Художница Ольга Тобрелутс об Аркадии Ипполитове и выставке его памяти в KGallery: «Только красота Петербурга примиряла его с самим собой»

Расскажите о выставке «Melancholia», вашем совместном кураторском проекте с медиаменеджером и журналистом Сергеем Николаевичем. Как и когда появилась идея его создать?

Когда мы теряем близких, в душе остается огромная дыра, которую так сразу не залатать (Аркадия Ипполитова не стало в ноябре 2023 года. — Прим. ред.). Хочется во что бы то ни стало, пусть хоть и в воспоминаниях, но продлить общение. Перечитывая тексты Аркадия, которые он писал для моих выставок, я заинтересовалась и другими, посвященными друзьям-художникам, и стала собирать их. Многие были почти утрачены — оставались на бумажных носителях в единственном экземпляре. Вначале казалось, что Аркадий почти не писал про российское современное искусство, но когда я собрала все тексты, то удивилась их объему и глубине.

Я встретилась с совладелицей и куратором KGallery Кристиной Березовской. Рассказала ей об этом уникальном материале, и она сразу предложила сделать выставку. Это было так чудесно, потому что Аркадию очень нравилось сотрудничать с Кристиной. Они много общались, когда готовили выставку Георгия Гурьянова в позапрошлом году. А Сергей Николаевич, близкий друг Аркадия, с удовольствием поддержал эту идею.

А что именно будет на выставке?

Мы с Сергеем совместно решили, что наше кураторское участие в выставке будет минимальным, что значительно облегчило работу с авторами. Все представленные работы художников были, по сути, отобраны самим Аркадием еще при жизни — он их упоминал в своих текстах. Если он писал о целом периоде, то мы искали работу из него по частным коллекциям. Хорошо, что существуют социальные сети — когда я написала о готовящейся выставке и сборнике статей и эссе Ипполитова, сразу откликнулся художник Даня Акулин, чей проект Аркадий курировал в галерее «Триумф» в Москве. Я, к своему смущению, упустила его из виду. Также объединить всех участников в одну команду, вовремя собрать документальные фотографии, подготовить изображения для книги и решить множество организационных задач помог Аким Неаронов, директор «Санкт-Петербургской Новой Академии» (АНО, которая с 2011 года проводит выставки художников «Новой Академии». — Прим. ред.).