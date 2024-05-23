Андрей Калинин поставит спектакль «Человек из Дублина» на Новой сцене Александринского театра

Премьера спектакля, ставшего пятой постановкой режиссера Андрея Калинина на Новой сцене Александринского театра, состоится 22 и 23 июня. «Человек из Дублина» рассказывает историю экзистенциального кризиса человека, стремящегося через эксапизм постичь Истину.

В репертуаре театра также представлены другие постановки режиссера: «Какая грусть, конец аллеи…» по пьесе Резо Габриадзе, «Товарищ Кисляков» по роману Пантелеймона Романова, «Боркман» по пьесе Генрика Ибсена «Йун Габриэль Боркман».

В постановке «Человек из Дублина» примут участие Дмитрий Бутеев, Мария Лопатина, Ефим Роднев, Валентин Захаров, Анна Пожидаева, Виталий Сазонов, Степан Балакшин, Сергей Еликов, Александр Поламишев, Елена Зимина, Василиса Алексеева, Анастасия Гребенчук.

Над музыкальным сопровождением спектакля работал композитор Андрей Бесогонов, за свет отвечал Игорь Фомин. Режиссер Андрей Калинин также выступил сценографом.