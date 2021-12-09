Режиссер Борис Павлович — о спектакле-сериале «Лес», инклюзивном театре и нежности

Пионер инклюзивных постановок и лауреат «Золотой маски» расширяет границы театральных форм, в том числе буквально. Его масштабный спектакль-сериал «Лес» разрастается этой осенью и зимой по Петербургу, как грибница, выпуская все новые перфомансы.
Что из себя представляет проект «Лес»? Хочется употребить термин «театральный сериал», ведь в нем 12 частей, которые будут идти до конца декабря по всему Петербургу: от перфомансов и лекций до предновогодней вечеринки. Но вот в фейсбуке вы остроумно зовете «Лес» «спектаклем-грибницей».
Сериал — вполне точное определение, я тоже его использую, когда рассказываю о «Лесе». Например, кинематографические события давно переместились из области полного метра в сериалы. Мне кажется, однократное впечатление уже не может повлиять на зрителя. Слишком интенсивный информационный поток. А когда ты следишь за героями продолжительное время, причем повсюду — в метро, в обеденный перерыв или перед сном, — они начинают существовать синхронно с твоей жизнью. Нам же не нужны какие-то абстрактные переживания. Искусство — это мануал по взаимодействию с собственной жизнью, и ты должен видеть эти непосредственные связи.
Так что сериалы — это новый катарсис. Вот и мы делаем театральный сериал. Только у нас нет определенной последовательности, в которой нужно смотреть части: можно начать с любой и продолжить тоже какой угодно. Разные комбинации будут рождать новые смыслы и ассоциации. А самое главное — то, что происходит с вами между частями. Поэтому мы и говорим о грибнице, то есть о системе без центра и иерархии.
В основе «Леса» — философия Владимира Бибихина. Почему она?
Все началось с моей любви к трудам Бибихина (советский и российский философ, специалист по Хайдеггеру. — Прим.ред.). Что вы делаете, когда влюбились в книгу? Одни люди хотят, чтобы она осталась их интимной тайной. Другие стараются дать ее почитать всем на свете. Я отношусь ко второй категории. Мы сидели в кафе с Ксюшей Плюсниной, актрисой Социально-художественного театра, и говорили, как здорово было бы сделать что-то совместно нашими независимыми коллективами — СХТ и театральной компанией «Разговоры» фонда Alma Mater. Я предложил взять книги Бибихина как повод для работы. Вскоре мы поняли, что «Лес» ограничивать нельзя, и на встречи стали приходить все, кто о них прознал.
Почему именно философия стала отправной точкой?
Потому что это территория абсолютной творческой свободы. В художественной литературе присутствует лирический герой. Хочешь сыграть хоть стихотворение, хоть роман — тебе надо сыграть этого лирического героя. Или войти в иные отношения с ним. А в философском трактате лирический герой всегда один — это ты сам. Как было написано на фронтоне Дельфийского оракула: «Узнай себя». Поэтому, когда артист берет текст, в котором нет ни картинок, ни разговоров, выбор у него простой: или он будет иметь дело с унылым потоком умных слов, или с консервным ножом, вскрывающим его черепную коробку. Сможешь узнать себя в самом сложном тексте — ты победил. Тогда и зрителей будет трясти электричество.
Как не запутаться в «спектакле-грибнице»?
Все просто: вы можете купить билет на отдельную часть или абонемент сразу на три. У нас есть сайт les-bibihin.ru с описанием всех работ, а также Instagram @les.bibihin. Там можно полистать картинки и пойти туда, куда зовет сердце. С абонементом открывается опция попасть на вечеринки, репетиции и вообще подключиться к «невидимой» части процесса. Единственное пожелание — посмотреть минимум три части. Чтобы заблудиться в лесу, надо встретить хотя бы три сосны.
Сейчас «Лес» примерно на экваторе. Что оказалось в нем самым неожиданным и поразительным?
Больше всего меня потрясает, как лихо работает «грибница». Мне казалось, распределенные структуры — удел интернета, а в театре может быть только прямое руководство. Но нет. У нас есть ядро: продюсер Алексей Платунов, административный куратор Алина Король, пиарщик Ольга Каммари, СММ-специалисты Екатерина Евсеева и Олеся Казакова. Но основная часть решений принимается не нами, а в малых творческих группах. Мы же — админка операционной системы. Вот еще один образ для описания «Леса»: это операционная система с открытым кодом. Если ты артист (драматург, режиссер, художник), ты можешь включиться в общую экосистему со своей работой. Внутри все делятся ресурсами, помогают и советом, и физически. Это наш маленький театральный коммунизм.
Какие амбиции у проекта — объединить театральных пролетариев всех стран?
В каком-то смысле! В итоге «Лес» оказался сообществом независимых театральных деятелей со всего Петербурга. А сейчас я получаю запросы со всей страны, так что весеннюю сессию «Леса» мы надеемся сделать уже безграничной. Вторая увлекательная тенденция — переход зрителей на авторскую сторону. Уже сейчас на наши встречи по вторникам приходят постоянные зрители, которые никогда не занимались театром, но теперь увидели такую возможность. И, раз речь идет именно об интерпретации философских текстов, а не о привычной драматургии, их участие может быть очень эффективным.
А что-то новое в инклюзивном театре, пионером которого вы стали в Петербурге, планируете? Такое ощущение, что социальных постановок у вас стало меньше.
Да? У меня нет такого ощущения! Если бы ковид не перенес наш специальный фестиваль «Особый взгляд» на весну 2022-го, вы бы увидели, сколько всего интересного происходит. Если говорить о театральной компании «Разговоры», то вот прямо сейчас Яна Савицкая и Павел Соломоник готовятся к показам своей работы «И грянул гром» по мотивам рассказа Рэя Бредбери. Она была показана всего один раз в прошлом сезоне, так что это совсем свежая штука. А еще часть «Леса» под названием «Лес. Застолье», которая выходит и 18 декабря, играют как раз ребята из «Антон тут рядом». Так что работа кипит!
Поменял ли локдаун вас как человека и режиссера?
Не могу сказать, что нечто изменилось радикально. Скорее хрупкость жизни стала очевидной, как никогда. Так что я уверился в том, что всегда знал: мы должны учиться нежности. Жить — это как наряжать елку: одно грубое движение, и ты разбил шар, который был семейной реликвией. Но это не значит, что наряжать елку надо насупив брови. Нет, это радость и праздник. Просто будь бережным.
Вместе с фондом Alma Mater Борис создал проект «Квартира» по образу и подобию хармсовского объединения ОБЭРИУ с инклюзивными постановками.
В этом году Павлович выдвинут на «Золотую маску» как лучший режиссер сразу за два спектакля — за «Циолковского» в ярославском Театре драмы им. Волкова по его собственной пьесе и за копродукцию Дома Радио и Alma Mater «Юдифь».
Проект «Лес» создан при поддержке Комитета по культуре Петербурга.
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