В Мариинском театре впервые покажут «Концертные танцы» Александра Сергеева на музыку Стравинского

Как рассказали «Собака.ru» в команде Мариинского театра, Игорь Стравинский не планировал Danses concertantes для балетного формата — вначале сочинение предполагалось для исполнения камерного оркестра. После окрестровой премьеры в 1942 году сам композитор, утверждавший «вопреки хореографическому названию, “Концертные танцы” не сочинялись с мыслью о танце», предложил одному из крупнейших хореографов XX века Джоржду Баланчину поставить пластику на музыку. Сложно поверить, но с тех пор «Концертные танцы» балет передумывали не единожды!

Премьерные показы в Петербурге «Концертных танцов» в постановке Александра Сергеева состоятся 15, 16, 17 и 28 июня. Балет совместит и классическую и неоклассическую хореографии, оммажи на отсылки к другим произведениям Стравинского — «Аполлону» и «Весне священной». Художником по костюмам к постановке выступил дизайнер и основательно модного дома House of Leo Леонид Алексеев — с Александром Сергеевым они работали над известной петербуржцам постановке балета «Двенадцать» Тищенко.