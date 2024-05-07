Фестиваль, который пройдет в Петербурге с 15 мая по 15 июня 2024 года, это совместный проект Молодежного театра на Фонтанке и Театральной библиотеки. Основная цель проекта — привлечь внимание к наследию писателя, погрузить в пушкинскую эпоху и по-иному взглянуть на одного из самых известных литераторов российской истории. Программа фестиваля разделена на библиотечный, театральный, и музейный форматы — о них пойдет речь далее. Торжественное открытие проекта пройдет в Молодежном театре на Фонтанке.

В Театральной библиотеке с 15 мая по 10 августа будет доступна выставка-променад «Онегина волшебный край: театральный Петербург пушкинской поры», которая расскажет о репертуаре первой трети XIX века, актрисах и актерах, драматургах и зрителях, среди которых был и император Николай I, и сам Александр Пушкин. Среди экспонатов будут представлены пьесы драматургов той эпохи, адаптации произведений поэта на театральных подмостках из коллекции книжного памятника «Русская драма» и эскизы костюмов к постановкам. 22 мая на этой же площадке хранитель литературной экспозиции «Александр Пушкин. Жизнь и творчество» Всероссийского музея поэта расскажет о дворянских салонах и их владельцах: Екатерине Голицыной, Алексее Оленине, Михаиле Виельгорском и Зинаиде Волконской. 24 мая доктор искусствоведения Полина Степанова прочтет лекцию «Бестиарий Александра Пушкин» — о зверях как части метафорического языка автора. В рамках фестиваля в Театральной библиотеке можно также услышать дискуссию «Театральный Петербург пушкинской поры» — 27 мая круглый стол будет вести заместитель художественного руководителя Александринского театра Александр Чепуров. 29 мая (и 13 июня) в стенах библиотеки пройдет иммерсивная игра «В гостиной светской и свободной был принят слог простонародный», в рамках которой каждый сможет померить на себе образы аристократов той эпохи.