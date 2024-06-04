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Театр

Что смотреть в театрах Петербурга в июне?

Фестиваль «Звезды белых ночей», гастроли МХТ имени Чехова (Константин Хабенский в роли Маленького принца!) и «Мастерской Брусникина», режиссерский дебют Федора Федотова по «Дракону» Шварца, возвращение спектакля-променада «Старухи», премьеры к юбилею Пушкина, оммаж Геннадию Шпаликову, «Собака на сене» в современном прочтении и инклюзивный перформанс по «Лебединому озеру» от «Антон тут рядом» — рассказываем о главных театральных событиях июня.

Балет «Жизель»
Фото: Наташа Разина. Предоставлено пресс-службой Мариинского театра

Балет «Жизель»

Фестиваль «Звезды белых ночей», Мариинский театр (от 6+ до 16+)

Летний форум, придуманный Валерием Гергиевым, пройдет уже в 32-й раз и задействует все три сцены театра. В программе — лучшие постановки сезона (от «Анюты» до «Гугенотов»), проверенная классика, вечера камерной музыки и несколько премьер.

Среди событий июня — выпускной спектакль Академии Русского балета им. Вагановой (6 июня), фестиваль Джузеппе Верди (покажут оперы «Риголетто», «Аида», «Травиата» и другие), празднование дня рождения Стравинского (так, 15 июня пройдет петербургская премьера балета «Концертные танцы» в хореографии Александра Сергеева), гастроли Большого театра с балетом «Иван Грозный» на музыку Прокофьева (11, 12 и 13 июня), а также опера «Ариадна на Наксосе» Рихарда Штрауса в постановке Сергея Новикова (премьера будет 27 июня).

До 1 августа

Сцена из спектакля «А это вы можете описать?»
Фото предоставлено пресс-службой «Где театр»

Сцена из спектакля «А это вы можете описать?»

Фестиваль студенческих спектаклей «Где перспективы», «Где театр» (от 12+ до 16+)

Выпускники режиссерских и актерских курсов РГПУ им. Герцена, СПбГУ, СПбГИК, ВХУТЕИН и других вузов заявят о себе, представив дипломные спектакли. Организаторы, впервые проводящие этот фестиваль, не только покажут зрителям перспективных артистов, но и организуют нетворкинг с потенциальными работодателями: в зале будут действующие режиссеры, продюсеры и директоры театров. В расписании — постановка по рассказам Леонида Андреева, спектакль о женах декабристов и история неудачного спиритического сеанса.  

До 16 июня

На репетиции спектакля
Фото: Елена Лучшева. Предоставлено пресс-службой ТЮЗа им. Брянцева

На репетиции спектакля

«Пушкин. Сквозь Метель», ТЮЗ им. Брянцева (16+)

Как и многие другие события в городе в начале лета, спектакль приурочен к 225-летию со дня рождения Пушкина (отмечаем 6 июня!). В основу постановки Дмитрия Туркова легли «Метель» и другие произведения из цикла «Повести Белкина», а также стихи и письма Александра Сергеевича. Театральная фантазия о жизни поэта и преодолении преград на пути к своей судьбе решена методом саунд-драмы (приготовьтесь к музыкальным номерам), а один из центральных визуальных образов — кольца Сатурна. 

4, 26 июня

Изображение предоставлено пресс-службой театра «Зазеркалье»

«Сказка о царе Салтане», «Зазеркалье» (12+)

Композитор Римский-Корсаков сочинял своего «Салтана» к столетнему юбилею главного русского поэта, очень ею гордился и называл одним из самых любимых своих творений. «Зазеркалье» отметит юбилей «солнца русской поэзии» премьерой оперы режиссера Александра Петрова. За дирижерским пультом — Павел Бубельников.

6, 8, 9 июня

Фото предоставлено пресс-службой Александринского театра

«О. Лебединое», Новая сцена Александринского театра (6+)

Инклюзивный партиципаторный перформанс труппы и оркестра «Антон тут рядом» — это современное переосмысление классического балета на музыку Чайковского. Хореограф Алевтина Грунтовская добивается того, чтобы зритель сам захотел стать участником лебединой медитации. В этот раз к перформансу, премьера которого прошла весной, присоединится танцовщик и лауреат нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Владимир Варнава

7 июня

Фото: Василий Акимов. Предоставлено театром «Балтийский дом»

«Золотой петушок», «Балтийский дом» (6+)

Семейная «опера-лубок» по сказке Пушкина — в интерпретации Владимира Жукова, полной оригинальных условностей. В основу режиссер взял либретто Владимира Бельского для одноименной оперы Римского-Корсакова. Художница Анастасия Глебова, отвечавшая и за сценографию, придумала такие красочные костюмы для царя Дадона, царевича Гвидона, Звездочета и Шамаханской царицы, словно они сошли с детских рисунков.

8 июня

На репетиции спектакля
Фото: Юлия Кудряшова-Белокрыс. Предоставлено пресс-службой театра

На репетиции спектакля

«Барышня-крестьянка», Молодежный театр на Фонтанке (16+)

Еще один текст из «Повестей Белкина», на этот раз — самый легкий и водевильный, что отмечали еще современники поэта. Режиссер Наталья Архипова и художественный руководитель театра ​​Семен Спивак по-новому обыграют все три сюжета: о переодевании знатной особы в простолюдинку, любви молодых людей, которые принадлежат враждующим семействам (шекспировский след!), и страсти дворянина к простой крестьянской девушке. Премьера пройдет в рамках фестиваля «Петербург. Пространство Пушкина».

9, 11 июня

Геннадий Шпаликов (слева) и Марлен Хуциев и во время съемок фильма «Мне двадцать лет». 1964
Фото: Генриэтта Перьян. Государственный центральный музей кино

Геннадий Шпаликов (слева) и Марлен Хуциев и во время съемок фильма «Мне двадцать лет». 1964

«Шпаликов», театр «На Литейном» (18+)

Режиссер Дмитрий Егоров собрал дневники, заметки, фрагменты из сценариев и прозы, стихотворения и воспоминания современников об одной из важнейших и трагических фигур хрущевской оттепели. И вместе со своей командой попробует понять, почему жизнь сценариста и поэта Геннадия Шпаликова оказалась такой короткой, а вовсе не «долгой и счастливой».

14 июня

Режиссер Екатерина Королева
Фото предоставлено пресс-службой театра «Приют комедианта»

Режиссер Екатерина Королева

«Собака на сене», «Приют комедианта» (16+)

Режиссер Екатерина Королева закроет сезон театра историей, полной жгучих страстей, интриг и забавных ситуаций. Сюжет пьесы испанского драматурга Лопе де Вега хорошо знаком по экранизации Яна Фрида 1977 года, где главные роли сыграли Маргарита Терехова и Михаил Боярской.

В новой версии комедии залы замков XVII века заменят современные интерьеры, а графиня Диана де Бельфлор (Дарья Румянцева) превратится в молодую вдову, которая владеет успешным бизнесом — парфюмерной компанией. 

15 июня

Фото: Алексей Иванов. Предоставлено театром «Суббота»

«Никто не приехал», «Суббота» (16+)

В основе спектакля — ироничная пьеса без диалогов современного драматурга и писателя Ивана Бевза. По сюжету креативный москвич оказывается единственным не местным участником провинциального литературного фестиваля, где ему предстоит столкнуться с настоящей жизнью глубинки. Сравнивая два этих мира, режиссер Тимур Кулов ищет то, что способно объединить людей. 

15, 16 июня

Фото предоставлено пресс-службой маршрута «Старухи»

Маршрут «Старухи» (12+)

Спектакль-променад по стихам Хармса и обэриутов возращается! В этот раз маршрут превратит улицы, скверы, набережные, пляжи и даже электрички в цирковую арену. За художественный образ отвечают 15 режиссеров, главными из которых будут Кирилл Люкевич и Дмитрий Мальков.  

Среди основных локаций в этом году: «Упсала-Цирк», «Маяковка» на Охте, пляж «Морские дубки» в Лисьем Носу. Литературная прогулка завершится пикником на берегу Финского залива.

16 июня

Константин Хабенский в спектакле «Не покидай свою планету»
Фото: Александра Торгушникова. Изображение предоставлено организаторами гастролей

Константин Хабенский в спектакле «Не покидай свою планету»

Гастроли МХТ имени Чехова, БДТ (от 12+ до 16+)

Столичный театр привезет две постановки: блокбастер Виктора Крамера «Не покидай свою планету» по повести Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц», в котором Юрий Башмет дирижирует камерным симфоническим ансамблем, а все роли играет Константин Хабенский, а также «9 ряд 10, 11 место» — премьеру сезона режиссера Дениса Азарова о любви в театральном зале, посвященную 125-летию МХТ (Михаил Пореченков играет Немировича-Данченко). 

С 17 по 20 июня

Фото: Наталья Хальзова. Предоставлено пресс-службой Социально-художественного театра

«Дракон Шварца», Социально-художественный театр (16+)

Режиссерский дебют актера Федора Федотова по сказке советского драматурга Евгения Шварца обещает погрузить в мир комендантского часа, одиночества и тихого боязливого шепота. Что забывшие о свободе жители города могут противопоставить Дракону? Способны ли они сопротивляться несправедливости? Каким будет выбор случайно попавшего сюда героя Ланцелота? А главное — при чем тут любовь?

17, 18 июня

Изображение предоставлено пресс-службой Александринского театра

«Человек из Дублина», Новая сцена Александринского театра (18+)

Сценическая композиция Андрея Калинина и Хуго Эрикссена основана на модернистской прозе начала XX века. Она рассказывает историю экзистенциального кризиса человека, который стремится через эскапизм постичь Истину. Соединяя в себе традиции театра абсурда и элементы мелодрамы, притча не имеет конкретного времени действия, а человек из Дублина — это просто чужак и посторонний в духе Камю. 

22, 23 июня

Фото предоставлено пресс-службой «Невидимого театра»

«Катапульта», «Невидимый театр» (18+)

Новая постановка Семена Серзина о 40-летнем неудачнике и «смешном человеке» — по пьесе современного белорусского драматурга Дмитрия Богославского. 

Главный герой Вадик (Олег Рязанцев) — очень честный, но совершенно не приспособленный к жизни человек. Работы нет, жена давно ушла, он летит в экзистенциальную пропасть, как будто запущенный катапультой снаряд. Кажется, перемена участи уже невозможна. Но спектакль показывает, что в каждом из нас есть силы для подвига.

24, 25 июня

Фото предоставлено пресс-службой «Такого театра»

«Близкие люди», «Скороход» (18+)

Режиссер Таня Вайнштейн и «Такой театр» готовят необычный эксперимент: спектакль сыграют одновременно в двух городах — в Петербурге и Москве, а персонажи будут общаться при помощи видеосвязи и мессенджеров. Авторы исследуют то, как и почему близкие люди становятся бесконечно далекими, даже несмотря на все современные средства связи — они создают иллюзию близости, лишь немного притупляя наше одиночество. 

27, 28 июня

Спектакль «Хорошо, что я такой»
Фото: «Мастерская Брусникина»

Спектакль «Хорошо, что я такой»

Гастроли «Мастерской Брусникина», Новая Голландия (От 6+ до 12+)

«Мастерская Брусникина» привезет из Москвы сразу три постановки. 28 июня в «Летнем театре» можно увидеть остросюжетный биографический спектакль о жизни и подвигах Александра Невского «С.А.Н.Я», 29 июня покажут театрально-музыкальный перформанс в жанре хип-хоп по мотивам Гоголя «Вий», а 30 июня — семейный спектакль «Хорошо, что я такой», созданный совместно с театром «Практика».

С 28 по 30 июня

Антон Чехов в 1889 году
Фото: общественное достояние

Антон Чехов в 1889 году

«Хочется жить!», театр им. Ленсовета (16+) 

Анджей Бубень («В лучах») соединит на основной ленсоветской сцене почти два десятка чеховских рассказов — от известных со школы «Крыжовника» и «Толстого и тонкого» до «Беседа пьяного с трезвым чертом» и «Жизнь прекрасна». Режиссер уверен, что «в реалиях ныне­шнего времени произ­ведения Чехова жизненно необходимы нам, как лекарство от собств­енной беспомощности, от ощущений безнадежности и безысходности». И, пожалуй, сегодня чувство юмора и восприятие мира Антона Павло­вича будут как нельзя кстати.

29, 30 июня

Текст: команда «Собака.ru», Наталия Эфендиева

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