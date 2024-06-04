Что смотреть в театрах Петербурга в июне?

Фестиваль «Звезды белых ночей», Мариинский театр (от 6+ до 16+)

Летний форум, придуманный Валерием Гергиевым, пройдет уже в 32-й раз и задействует все три сцены театра. В программе — лучшие постановки сезона (от «Анюты» до «Гугенотов»), проверенная классика, вечера камерной музыки и несколько премьер.

Среди событий июня — выпускной спектакль Академии Русского балета им. Вагановой (6 июня), фестиваль Джузеппе Верди (покажут оперы «Риголетто», «Аида», «Травиата» и другие), празднование дня рождения Стравинского (так, 15 июня пройдет петербургская премьера балета «Концертные танцы» в хореографии Александра Сергеева), гастроли Большого театра с балетом «Иван Грозный» на музыку Прокофьева (11, 12 и 13 июня), а также опера «Ариадна на Наксосе» Рихарда Штрауса в постановке Сергея Новикова (премьера будет 27 июня).

До 1 августа