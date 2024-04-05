Визуальные дневники петербургского художника давно в фаворитах коллекционеров искусства — его наивные минималистичные иллюстрации, сбалансированные холодным колоритом, стали визитной карточкой города.
Выставка «Фигуры речи», которая открылась в галерее 30 марта, покажет ретроспективную графику, созданную Саввой в период с 2018 по 2024 год — сторителлинг в меланхоличных отрывках воспоминаний из жизни и лирических образах обыденности.
В водовороте воспоминаний и фантазии посетителям предстоит восстановить ход событий нарратива, границы которого помогут обозначить общие визуальные элементы и отрывки текстов. Известно, что многие работы Савва, как бывший архитектор, начинает со слова.
«Уходя с выставки, каждый может выбрать для себя — земное притяжение, если ты уверенно стоишь на ногах, или небо, если тебе ближе оторванное состояние», — уточняет автор.
Персональная выставка Максима Саввы «Фигуры речи» открыта с 30 марта по 7 апреля 2024 года в галерее 10.203 на Кожевенной линии, 34.
16+
Комментарии (0)