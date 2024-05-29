В Молодежном театре на Фонтанке состоится премьера спектакля «Барышня-крестьянка»

По одноименной повести из цикла «Повести Белкина» Александра Пушкина — к 225-летию со дня рождения поэта.
Премьера спектакля «Барышня-крестьянка» режиссера Натальи Архиповой под руководством Семена Спивака состоится 8 и 11 июня в Молодежном театре на Фонтанке в рамках масштабного фестиваля «Петербург. Пространство Пушкина». Оригинальный сюжет «Повести Белкина» аранжируют музыкой композитора Александра Рыбакова и представят в близкой для современного зрителя парадигме — сценография постановки совместит приметы старины и новых героев, которые могли существовать не только в пушкинскую эпоху, но и сегодня. В «Барышне-крестьянке» используют отдельные мотивы из произведений Шекспира.
Художественный руководитель постановки — Семен Спивак. Балетмейстер — Калерия Алексеева. За костюмы отвечала Ника Велегжанинова, за свет — Андрей Абрамов. Роли в спектакле исполнили: Юрий Сташин, Агата Зеленкова, Сергей Малахов / Александр Рыбаков, Павел Вересов / Артем Кирин, Мария Вершинина / Василина Кириллова, Дмитрий Цуцкин, Александра Бражникова / Екатерина Морачевская, Ксения Федотова, Екатерина Родионова, Светлана Кутейникова, Дарья Вершинина, Алиса Иванова, Ярослав Соколов / Максим Малуев, Алиса Варова / Наталья Паллин, Матвей Черников, Гарий Князев / Илья Кондаков.
««В своей короткой повести Пушкин искусно пользуется всеми возможностями легкого жанра. Спектакль Молодежного театра берется подхватить это пушкинское настроение. Приемы, использованные автором, дают возможность построить действие на легком дыхании, с использованием большого количества пластических находок и музыкальных мотивов, сочиненных специально для спектакля», — замечает режиссер-постановщик Наталья Архипова.
Премьера «Барышни-крестьянки» состоится 9 и 11 июня на Малой сцене Молодежного театра на Фонтанке.
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