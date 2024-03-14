Проект «По ту и по эту сторону» откроет фестиваль Context. Diana Vishneva на Левашовском хлебозаводе

Междисциплинарный проект «По ту и по эту сторону», открывающий XII сезон фестиваля Context, состоит из двух частей: танцевального перформанса «Архи-текстура» и специально созданной для проекта архитектурной инсталляции. Исторические отсылки и субъективное восприятие авторов переплетаются между собой в четырех медиа: хореография, предметное искусство, звук и видео.

«Соединяя танец и архитектуру, команда проекта идет по пути инверсии — деконструирует, разбирает архитектурное сооружение на смыслы, раздвигая время из настоящего в прошлое, создавая рисунок нового танца. Авторы проекта Дина Верютина, Ксения Бурмистрова, Любовь Леонтьева, Валерия Руднева и Андрей Петрушенков рассматривают Левашовский хлебозавод как объект, наделенный функцией символического, как срез культурного контекста, восприятие которого изменяется в исторической перспективе», — говорят о постановке в команде Context.