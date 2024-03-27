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Искусство

В экспериментальной мастерской «Горка» пройдет серия выставок совриска — с графикой, текстилем и ugly-арт-объектами

«Диапазон» — это первая коллективная экспозиция из цикла, который стартует в экспериментальной мастерской 29 марта. Этим проектом молодые петербургские художники ставят вопрос о многообразии современного подхода к выставочной организации и вариативности творческих методов и процессов.

Анастасия Чермантеева, «Поворотный момент», 2021
Изображение предоставлено «Собака.ru» куратором выставки Елизой Фива

Анастасия Чермантеева, «Поворотный момент», 2021

Никита Бояк, «Сочень», 2023 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» куратором выставки Елизой Фива

Никита Бояк, «Сочень», 2023 год

Ксения Тюленева, «Сад», 2024 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» куратором выставки Елизой Фива

Ксения Тюленева, «Сад», 2024 год

Екатерина Филинская, «Закат», 2023 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» куратором выставки Елизой Фива

Екатерина Филинская, «Закат», 2023 год

Екатерина Филинская, «Офелия», 2023 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» куратором выставки Елизой Фива

Екатерина Филинская, «Офелия», 2023 год

Среди арт-объектов, вошедших в условный интервал, и наивная живопись, и оммажи на старых мастеров, и арт-объекты в актуальной ugly-эстетике в работах художницы и дизайнера Аньи Рассказовой, переодевшей модниц Петербурга в устойчивую моду, мастера света Никиты Бояка, основательницы текстильного направления по созданию объектов быта и искусства Ксюши Тюленевой, верного последователя футуристов и дитя граффитистов Дани Буго, фотографа и графика Насти Чермантеевой, традиционного академиста Кати Филинской, лиричной абстрактной экспрессии Кати Кожушной, деревянных крестражах Анны Герасимовой.

Изображение предоставлено «Собака.ru» куратором выставки Елизой Фива
Изображение предоставлено «Собака.ru» куратором выставки Елизой Фива
Изображение предоставлено «Собака.ru» куратором выставки Елизой Фива

«Это своего рода исследование ,эксперимент. Сама выставка задаёт вопросы — что является искусством, а что нет? И сможем ли мы в этой серии показать многогранность подходов, расширить видение других людей на искусство?», — отмечает куратор Елиза Фива.

Горка — это мастерская, которая работает с людьми, а не предметами — процесс важнее результата, человек важнее процесса. Здесь создается одежда и текстиль для дома из остатков локальных производств и винтажных тканей, перерабатывается пластик в новые неочевидные объекты, реставрируются и восстанавливаются старые вещи, а также проводятся кинопоказы авторского кино и поэтические вечера. А теперь — и выставки!

Коллективная выставка «Диапазон» пройдет с 29 по 31 марта 2024 в мастерской «Горка» на Дегтярной улице, 5-7.

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