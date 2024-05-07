«Петербург. Пространство Пушкина» охватит свыше 130 мероприятий по всему городу в 28 театрах, 60 библиотеках, 7 музеях, в государственном архиве литературы и искусства, кинотеатре «Аврора», Институте сценических искусств и других локациях.
Фестиваль, который пройдет в Петербурге с 15 мая по 15 июня 2024 года, это совместный проект Молодежного театра на Фонтанке и Театральной библиотеки. Основная цель проекта — привлечь внимание к наследию писателя, погрузить в пушкинскую эпоху и по-иному взглянуть на одного из самых известных литераторов российской истории. Программа фестиваля разделена на библиотечный, театральный, и музейный форматы — о них пойдет речь далее. Торжественное открытие проекта пройдет в Молодежном театре на Фонтанке.
В Театральной библиотеке с 15 мая по 10 августа будет доступна выставка-променад «Онегина волшебный край: театральный Петербург пушкинской поры», которая расскажет о репертуаре первой трети XIX века, актрисах и актерах, драматургах и зрителях, среди которых был и император Николай I, и сам Александр Пушкин. Среди экспонатов будут представлены пьесы драматургов той эпохи, адаптации произведений поэта на театральных подмостках из коллекции книжного памятника «Русская драма» и эскизы костюмов к постановкам. 22 мая на этой же площадке хранитель литературной экспозиции «Александр Пушкин. Жизнь и творчество» Всероссийского музея поэта расскажет о дворянских салонах и их владельцах: Екатерине Голицыной, Алексее Оленине, Михаиле Виельгорском и Зинаиде Волконской. 24 мая доктор искусствоведения Полина Степанова прочтет лекцию «Бестиарий Александра Пушкин» — о зверях как части метафорического языка автора. В рамках фестиваля в Театральной библиотеке можно также услышать дискуссию «Театральный Петербург пушкинской поры» — 27 мая круглый стол будет вести заместитель художественного руководителя Александринского театра Александр Чепуров. 29 мая (и 13 июня) в стенах библиотеки пройдет иммерсивная игра «В гостиной светской и свободной был принят слог простонародный», в рамках которой каждый сможет померить на себе образы аристократов той эпохи.
В библиотеке и арт-резиденции «Шкаф» 23 мая пройдет вечер импровизаций, в рамках которого романсы Пушкина и современников будут исполнены музыкантами: пианистом и баритоном Иваном Петровым, сопрано Александрой Смирновой, сопрано Ольги Делазари, пианисткой Ульяной Гусевой.
В рамках библиотечных локаций будет представлена книжно-иллюстративная выставка «Просторы России в пушкинских строках», которая открыта до 30 июня в Российской национальной библиотеке. Сотрудниками отдела картографии РНБ были подготовлены карты из фондов, иллюстрирующие строки из произведений Пушкина. В Новом здании на Московском проспекте с 1 по 30 июня можно будет увидеть выставку «Палитра звуков, образов и красок: Александр Сергеевич Пушкин в искусстве», а также экспозицию о женских образах в сочинениях поэта «Я помню чудное мгновение...» на набережной реки Фонтанки.
В библиотеке имени Маяковского покажут иммерсивный музыкальный спектакль по произведениям Пушкина «Арина» — в рамках представления посетителям раскроют тайны саллоных забав с помощью театра кукол и театра предмета. Посмотреть постановку можно 6 июня. (Для посещения фестиваля необходимо иметь при себе смартфон с доступом к интернету и наушники!)
А 6 июня в Детской библиотеке имени Лермонтова покажут настольный театр «Неизвестный Пушкин».
Театральный блок охватит несколько площадок — старт мероприятий пройдет на исторической сцене театра с 10 по 11 мая и 1 июня, где покажут спектакль «Руслан и Людмила». 15 мая на Новой сцене Александринского театра пройдет моноспектакль режиссера Юрия Васильева «Александр Пушкин. Стихи и мысли» с актером Николаем Мартоном в главной роли. В спектакле прозвучат: поэтические и драматические произведения поэта, романсы «В крови горит огонь желанья», «Не пой красавица при мне».
17 мая в театре «Ток» постановщик Екатерина Максимова представит спектакль «Реквием. Сальери. Моцарт», в рамках которого будет зачитан и обыгран знаменитый монолог, написанный поэтом от лица итальянского композитора.
19 мая в театре «Открытое пространство» пройдет показ спектакля постановщика Бориса Константинова «Сказка о попе и о работнике его балде». «Наша сказка — интерактивный спектакль-скоморошина, в котором можно увидеть кукольное действо, окунуться в эстетику площадного театра и насладиться настоящей живой народной музыкой», — отмечают в театре.
В театре «Приют комедианта» популярный петербургский театральный постановщик Роман Габриа 23 мая представит спектакль «Онегин». Зрителям предстоит посмотреть на пушкинского героя глазами Татьяны Лариной — театральные декорации перенесут в пространство снов и фантазий протагонистки.
3 и 4 июня на сцене театра имени Ленсовета покажут спектакль «Евгений Онегин. Страницы романа» в постановке Олега Левакова и под аккомпанемент Александра Чернушенко. В постановке примет участие Симфонический оркестр Капеллы, прозвучит музыка Петра Чайковского.
5 июня в ТЮЗе имени Брянцева пройдет показ «Маленьких трагедий» в постановке режиссера Руслана Кудашова (обладатель театральных премий «Золотая маска», «Золотой софит»).
В театре «На Литейном» 6 июня покажут постановку режиссера Александра Петрова «Барышня-крестьянка» — спектакль считается лучшим в репертуаре уже 25 лет.
В рамках фестиваля также пройдут специальные показы лент-адаптаций сочинений Александра Пушкина в кинотеатре «Аврора». 3 июня на больших экранах можно будет увидеть фильм Владимира Басова «Метель» 1964 года с Валентиной Титовой и Георгием Мартынюком в главных ролях. 4 июня в кинотеатре пройдет показ ленты Наума Трахтенберга «Выстрел» 1966 года с Михаилом Козаковым, Юрием Яковлевым, Ариадной Шенгелой. Последней картиной специального показа станет «Станционной смотритель» 1972 года режиссера Сергея Соловьева с молодым Никитой Михалковым, Николаем Пастуховым и Марианной Кушнеровой.
Фестиваль «Петербург. Пространство Пушкина» пройдет с 15 мая по 15 июня. С точными датами и полной программой можно ознакомиться на сайте проекта.
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