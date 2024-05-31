В Театре юного зрителя состоится премьера «Пушкин. Сквозь Метель» в постановке Дмитрия Туркова

Показ постановки приурочен к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина, дневниковые записи, письма, стихи и работы из цикла «Повести Белкина» которого вошли в основу спектакля. Показ осуществится в рамках Всероссийского театрального фестиваля «Я памятник себе воздвиг нерукотворный».
Репетиция
Театральная фантазия «Пушкин. Сквозь Метель», премьера которой состоится 4 июня, обращена к сюжету трагичной повести «Метель». Однако, помимо этого источника были использованы и дневниковые записи, и письма современников Пушкина, и его биографические сюжеты, которые ловко будут размывать границу между художественным замыслом и реальностью.
Режиссёр и автор инсценировки — Дмитрий Турков. За сценографию и костюмы отвечала Ксения Булдакова, за музыку — Николай Горлов, за хореографию — Антон Дорофеев. Художник по свету — Ирина Вторникова. Видеохудожник — Игорь Домашкевич. В главных ролях на сцену выйдут: Радик Галиуллин, Анна Дюкова, Ирина Волкова, Аделина Любская, Анна Петросян, Алексей Титков, Николай Балобан, Антон Войналович, Данила Лобов, Николай Горлов, Максим Подзин.
Репетиция
Режиссер о спектакле:
В замысле спектакля мне наиболее был интересен сам Пушкин, потому что из всех «Повестей Белкина» Пушкин в «Метели» более всего ощутим по языку, по личностному отношению к героям. Далее, читая его письма, погружаясь в его мир, пропуская его через себя, я ощутил помимо образа метели, огромный, космический масштаб личности Пушкина. Отсюда родился центральный многоплановый визуальный образ. Мы взяли за основу кольца Сатурна, как бы встроенные друг в друга, создающие и образ самой метели и, в то же время, фантасмагорию, творимую фантазией поэта. Тем самым мы даем импульс воображению зрителя. От классики мы не убегаем, но представляем на нее наш сегодняшний взгляд. Это и Пушкин, и наша игра в него. По замыслу мы этот спектакль будем делать методом саунд-драмы, когда в живом исполнении идет весь саунд-дизайн, все музыкальные номера, исполняемые артистами.
Репетиция
Премьера спектакля «Пушкин. Сквозь Метель» в постановке Дмитрия Туркова состоится 4 июня на большой сцене Театра юных зрителей имени Брянцева на Пионерской площади, 1.
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