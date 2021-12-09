Режиссер Борис Павлович — о спектакле-сериале «Лес», инклюзивном театре и нежности

Что из себя представляет проект «Лес»? Хочется упо­требить термин «театральный сериал», ведь в нем 12 частей, которые будут идти до конца декабря по все­му Петербургу: от перфомансов и лекций до предно­вогодней вечеринки. Но вот в фейсбуке вы остроумно зовете «Лес» «спектаклем-грибницей».

Сериал — вполне точное определение, я тоже его использую, когда рассказываю о «Лесе». Например, кинематографи­ческие события давно переместились из области полного метра в сериалы. Мне кажется, однократное впечатление уже не может повлиять на зрителя. Слишком интенсивный информационный поток. А когда ты следишь за героями продолжительное время, причем повсюду — в метро, в обе­денный перерыв или перед сном, — они начинают существо­вать синхронно с твоей жизнью. Нам же не нужны какие-то абстрактные переживания. Искусство — это мануал по взаи­модействию с собственной жизнью, и ты должен видеть эти непосредственные связи.

Так что сериалы — это новый катарсис. Вот и мы делаем театральный сериал. Только у нас нет определенной последо­вательности, в которой нужно смотреть части: можно начать с любой и продолжить тоже какой угодно. Разные комби­нации будут рождать новые смыслы и ассоциации. А самое главное — то, что происходит с вами между частями. По­этому мы и говорим о грибнице, то есть о системе без центра и иерархии.

В основе «Леса» — философия Владимира Бибихина. Почему она?

Все началось с моей любви к трудам Бибихина (советский и российский философ, специалист по Хайдеггеру. — Прим.ред.). Что вы делаете, когда влюбились в книгу? Одни люди хотят, чтобы она осталась их интимной тайной. Другие ста­раются дать ее почитать всем на свете. Я отношусь ко второй категории. Мы сидели в кафе с Ксюшей Плюсниной, актрисой Социально-художественного театра, и говорили, как здорово было бы сделать что-то совместно нашими независимыми коллективами — СХТ и театральной компанией «Разговоры» фонда Alma Mater. Я предложил взять книги Бибихина как повод для работы. Вскоре мы поняли, что «Лес» ограничивать нельзя, и на встречи стали приходить все, кто о них прознал.