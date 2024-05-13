Летний форум, старт которого состоится 27 мая на сцене Мариинского театра, проводится с 1993 года по инициативе Валерия Гергиева. Инициатива задействует все площадки Мариинского театра, на которых покажут оперные и балетные выступления. Традиционно фестивальная программа продлится почти все лето — до 1 августа. Рассказываем какие концерты смотреть в мае.
Старт фестивальной программе даст мистический балет композитора Адольфа Адана «Жизель» — трагическая история, объединившая хореографию балетмейстеров разных лет, Жана Коралли, Мариуса Петипа и Михаила Фокина откроет концертную программу на основной сцене Мариинского театра 27 мая. На Второй сцене под управлением Валерия Гергиева в тот же день прозвучит опера Петра Чайковского «Пиковая дама» — к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. В главных ролях на сцену выйдут: солист Большого театра Олег Долгов, Ирина Чурилова, Ольга Бородина, Алексей Марков и Ариунбаатар Ганбаатар.
28 мая на Второй сцене Мариинского театра зазвучит опера итальянского композитора Джакомо Пуччини «Богема», а в Концертном зале в тот же день пройдет выступление Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.
29 мая в программе Мариинского театра сразу три концерта в одно и то же время (срочно ищем Маховик времени!): оперу Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» под управлением Валерия Гергиева можно увидеть на исторической сцене, а на Второй сцене пройдет балет Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта». Завершится вечер в Концертном зале вместе с оперой Николая Римского-Корсакова «Майская ночь».
30 мая на исторической сцене Мариинского театра поставят балет Эдуара Дельдевеза «Пахита» об испанской цыганке в прочтении хореографа Юрия Смекалова с авторским либретто. В новейшей постановке изменится порядок номеров, поменяется оркестровка, а партитура Дельдевеза дополнится фрагментами из произведений Минкуса и Дриго. На Второй сцене в этот же вечер прозвучит опера Джузеппе Верди «Отелло» — к 460-летию со дня рождения Уильяма Шекспира. Вечер 30 мая завершится репертуарной редкостью — оперу Гаэтано Доницетти «Фаворитка» в концертном исполнении солистов оперы, Камерного хора и Симфонического оркестра Мариинского театра можно услышать в Концертном зале.
Майская программа завершится повтором балета «Пахита» в постановке Юрия Смекалова на исторической сцене, «полусерьезной» оперой «Бенвенуто Челлини» Гектора Берлиоза о флорентийском скульпторе на Второй сцене театра. Вечер завершится также концертом «Оперные редкости. Вечер первый», в рамках которого музыканты Екатерина Гончарова, Екатерина Савинкова, Клим Тихонов и Юрий Кокко исполнят арии из опер Кристофа Виллибальда Глюка, Луиджи Керубини, Джакомо Мейербера, Джузеппе Верди. Услышать можно 31 мая в Концертном зале.
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