МХТ имени Чехова едет на гастроли в БДТ! Со спектаклем «9 ряд. 10, 11 место» Дениса Азарова и хитом «Не покидай свою планету» по «Маленькому принцу»

В своем юбилейном сезоне театр представил ряд премьер, посвященных истории и людям Московского художественного театра. Везут самую яркую из них, а также «самую любимую петербургскими зрителями» постановку Виктора Крамера, Константина Хабенского и Юрия Башмета.
Откроет петербургские гастроли постановка «Не покидай свою планету» Виктора Крамера, Константина Хабенского и Юрия Башмета, которая будет показана на сцене БДТ имени Товстоногова дважды — 17 и 18 июня. В спектакле-фантазии и театрально-музыкально-визуальном произведении на тему «Маленького принца» Сент-Экзюпери Хабенский играет сразу все роли — он и Маленький принц, и Летчик, и Делец, и Пьяница, и Лис, и Роза. Юрий Башмет дирижирует на сцене камерным симфоническим ансамблем «Солисты Москвы». В музыкальную партию спектакля, созданную композитором Кузьмой Бодровым, помимо авторской музыки вошли аранжировки Иоганнеса Брамса и Густава Малера.
«Виктор Крамер поставил спектакль и создал грандиозную сценографию с кинетическими объектами и видеоартом и костюмы в своем узнаваемом уникальном крамеровском духе. В эту могучую коммуникацию включены и зрители. «Приручи меня!» — говорит Лис залу, и публика сама становится Маленьким принцем», — отмечают организаторы гастролей.
«"Маленький принц" — это болезнь, это диагноз. Это не физическое существо. Это то, что поселяется внутри тебя и уже остается на всю жизнь. Этот человек, умирающий в пустыне, грезящий, галлюцинирующий, то откровение, которое к нему пришло — ничего сильнее в его жизни не было. И он постоянно об этом рассказывает только для того, чтобы не забыть ту ценность, которая открылась ему однажды», — говорит Константин Хабенский.
Гастроли продолжатся петербургской премьерой спектакля «9 ряд. 10 и 11 места», который покажут 19 и 20 июня. Режиссер Денис Азаров поставил его к 125-летию театра по специально написанной к этой дате пьесе Юлии Поспеловой, но не как одноразовый спектакль-трибьют, а как репертуарную постановку о любви, театре, любви к театру, жизни в театре и жизни как таковой. Роли в нем исполняют Станислав Любшин, Наталья Тенякова, Игорь Золотовицкий, Кристина Бабушкина, Светлана Колпакова, Михаил Пореченков, Анатолий Кот, Павел Чинарев, Евгения Добровольская, Дарья Трухина и другие артисты сразу нескольких поколений
На сцене устроен еще один зрительный зал, куда всегда на те же места — 9 ряд, 10 и 11 место, — много лет приходят двое пожилых людей, которые любят друг друга. Вокруг все смешалось: люди встречаются в театре в разные годы, мы слышим их диалоги без начала и без конца, обрывки разговоров соседей по ряду. Кто-то ждет объявления войны, кто-то пишет письмо из лагеря, кто-то готовит поздравительную речь. Михаил Пореченков играет Немировича-Данченко, Павел Чинарев — Станиславского (и старательно ищет сверхзадачу под столом), Евгения Добровольская – театральную кассиршу, которая может и не продать билеты гражданину, если он ей не понравился. А сам дух театра, гений места, предстает в образе бывалого монтировщика декораций, который знает главный секрет. В одной руке у него — шуруповерт, а в другой — шаурма. Точнее, шаверма.
«Прекрасные артисты и лучшие силы Художественного театра собраны в этом уникальном проекте. А еще там очень интересная сценография Николая Симонова. Поначалу у вас немного будет кружиться голова», — говорит о спектакле «9 ряд, 10 и 11 место» Константин Хабенский.
Петербургские гастроли МХТ имени Чехова пройдут с 17 по 20 июня на сцене БДТ имени Товстоногова.
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