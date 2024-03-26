Лиза Бобкова

О Петербурге и выставке «Между квадратом окна и портретом прадеда»:

17 лет. Почти совершеннолетия достигла в пробежках и скорых взглядах на балкон второго этажа по Пестеля — улицы, которая начинается церковью и заканчивается храмом, с запада на восток и обратно. Странное еще имя «Мурузи». Зима в этом городе вечна, но потом кончается. Летним утром ветер приносит в Петербург запах моря, точнее прелых водорослей откуда-то с залива (пролива? Финского? Босфора? Гвинейского?). «Зовы парадных влекут» потоками холода и каблуки прилипают к раскаленному асфальту в полдень. На карнизах крыш и разрушенных балконах из трещин вымахали деревья-подростки, тоненькие, гнущиеся, бесполезно смелые. Раньше ездил трамвай по литейному, гремел, будто охапку апельсинов высыпали на жестяную крышу.

Лист фарфора — объект, тело, мое, ваше. Бисквит — обветренная кожа. Идеальное тело только в рекламе. Реальное имеет изгибы, родинки, шрамы, трещины. Если перед нами разлом в земле или река, то мы строим мост, чтобы перебраться по другую сторону. Рисунки на фарфоре вокруг разломов — тот самый мост, который научит нас жить с нашими трещинками, беречь, не исключать даже травмирующие воспоминания. Любовь навсегда, зима хочет, но не может, город снова проветрят теплые утренние бризы, и ты бежишь из пыльного дома сделать тот самый первый полный вздох долгожданной свободы.