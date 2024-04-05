«Уходя с выставки, каждый может выбрать для себя — земное притяжение, если ты уверенно стоишь на ногах, или небо, если тебе ближе оторванное состояние», — уточняет автор.

Персональная выставка Максима Саввы «Фигуры речи» открыта с 30 марта по 7 апреля 2024 года в галерее 10.203 на Кожевенной линии, 34.

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