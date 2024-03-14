Проект «По ту и по эту сторону» откроет фестиваль Context. Diana Vishneva на Левашовском хлебозаводе

Главная тема фестиваля в этом году — связь танца и архитектуры. Руководствуясь ею, команда проекта деконструирует, разбирает историческое сооружение на смыслы, раздвигая время из настоящего в прошлое, создавая рисунок нового танца.
Междисциплинарный проект «По ту и по эту сторону», открывающий XII сезон фестиваля Context, состоит из двух частей: танцевального перформанса «Архи-текстура» и специально созданной для проекта архитектурной инсталляции. Исторические отсылки и субъективное восприятие авторов переплетаются между собой в четырех медиа: хореография, предметное искусство, звук и видео.
«Соединяя танец и архитектуру, команда проекта идет по пути инверсии — деконструирует, разбирает архитектурное сооружение на смыслы, раздвигая время из настоящего в прошлое, создавая рисунок нового танца. Авторы проекта Дина Верютина, Ксения Бурмистрова, Любовь Леонтьева, Валерия Руднева и Андрей Петрушенков рассматривают Левашовский хлебозавод как объект, наделенный функцией символического, как срез культурного контекста, восприятие которого изменяется в исторической перспективе», — говорят о постановке в команде Context.
Хореограф перформанса «Архи-текстура»:
Основная идея, с которой я работаю — коммуникация и внутренняя архитектура личности. Через телесность я исследую уровни чувственных и эмоциональных состояний, этажи памяти, внутренние и внешние опоры. Танцовщики здесь — персоналии, которые хочется рассмотреть. Они напоминают то рабочих хлебозавода, то архитекторов, которые монтируют объект. Посредством танца они проявляются, проживая опыт — личный и коллективный. Эта некая «жизнь» между ними собирается в коллаж разного по качеству контакта — друг с другом, и с архитектурной конструкцией. Танцовщики создают события, связи и собственные ритуалы. Они собираются в единое целое и распадаются на частицы. Они открываются или прячутся, инициируют или становятся материалом в чьих-то руках. Пространство перформанса движется потоком как конвейер, давая отсылку заводским процессам производства хлеба.
Проект «По ту и по эту сторону» откроет фестиваль Context. Diana Vishneva: 28 и 30 марта на Левашовском хлебозаводе можно будет увидеть перформанс «Архи-текстура», а с 1 по 11 апреля — интерактивную инсталляцию Любови Леонтьевой и Валерии Рудневой. Подробнее о программе фестиваля на 2024 год мы писали здесь.
16+
Комментарии (0)