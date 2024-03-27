«Диапазон» — это первая коллективная экспозиция из цикла, который стартует в экспериментальной мастерской 29 марта. Этим проектом молодые петербургские художники ставят вопрос о многообразии современного подхода к выставочной организации и вариативности творческих методов и процессов.
Среди арт-объектов, вошедших в условный интервал, и наивная живопись, и оммажи на старых мастеров, и арт-объекты в актуальной ugly-эстетике в работах художницы и дизайнера Аньи Рассказовой, переодевшей модниц Петербурга в устойчивую моду, мастера света Никиты Бояка, основательницы текстильного направления по созданию объектов быта и искусства Ксюши Тюленевой, верного последователя футуристов и дитя граффитистов Дани Буго, фотографа и графика Насти Чермантеевой, традиционного академиста Кати Филинской, лиричной абстрактной экспрессии Кати Кожушной, деревянных крестражах Анны Герасимовой.
«Это своего рода исследование ,эксперимент. Сама выставка задаёт вопросы — что является искусством, а что нет? И сможем ли мы в этой серии показать многогранность подходов, расширить видение других людей на искусство?», — отмечает куратор Елиза Фива.
Горка — это мастерская, которая работает с людьми, а не предметами — процесс важнее результата, человек важнее процесса. Здесь создается одежда и текстиль для дома из остатков локальных производств и винтажных тканей, перерабатывается пластик в новые неочевидные объекты, реставрируются и восстанавливаются старые вещи, а также проводятся кинопоказы авторского кино и поэтические вечера. А теперь — и выставки!
Коллективная выставка «Диапазон» пройдет с 29 по 31 марта 2024 в мастерской «Горка» на Дегтярной улице, 5-7.
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