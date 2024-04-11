МХТ имени Чехова едет на гастроли в БДТ! Со спектаклем «9 ряд. 10, 11 место» Дениса Азарова и хитом «Не покидай свою планету» по «Маленькому принцу»

«Прекрасные артисты и лучшие силы Художественного театра собраны в этом уникальном проекте. А еще там очень интересная сценография Николая Симонова. Поначалу у вас немного будет кружиться голова», — говорит о спектакле «9 ряд, 10 и 11 место» Константин Хабенский.

Петербургские гастроли МХТ имени Чехова пройдут с 17 по 20 июня на сцене БДТ имени Товстоногова.

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