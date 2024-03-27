«Это своего рода исследование ,эксперимент. Сама выставка задаёт вопросы — что является искусством, а что нет? И сможем ли мы в этой серии показать многогранность подходов, расширить видение других людей на искусство?», — отмечает куратор Елиза Фива.

Горка — это мастерская, которая работает с людьми, а не предметами — процесс важнее результата, человек важнее процесса. Здесь создается одежда и текстиль для дома из остатков локальных производств и винтажных тканей, перерабатывается пластик в новые неочевидные объекты, реставрируются и восстанавливаются старые вещи, а также проводятся кинопоказы авторского кино и поэтические вечера. А теперь — и выставки!

Коллективная выставка «Диапазон» пройдет с 29 по 31 марта 2024 в мастерской «Горка» на Дегтярной улице, 5-7.

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