28 мая на Второй сцене Мариинского театра зазвучит опера итальянского композитора Джакомо Пуччини «Богема», а в Концертном зале в тот же день пройдет выступление Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

29 мая в программе Мариинского театра сразу три концерта в одно и то же время (срочно ищем Маховик времени!): оперу Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» под управлением Валерия Гергиева можно увидеть на исторической сцене, а на Второй сцене пройдет балет Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта». Завершится вечер в Концертном зале вместе с оперой Николая Римского-Корсакова «Майская ночь».