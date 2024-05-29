В Молодежном театре на Фонтанке состоится премьера спектакля «Барышня-крестьянка»

Премьера спектакля «Барышня-крестьянка» режиссера Натальи Архиповой под руководством Семена Спивака состоится 8 и 11 июня в Молодежном театре на Фонтанке в рамках масштабного фестиваля «Петербург. Пространство Пушкина». Оригинальный сюжет «Повести Белкина» аранжируют музыкой композитора Александра Рыбакова и представят в близкой для современного зрителя парадигме — сценография постановки совместит приметы старины и новых героев, которые могли существовать не только в пушкинскую эпоху, но и сегодня. В «Барышне-крестьянке» используют отдельные мотивы из произведений Шекспира.

Художественный руководитель постановки — Семен Спивак. Балетмейстер — Калерия Алексеева. За костюмы отвечала Ника Велегжанинова, за свет — Андрей Абрамов. Роли в спектакле исполнили: Юрий Сташин, Агата Зеленкова, Сергей Малахов / Александр Рыбаков, Павел Вересов / Артем Кирин, Мария Вершинина / Василина Кириллова, Дмитрий Цуцкин, Александра Бражникова / Екатерина Морачевская, Ксения Федотова, Екатерина Родионова, Светлана Кутейникова, Дарья Вершинина, Алиса Иванова, Ярослав Соколов / Максим Малуев, Алиса Варова / Наталья Паллин, Матвей Черников, Гарий Князев / Илья Кондаков.