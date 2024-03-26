Для выставки «Между квадратом окна и портретом прадеда» художница, чьи произведения можно увидеть в музеях Москвы, Петербурга, Лондона и Парижа, создала работы, выполненные на бисквите — неглазурованном фарфоре. Они вдохновлены поэзией и прозой Иосифа Бродского, а также местом — в Петербурге Лиза жила как раз рядом с музеем-квартирой Нобелевского лауреата.
В 2011 году Лиза Бобкова закончила кафедру художественного металла Академии Штиглица. Долгое время жила и работала в Петербурге. Первая персональная выставка художницы состоялась в 2016 году в рамках «проекта СТАРТ» на Винзаводе. Затем персональные и коллективные выставки художницы проходили в Лондоне, Париже, Москве, Петербурге и других городах — часто ее работы можно было увидеть в MYTH Gallery.
Новая персональная выставка Лизы «Между квадратом окна и портретом прадеда», которая станет первой выставкой современного искусства для «Полутора комнат», представит работы, вдохновленные Петербургом и Литейным проспектом — художница жила неподалеку от музея-квартиры Иосифа Бродского.
О Петербурге и выставке «Между квадратом окна и портретом прадеда»:
17 лет. Почти совершеннолетия достигла в пробежках и скорых взглядах на балкон второго этажа по Пестеля — улицы, которая начинается церковью и заканчивается храмом, с запада на восток и обратно. Странное еще имя «Мурузи». Зима в этом городе вечна, но потом кончается. Летним утром ветер приносит в Петербург запах моря, точнее прелых водорослей откуда-то с залива (пролива? Финского? Босфора? Гвинейского?). «Зовы парадных влекут» потоками холода и каблуки прилипают к раскаленному асфальту в полдень. На карнизах крыш и разрушенных балконах из трещин вымахали деревья-подростки, тоненькие, гнущиеся, бесполезно смелые. Раньше ездил трамвай по литейному, гремел, будто охапку апельсинов высыпали на жестяную крышу.
Лист фарфора — объект, тело, мое, ваше. Бисквит — обветренная кожа. Идеальное тело только в рекламе. Реальное имеет изгибы, родинки, шрамы, трещины. Если перед нами разлом в земле или река, то мы строим мост, чтобы перебраться по другую сторону. Рисунки на фарфоре вокруг разломов — тот самый мост, который научит нас жить с нашими трещинками, беречь, не исключать даже травмирующие воспоминания. Любовь навсегда, зима хочет, но не может, город снова проветрят теплые утренние бризы, и ты бежишь из пыльного дома сделать тот самый первый полный вздох долгожданной свободы.
Выставка Лизы Бобковой «Между квадратом окна и портретом прадеда» пройдет с 29 марта по 30 апреля 2024 года в музее «Полторы комнаты» на улице Короленко, 14.
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