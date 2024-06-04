Что смотреть в театрах Петербурга в июне?

Фестиваль «Звезды белых ночей», гастроли МХТ имени Чехова (Константин Хабенский в роли Маленького принца!) и «Мастерской Брусникина», режиссерский дебют Федора Федотова по «Дракону» Шварца, возвращение спектакля-променада «Старухи», премьеры к юбилею Пушкина, оммаж Геннадию Шпаликову, «Собака на сене» в современном прочтении и инклюзивный перформанс по «Лебединому озеру» от «Антон тут рядом» — рассказываем о главных театральных событиях июня.
Балет «Жизель»
Фестиваль «Звезды белых ночей», Мариинский театр (от 6+ до 16+)
Летний форум, придуманный Валерием Гергиевым, пройдет уже в 32-й раз и задействует все три сцены театра. В программе — лучшие постановки сезона (от «Анюты» до «Гугенотов»), проверенная классика, вечера камерной музыки и несколько премьер.
Среди событий июня — выпускной спектакль Академии Русского балета им. Вагановой (6 июня), фестиваль Джузеппе Верди (покажут оперы «Риголетто», «Аида», «Травиата» и другие), празднование дня рождения Стравинского (так, 15 июня пройдет петербургская премьера балета «Концертные танцы» в хореографии Александра Сергеева), гастроли Большого театра с балетом «Иван Грозный» на музыку Прокофьева (11, 12 и 13 июня), а также опера «Ариадна на Наксосе» Рихарда Штрауса в постановке Сергея Новикова (премьера будет 27 июня).
До 1 августа
Сцена из спектакля «А это вы можете описать?»
Фестиваль студенческих спектаклей «Где перспективы», «Где театр» (от 12+ до 16+)
Выпускники режиссерских и актерских курсов РГПУ им. Герцена, СПбГУ, СПбГИК, ВХУТЕИН и других вузов заявят о себе, представив дипломные спектакли. Организаторы, впервые проводящие этот фестиваль, не только покажут зрителям перспективных артистов, но и организуют нетворкинг с потенциальными работодателями: в зале будут действующие режиссеры, продюсеры и директоры театров. В расписании — постановка по рассказам Леонида Андреева, спектакль о женах декабристов и история неудачного спиритического сеанса.
До 16 июня
На репетиции спектакля
«Пушкин. Сквозь Метель», ТЮЗ им. Брянцева (16+)
Как и многие другие события в городе в начале лета, спектакль приурочен к 225-летию со дня рождения Пушкина (отмечаем 6 июня!). В основу постановки Дмитрия Туркова легли «Метель» и другие произведения из цикла «Повести Белкина», а также стихи и письма Александра Сергеевича. Театральная фантазия о жизни поэта и преодолении преград на пути к своей судьбе решена методом саунд-драмы (приготовьтесь к музыкальным номерам), а один из центральных визуальных образов — кольца Сатурна.
4, 26 июня
«Сказка о царе Салтане», «Зазеркалье» (12+)
Композитор Римский-Корсаков сочинял своего «Салтана» к столетнему юбилею главного русского поэта, очень ею гордился и называл одним из самых любимых своих творений. «Зазеркалье» отметит юбилей «солнца русской поэзии» премьерой оперы режиссера Александра Петрова. За дирижерским пультом — Павел Бубельников.
6, 8, 9 июня
«О. Лебединое», Новая сцена Александринского театра (6+)
Инклюзивный партиципаторный перформанс труппы и оркестра «Антон тут рядом» — это современное переосмысление классического балета на музыку Чайковского. Хореограф Алевтина Грунтовская добивается того, чтобы зритель сам захотел стать участником лебединой медитации. В этот раз к перформансу, премьера которого прошла весной, присоединится танцовщик и лауреат нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Владимир Варнава.
7 июня
«Золотой петушок», «Балтийский дом» (6+)
Семейная «опера-лубок» по сказке Пушкина — в интерпретации Владимира Жукова, полной оригинальных условностей. В основу режиссер взял либретто Владимира Бельского для одноименной оперы Римского-Корсакова. Художница Анастасия Глебова, отвечавшая и за сценографию, придумала такие красочные костюмы для царя Дадона, царевича Гвидона, Звездочета и Шамаханской царицы, словно они сошли с детских рисунков.
8 июня
На репетиции спектакля
«Барышня-крестьянка», Молодежный театр на Фонтанке (16+)
Еще один текст из «Повестей Белкина», на этот раз — самый легкий и водевильный, что отмечали еще современники поэта. Режиссер Наталья Архипова и художественный руководитель театра Семен Спивак по-новому обыграют все три сюжета: о переодевании знатной особы в простолюдинку, любви молодых людей, которые принадлежат враждующим семействам (шекспировский след!), и страсти дворянина к простой крестьянской девушке. Премьера пройдет в рамках фестиваля «Петербург. Пространство Пушкина».
9, 11 июня
Геннадий Шпаликов (слева) и Марлен Хуциев и во время съемок фильма «Мне двадцать лет». 1964
«Шпаликов», театр «На Литейном» (18+)
Режиссер Дмитрий Егоров собрал дневники, заметки, фрагменты из сценариев и прозы, стихотворения и воспоминания современников об одной из важнейших и трагических фигур хрущевской оттепели. И вместе со своей командой попробует понять, почему жизнь сценариста и поэта Геннадия Шпаликова оказалась такой короткой, а вовсе не «долгой и счастливой».
14 июня
Режиссер Екатерина Королева
«Собака на сене», «Приют комедианта» (16+)
Режиссер Екатерина Королева закроет сезон театра историей, полной жгучих страстей, интриг и забавных ситуаций. Сюжет пьесы испанского драматурга Лопе де Вега хорошо знаком по экранизации Яна Фрида 1977 года, где главные роли сыграли Маргарита Терехова и Михаил Боярской.
В новой версии комедии залы замков XVII века заменят современные интерьеры, а графиня Диана де Бельфлор (Дарья Румянцева) превратится в молодую вдову, которая владеет успешным бизнесом — парфюмерной компанией.
15 июня
«Никто не приехал», «Суббота» (16+)
В основе спектакля — ироничная пьеса без диалогов современного драматурга и писателя Ивана Бевза. По сюжету креативный москвич оказывается единственным не местным участником провинциального литературного фестиваля, где ему предстоит столкнуться с настоящей жизнью глубинки. Сравнивая два этих мира, режиссер Тимур Кулов ищет то, что способно объединить людей.
15, 16 июня
Маршрут «Старухи» (12+)
Спектакль-променад по стихам Хармса и обэриутов возращается! В этот раз маршрут превратит улицы, скверы, набережные, пляжи и даже электрички в цирковую арену. За художественный образ отвечают 15 режиссеров, главными из которых будут Кирилл Люкевич и Дмитрий Мальков.
Среди основных локаций в этом году: «Упсала-Цирк», «Маяковка» на Охте, пляж «Морские дубки» в Лисьем Носу. Литературная прогулка завершится пикником на берегу Финского залива.
16 июня
Константин Хабенский в спектакле «Не покидай свою планету»
Гастроли МХТ имени Чехова, БДТ (от 12+ до 16+)
Столичный театр привезет две постановки: блокбастер Виктора Крамера «Не покидай свою планету» по повести Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц», в котором Юрий Башмет дирижирует камерным симфоническим ансамблем, а все роли играет Константин Хабенский, а также «9 ряд 10, 11 место» — премьеру сезона режиссера Дениса Азарова о любви в театральном зале, посвященную 125-летию МХТ (Михаил Пореченков играет Немировича-Данченко).
С 17 по 20 июня
«Дракон Шварца», Социально-художественный театр (16+)
Режиссерский дебют актера Федора Федотова по сказке советского драматурга Евгения Шварца обещает погрузить в мир комендантского часа, одиночества и тихого боязливого шепота. Что забывшие о свободе жители города могут противопоставить Дракону? Способны ли они сопротивляться несправедливости? Каким будет выбор случайно попавшего сюда героя Ланцелота? А главное — при чем тут любовь?
17, 18 июня
«Человек из Дублина», Новая сцена Александринского театра (18+)
Сценическая композиция Андрея Калинина и Хуго Эрикссена основана на модернистской прозе начала XX века. Она рассказывает историю экзистенциального кризиса человека, который стремится через эскапизм постичь Истину. Соединяя в себе традиции театра абсурда и элементы мелодрамы, притча не имеет конкретного времени действия, а человек из Дублина — это просто чужак и посторонний в духе Камю.
22, 23 июня
«Катапульта», «Невидимый театр» (18+)
Новая постановка Семена Серзина о 40-летнем неудачнике и «смешном человеке» — по пьесе современного белорусского драматурга Дмитрия Богославского.
Главный герой Вадик (Олег Рязанцев) — очень честный, но совершенно не приспособленный к жизни человек. Работы нет, жена давно ушла, он летит в экзистенциальную пропасть, как будто запущенный катапультой снаряд. Кажется, перемена участи уже невозможна. Но спектакль показывает, что в каждом из нас есть силы для подвига.
24, 25 июня
«Близкие люди», «Скороход» (18+)
Режиссер Таня Вайнштейн и «Такой театр» готовят необычный эксперимент: спектакль сыграют одновременно в двух городах — в Петербурге и Москве, а персонажи будут общаться при помощи видеосвязи и мессенджеров. Авторы исследуют то, как и почему близкие люди становятся бесконечно далекими, даже несмотря на все современные средства связи — они создают иллюзию близости, лишь немного притупляя наше одиночество.
27, 28 июня
Спектакль «Хорошо, что я такой»
Гастроли «Мастерской Брусникина», Новая Голландия (От 6+ до 12+)
«Мастерская Брусникина» привезет из Москвы сразу три постановки. 28 июня в «Летнем театре» можно увидеть остросюжетный биографический спектакль о жизни и подвигах Александра Невского «С.А.Н.Я», 29 июня покажут театрально-музыкальный перформанс в жанре хип-хоп по мотивам Гоголя «Вий», а 30 июня — семейный спектакль «Хорошо, что я такой», созданный совместно с театром «Практика».
С 28 по 30 июня
Антон Чехов в 1889 году
«Хочется жить!», театр им. Ленсовета (16+)
Анджей Бубень («В лучах») соединит на основной ленсоветской сцене почти два десятка чеховских рассказов — от известных со школы «Крыжовника» и «Толстого и тонкого» до «Беседа пьяного с трезвым чертом» и «Жизнь прекрасна». Режиссер уверен, что «в реалиях нынешнего времени произведения Чехова жизненно необходимы нам, как лекарство от собственной беспомощности, от ощущений безнадежности и безысходности». И, пожалуй, сегодня чувство юмора и восприятие мира Антона Павловича будут как нельзя кстати.
29, 30 июня
Текст: команда «Собака.ru», Наталия Эфендиева
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