.ru идет сбор. На данный момент осталось перечислить около 100 тысяч.
Здесь уже отремонтировали потолки и заделали дыры в полу. Сейчас проводят электричество и сантехнику, реставрируют стены. С помощью друзей нашли кресла для театра (будет около 100 посадочных мест), станки и часть звукового оборудования. Закончить ремонт надеются к началу апреля.
Команда проекта хочет стать больше, чем просто театр. Быть тем местом, где подростки смогут самовыражаться. На собственной площадке планируют открыть театральную студию, проводить мастер-классы, выставки и стендап. И, конечно, показывать новые спектакли — о Тони Хоуке и феномене скейтбординга, концерт о физике и постановку с реальными врачами.
Топ-8 спектаклей «Театрального проекта 27»:
- «Сочинение про Джобса» (10+) — спектакль Ивана Пачина, где он сам играет роль технологического гения, создавшего Apple. Как говорит режиссер, это «произведение о придумщике-недоучке и о выборе своего пути». Постановка — лауреат Международного большого детского фестиваля в номинации «Лучший драматический спектакль для подростков».
- «Лис PEACE» (12+) — трехчасовой моноспектакль о дружбе мальчика и лиса. Об ответственности за ближнего и поиске истины. Один из рекордсменов, его сыграли уже 89 раз.
- «Краш в сердце» (16+) — спектакль для 12 зрителей, посвященный первой любви. Стилизован под настольную игру: участники делятся на две команды и действуют за персонажей. Одновременно могут присутствовать только подростки или взрослые. В атмосфере безопасности легко озвучить любой вопрос, который обычно стесняются задать. Режиссер — Юлия Каландаришвили.
- «Classic. Stand up» (14+) — веселый разговор о школьной программе в ночном клубе. О том, почему круто читать «Обломова», а «Ромео и Джульетта» — удивительная пьеса. Авторы на своем примере показывают, что чтение может быть увлекательным. И вообще, когда еще школьника пустят на стендап в клуб? В Петербурге обычно проходит в Rossi's. Режиссер — Юлия Каландаришвили.
- «Жирная Люба» (12+) — моноспектакль Олега Липовецкого, основанный на его автобиографической повести. История толстого еврейского мальчика из небольшого провинциального городка — о преодолении невзгод на разных этапах взросления.
- «Педсовет» (12+) — документальная постановка, где играют семь настоящих учителей из разных петербургских школ. Формат «Театра горожан» (творческая группа MON) с непрофессиональными актерами, которые на основе своей собственной истории делятся тем, что такое быть учителем.
- «Принц в корзине» (12+) — почти автобиографическая легенда режиссера Владислава Тутака про отношения с родителями: «Когда папа — профессиональный баскетболист и титулованный чемпион, а сын витает в облаках, мечтая о театре, — в семье точно не будет гармонии».
- «Ключ от 505-й» (12+) — рок-спектакль с живой музыкой о свободе творчества и подростковом бунте. Режиссер Дмитрий Мульков. Во время просмотра можно кричать и хлопать. На новогодних праздниках постановка четыре раза собрала полные залы.
На обложке материала сцена из спектакля «Лина-Марлина».
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