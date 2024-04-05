18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Успейте увидеть: в галерее 10.203 завершается выставка Максима Саввы «Фигуры речи»

Визуальные дневники петербургского художника давно в фаворитах коллекционеров искусства — его наивные минималистичные иллюстрации, сбалансированные холодным колоритом, стали визитной карточкой города. 

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой 10.203

Выставка «Фигуры речи», которая открылась в галерее 30 марта, покажет ретроспективную графику, созданную Саввой в период с 2018 по 2024 год — сторителлинг в меланхоличных отрывках воспоминаний из жизни и лирических образах обыденности.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой 10.203

В водовороте воспоминаний и фантазии посетителям предстоит восстановить ход событий нарратива, границы которого помогут обозначить общие визуальные элементы и отрывки текстов. Известно, что многие работы Савва, как бывший архитектор, начинает со слова.

Как галерея 10.203 стала главной по стрит-арту в Петербурге? Рассказывает ее команда

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой 10.203

«Уходя с выставки, каждый может выбрать для себя — земное притяжение, если ты уверенно стоишь на ногах, или небо, если тебе ближе оторванное состояние», — уточняет автор.

Персональная выставка Максима Саввы «Фигуры речи» открыта с 30 марта по 7 апреля 2024 года в галерее 10.203 на Кожевенной линии, 34.

16+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: