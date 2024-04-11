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Театр

МХТ имени Чехова едет на гастроли в БДТ! Со спектаклем «9 ряд. 10, 11 место» Дениса Азарова и хитом «Не покидай свою планету» по «Маленькому принцу»

В своем юбилейном сезоне театр представил ряд премьер, посвященных истории и людям Московского художественного театра. Везут самую яркую из них, а также «самую любимую петербургскими зрителями» постановку Виктора Крамера, Константина Хабенского и Юрия Башмета.   

«Не покидай свою планету»
Изображение предоставлено организаторами гастролей. фото Александры Торгушниковой

«Не покидай свою планету»

Изображение предоставлено организаторами гастролей. фото Александры Торгушниковой

Откроет петербургские гастроли постановка «Не покидай свою планету» Виктора Крамера, Константина Хабенского и Юрия Башмета, которая будет показана на сцене БДТ имени Товстоногова дважды — 17 и 18 июня. В спектакле-фантазии и театрально-музыкально-визуальном произведении на тему «Маленького принца» Сент-Экзюпери Хабенский играет сразу все роли — он и Маленький принц, и Летчик, и Делец, и Пьяница, и Лис, и Роза. Юрий Башмет дирижирует на сцене камерным симфоническим ансамблем «Солисты Москвы». В музыкальную партию спектакля, созданную композитором Кузьмой Бодровым, помимо авторской музыки вошли аранжировки Иоганнеса Брамса и Густава Малера.

Изображение предоставлено организаторами гастролей. фото Александры Торгушниковой
Изображение предоставлено организаторами гастролей. фото Александры Торгушниковой

«Виктор Крамер поставил спектакль и создал грандиозную сценографию с кинетическими объектами и видеоартом и костюмы в своем узнаваемом уникальном крамеровском духе. В эту могучую коммуникацию включены и зрители. «Приручи меня!» — говорит Лис залу, и публика сама становится Маленьким принцем», — отмечают организаторы гастролей.

Изображение предоставлено организаторами гастролей. фото Александры Торгушниковой
Изображение предоставлено организаторами гастролей. фото Александры Торгушниковой

«"Маленький принц" — это болезнь, это диагноз. Это не физическое существо. Это то, что поселяется внутри тебя и уже остается на всю жизнь. Этот человек, умирающий в пустыне, грезящий, галлюцинирующий, то откровение, которое к нему пришло — ничего сильнее в его жизни не было. И он постоянно об этом рассказывает только для того, чтобы не забыть ту ценность, которая открылась ему однажды», — говорит Константин Хабенский.

«9 ряд. 10 и 11 места»

«9 ряд. 10 и 11 места»

Гастроли продолжатся петербургской премьерой спектакля «9 ряд. 10 и 11 места», который покажут 19 и 20 июня. Режиссер Денис Азаров поставил его к 125-летию театра по специально написанной к этой дате пьесе Юлии Поспеловой, но не как одноразовый спектакль-трибьют, а как репертуарную постановку о любви, театре, любви к театру, жизни в театре и жизни как таковой. Роли в нем исполняют Станислав Любшин, Наталья Тенякова, Игорь Золотовицкий, Кристина Бабушкина, Светлана Колпакова, Михаил Пореченков, Анатолий Кот, Павел Чинарев, Евгения Добровольская, Дарья Трухина и другие артисты сразу нескольких поколений

Изображение предоставлено организаторами гастролей. фото Александры Торгушниковой
Изображение предоставлено организаторами гастролей. фото Александры Торгушниковой

На сцене устроен еще один зрительный зал, куда всегда на те же места — 9 ряд, 10 и 11 место, — много лет приходят двое пожилых людей, которые любят друг друга. Вокруг все смешалось: люди встречаются в театре в разные годы, мы слышим их диалоги без начала и без конца, обрывки разговоров соседей по ряду. Кто-то ждет объявления войны, кто-то пишет письмо из лагеря, кто-то готовит поздравительную речь. Михаил Пореченков играет Немировича-Данченко, Павел Чинарев — Станиславского (и старательно ищет сверхзадачу под столом), Евгения Добровольская – театральную кассиршу, которая может и не продать билеты гражданину, если он ей не понравился.  А сам дух театра, гений места, предстает в образе бывалого монтировщика декораций, который знает главный секрет. В одной руке у него — шуруповерт, а в другой — шаурма. Точнее, шаверма.

Изображение предоставлено организаторами гастролей. фото Александры Торгушниковой
Изображение предоставлено организаторами гастролей. фото Александры Торгушниковой

«Прекрасные артисты и лучшие силы Художественного театра собраны в этом уникальном проекте. А еще там очень интересная сценография Николая Симонова. Поначалу у вас немного будет кружиться голова», — говорит о спектакле «9 ряд, 10 и 11 место» Константин Хабенский.

Петербургские гастроли МХТ имени Чехова пройдут с 17 по 20 июня на сцене БДТ имени Товстоногова. 

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