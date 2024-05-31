В Театре юного зрителя состоится премьера «Пушкин. Сквозь Метель» в постановке Дмитрия Туркова

Театральная фантазия «Пушкин. Сквозь Метель», премьера которой состоится 4 июня, обращена к сюжету трагичной повести «Метель». Однако, помимо этого источника были использованы и дневниковые записи, и письма современников Пушкина, и его биографические сюжеты, которые ловко будут размывать границу между художественным замыслом и реальностью.

Режиссёр и автор инсценировки — Дмитрий Турков. За сценографию и костюмы отвечала Ксения Булдакова, за музыку — Николай Горлов, за хореографию — Антон Дорофеев. Художник по свету — Ирина Вторникова. Видеохудожник — Игорь Домашкевич. В главных ролях на сцену выйдут: Радик Галиуллин, Анна Дюкова, Ирина Волкова, Аделина Любская, Анна Петросян, Алексей Титков, Николай Балобан, Антон Войналович, Данила Лобов, Николай Горлов, Максим Подзин.