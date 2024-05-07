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В Петербурге пройдет фестиваль к 225-летию Александра Пушкина — со спектаклями, концертами, лекциями, экскурсиями и кинопоказами

«Петербург. Пространство Пушкина» охватит свыше 130 мероприятий по всему городу в 28 театрах, 60 библиотеках, 7 музеях, в государственном архиве литературы и искусства, кинотеатре «Аврора», Институте сценических искусств и других локациях.

ALEXANDER V EVSTAFYEV / Shutterstock
«Онегина волшебный край: театральный Петербург пушкинской поры»
ALEXANDER V EVSTAFYEV / Shutterstock

«Онегина волшебный край: театральный Петербург пушкинской поры»

pushkinspace.ru

Фестиваль, который пройдет в Петербурге с 15 мая по 15 июня 2024 года, это совместный проект Молодежного театра на Фонтанке и Театральной библиотеки. Основная цель проекта — привлечь внимание к наследию писателя, погрузить в пушкинскую эпоху и по-иному взглянуть на одного из самых известных литераторов российской истории. Программа фестиваля разделена на библиотечный, театральный, и музейный форматы — о них пойдет речь далее. Торжественное открытие проекта пройдет в Молодежном театре на Фонтанке.

В Театральной библиотеке с 15 мая по 10 августа будет доступна выставка-променад «Онегина волшебный край: театральный Петербург пушкинской поры», которая расскажет о репертуаре первой трети XIX века, актрисах и актерах, драматургах и зрителях, среди которых был и император Николай I, и сам Александр Пушкин. Среди экспонатов будут представлены пьесы драматургов той эпохи, адаптации произведений поэта на театральных подмостках из коллекции книжного памятника «Русская драма» и эскизы костюмов к постановкам. 22 мая на этой же площадке хранитель литературной экспозиции «Александр Пушкин. Жизнь и творчество» Всероссийского музея поэта расскажет о дворянских салонах и их владельцах: Екатерине Голицыной, Алексее Оленине, Михаиле Виельгорском и Зинаиде Волконской. 24 мая доктор искусствоведения Полина Степанова прочтет лекцию «Бестиарий Александра Пушкин» — о зверях как части метафорического языка автора. В рамках фестиваля в Театральной библиотеке можно также услышать дискуссию «Театральный Петербург пушкинской поры» — 27 мая круглый стол будет вести заместитель художественного руководителя Александринского театра Александр Чепуров. 29 мая (и 13 июня) в стенах библиотеки пройдет иммерсивная игра «В гостиной светской и свободной был принят слог простонародный», в рамках которой каждый сможет померить на себе образы аристократов той эпохи.

Карта Москвы времен «Бориса Годунова»
Российская национальная библиотека /expositions.nlr.ru

Карта Москвы времен «Бориса Годунова»

Петербург из «Медного всадника»
Российская национальная библиотека /expositions.nlr.ru

Петербург из «Медного всадника»

«Неизвестный Пушкин»
Российская национальная библиотека /expositions.nlr.ru

«Неизвестный Пушкин»

В библиотеке и арт-резиденции «Шкаф» 23 мая пройдет вечер импровизаций, в рамках которого романсы Пушкина и современников будут исполнены музыкантами: пианистом и баритоном Иваном Петровым, сопрано Александрой Смирновой, сопрано Ольги Делазари, пианисткой Ульяной Гусевой.

В рамках библиотечных локаций будет представлена книжно-иллюстративная выставка «Просторы России в пушкинских строках», которая открыта до 30 июня в Российской национальной библиотеке. Сотрудниками отдела картографии РНБ были подготовлены карты из фондов, иллюстрирующие строки из произведений Пушкина. В Новом здании на Московском проспекте с 1 по 30 июня можно будет увидеть выставку «Палитра звуков, образов и красок: Александр Сергеевич Пушкин в искусстве», а также экспозицию о женских образах в сочинениях поэта «Я помню чудное мгновение...» на набережной реки Фонтанки.

В библиотеке имени Маяковского покажут иммерсивный музыкальный спектакль по произведениям Пушкина «Арина» — в рамках представления посетителям раскроют тайны саллоных забав с помощью театра кукол и театра предмета. Посмотреть постановку можно 6 июня. (Для посещения фестиваля необходимо иметь при себе смартфон с доступом к интернету и наушники!)

А 6 июня в Детской библиотеке имени Лермонтова покажут настольный театр «Неизвестный Пушкин».

«Александр Пушкин. Стихи и мысли»
Александринский театр

«Александр Пушкин. Стихи и мысли»

«Руслан и Людмила»

«Руслан и Людмила»

«Реквием. Сальери. Моцарт»

«Реквием. Сальери. Моцарт»

«Барышня-крестьянка»
pushkinspace.ru/

«Барышня-крестьянка»

Театральный блок охватит несколько площадок — старт мероприятий пройдет на исторической сцене театра с 10 по 11 мая и 1 июня, где покажут спектакль «Руслан и Людмила»15 мая на Новой сцене Александринского театра пройдет моноспектакль режиссера Юрия Васильева  «Александр Пушкин. Стихи и мысли» с актером Николаем Мартоном в главной роли. В спектакле прозвучат: поэтические и драматические произведения поэта, романсы «В крови горит огонь желанья», «Не пой красавица при мне».

17 мая в театре «Ток»‎ постановщик Екатерина Максимова представит спектакль «Реквием. Сальери. Моцарт»‎, в рамках которого будет зачитан и обыгран знаменитый монолог, написанный поэтом от лица итальянского композитора.

Анна Ковальчук и Сергей Перегудов
lensov-theatre.spb.ru/ Театр Ленсовета

Анна Ковальчук и Сергей Перегудов

«Онегин»
pkteatr.ru / Приют комедианта

«Онегин»

«Онегин»

«Онегин»

19 мая в театре «Открытое пространство» пройдет показ спектакля постановщика Бориса Константинова «Сказка о попе и о работнике его балде». «Наша сказка — интерактивный спектакль-скоморошина, в котором можно увидеть кукольное действо, окунуться в эстетику площадного театра и насладиться настоящей живой народной музыкой», — отмечают в театре.

В театре «Приют комедианта‎» популярный петербургский театральный постановщик Роман Габриа 23 мая представит спектакль «Онегин». Зрителям предстоит посмотреть на пушкинского героя глазами Татьяны Лариной — театральные декорации перенесут в пространство снов и фантазий протагонистки.

3 и 4 июня на сцене театра имени Ленсовета покажут спектакль «Евгений Онегин. Страницы романа» в постановке Олега Левакова и под аккомпанемент Александра Чернушенко. В постановке примет участие Симфонический оркестр Капеллы, прозвучит музыка Петра Чайковского. 

5 июня в ТЮЗе имени Брянцева пройдет показ «Маленьких трагедий» в постановке режиссера Руслана Кудашова (обладатель театральных премий «Золотая маска», «Золотой софит»). 

В театре «На Литейном» 6 июня‎ покажут постановку режиссера Александра Петрова «Барышня-крестьянка» — спектакль считается лучшим в репертуаре уже 25 лет.

«Метель», 1964 год
кадры из фильма

«Метель», 1964 год

«Метель», 1964 год
кадры из фильма

«Метель», 1964 год

Фильм «Выстрел» 1966 года
кадры из фильма

Фильм «Выстрел» 1966 года

«Станционный смотритель»
кадры из фильма

«Станционный смотритель»

В рамках фестиваля также пройдут специальные показы лент-адаптаций сочинений Александра Пушкина в кинотеатре «Аврора». 3 июня на больших экранах можно будет увидеть фильм Владимира Басова «Метель» 1964 года с Валентиной Титовой и Георгием Мартынюком в главных ролях. 4 июня в кинотеатре пройдет показ ленты Наума Трахтенберга «Выстрел» 1966 года с Михаилом Козаковым, Юрием Яковлевым, Ариадной Шенгелой. Последней картиной специального показа станет «Станционной смотритель» 1972 года режиссера Сергея Соловьева с молодым Никитой Михалковым, Николаем Пастуховым и Марианной Кушнеровой.

Фестиваль «Петербург. Пространство Пушкина» пройдет с 15 мая по 15 июня. С точными датами и полной программой можно ознакомиться на сайте проекта.

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