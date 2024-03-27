Роман Муромцев представит «Козлиную песнь» Вагинова в Камерном театре Малыщицкого

Роман Муромцев

О романе «Козлиная песнь» Константина Вагинова:

Когда я в первый раз когда-то давно прочитал эту книгу, мне очень понравилась сама фигура Вагинова. Он достаточно рано умер, написал четыре романа, был таким странным человеком — я бы даже сказал, существом. Его герои, соответственно, поэты и художники, которые по-особенному чувствуют время, как-то болезненно воспринимают его, пропускают через творчество. Сам Вагинов в «Козлиной песни» рассыпается на множество персонажей — в Косте Ротикове, в Неизвестном поэте, в Тептелкине можно найти Вагинова. Все они немного нелепые, не приспособленные к жизни и оттого интересные. И они все романтики, они все юные. В начале романа кажется, что возможно вот этим задором поэтическим, эллинистическим все размести, все расставить по своим местам, но накатывает жизнь, время. Тут и эпоха, и то, что они взрослее становятся, в себе сомневаться начинают — в ком-то совсем умирает поэт, в ком-то остается. Как сохранить творчество, поэзию до конца? И нужно ли это делать?