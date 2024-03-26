«100 лет. Владимир Ветрогонский. Продолжение…» — это масштабный проект, охватывающий и творческое наследие шестидесятника, и работы учеников из мастерской графического факультета Академии художеств, на котором он преподавал ровно 50 лет. «Ощутить пульс современности — вот чему я стараюсь научить молодых. Я не за холодное академическое мастерство. Овладение грамотой необходимо, но это лишь первая ступень», — упоминал график.
Владимир Ветрогонский, «Сталь пошла»
Ретроспективная экспозиция по смыслу разделена на две части — в Тициановском зале представлены произведения художника, полно охватывающие все этапы его творческого развития, а в Рафаэлевском разместились ученические работы, которые стали продолжением художественного метода наставника.
Владимир Ветрогонский, «На заводских путях»
В основе творческого пути Ветрогонского было стремление запечатлеть романтику индустриальной эпохи — заводы и масштабные стройки перманентно встречались на его многочисленных сериях литографий и линогравюр. Одной из самых известнейших из них считается «Заводские будни» — цикл оценился золотой медалью Союза художников СССР и стал своеобразной визитной карточкой художника. На выставке покажут несколько листов: «Сталь пошла», «Ночь. Огни завода», «На заводских путях». Традиционно искусствоведы относят к расцвету творчества художника его работы 60-х годов, в том числе серию линогравюр «Северная Магнитка», посвященная крупнейшему в стране Череповецкому металлургическому заводу. Затем появляются серии «Кириши», «На Псковщине», «На дорогах», «Река работает».
Владимир Ветрогонский, «Коксохим»
Несмотря на приверженность индустриальности и некоторой репортажности, позже Владимир Ветрогонский обращается к путевым заметкам — его увлекают далекие берега, неочевидные пейзажи. На выставке представлены его зарисовки из путешествий — сотни рисунков пером, тушью, акварелью отражали впечатления художника от встречи с другими странами и культурами. В дополнение к визуальному дневнику на экспозиции представлены и текстуальные заметки автора, в которых он позволял себе неограниченную свободу, по которым прослеживается вектор интересов художника.
Владимир Ветрогонский, «Ночь. Огни завода»
Следом представлены дипломные и творческие работы студентов-академистов — многие из них сохранили метод учителя и передали его уже своим ученикам в Академии и других художественных учреждениях: «Ученики, — говорил Ветрогонский — это моя молодость, им я обязан тем, что всегда должен быть в форме». В экспозиции представлены работы Александра Федоровича Кабанина, Клима Ли, Александра Александровича Федорова и других учеников художника.
Ретроспективная выставка «100 лет. Владимир Ветрогонский. Продолжение…» пройдет с 29 марта по 28 апреля в Музее Академии художеств на Университетская набережной, 17.
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