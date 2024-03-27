Роман Муромцев представит «Козлиную песнь» Вагинова в Камерном театре Малыщицкого

Для сценической интерпретации модернистского текста режиссер выбрал жанр трагикомедии: в его постановке абсурдистское существование актеров на сцене сочетается с тонкой игрой смыслов и текста. «„Козлиная песнь“ — исследование творчества. Это произведение про творчество, про муки творчества, и поэтому это интересно. Как описать меняющуюся эпоху, как найти слова, созвучные времени, смыслы… как остаться, чтобы тебя не съело время», — говорит Муромцев.
О романе «Козлиная песнь» Константина Вагинова:
Когда я в первый раз когда-то давно прочитал эту книгу, мне очень понравилась сама фигура Вагинова. Он достаточно рано умер, написал четыре романа, был таким странным человеком — я бы даже сказал, существом. Его герои, соответственно, поэты и художники, которые по-особенному чувствуют время, как-то болезненно воспринимают его, пропускают через творчество. Сам Вагинов в «Козлиной песни» рассыпается на множество персонажей — в Косте Ротикове, в Неизвестном поэте, в Тептелкине можно найти Вагинова. Все они немного нелепые, не приспособленные к жизни и оттого интересные. И они все романтики, они все юные. В начале романа кажется, что возможно вот этим задором поэтическим, эллинистическим все размести, все расставить по своим местам, но накатывает жизнь, время. Тут и эпоха, и то, что они взрослее становятся, в себе сомневаться начинают — в ком-то совсем умирает поэт, в ком-то остается. Как сохранить творчество, поэзию до конца? И нужно ли это делать?
Роли в спектакле исполняют Светлана Грунина, Алексей Кормилкин, Владислав Мезенин и Александр Худяков. Художником постановки выступила Екатерина Гофман, за свет отвечает Юрий Соколов, звук — Сергей Дробот.
Премьерные показы спектакля «Козлиная песнь» Романа Муромцева по одноименному роману Константина Вагинова пройдут 30 и 31 марта в Камерном театре Малыщицкого на улице Восстания, 41.
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