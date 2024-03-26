Следом представлены дипломные и творческие работы студентов-академистов — многие из них сохранили метод учителя и передали его уже своим ученикам в Академии и других художественных учреждениях: «Ученики, — говорил Ветрогонский — это моя молодость, им я обязан тем, что всегда должен быть в форме». В экспозиции представлены работы Александра Федоровича Кабанина, Клима Ли, Александра Александровича Федорова и других учеников художника.

Ретроспективная выставка «100 лет. Владимир Ветрогонский. Продолжение…» пройдет с 29 марта по 28 апреля в Музее Академии художеств на Университетская набережной, 17.

0+