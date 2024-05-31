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Балет

В Мариинском театре впервые покажут «Концертные танцы» Александра Сергеева на музыку Стравинского

Очередная хореографическая интерпретация камерного сочинения для оркестра, над которой в свое время работали зарубежные балетмейстеры: Джордж Баланчин, Кеннет Макмиллан, Лью Кристенсен, Тод Болендер, Джон Тарас и другие. Показы приурочены ко дню рождения композитора. За дирижерским пультом — Арсений Шупляков.

Кадр с репетиции
Фото: Михаил Вильчук/Мариинский театр

Кадр с репетиции

Как рассказали «Собака.ru» в команде Мариинского театра, Игорь Стравинский не планировал Danses concertantes для балетного формата — вначале сочинение предполагалось для исполнения камерного оркестра. После окрестровой премьеры в 1942 году сам композитор, утверждавший «вопреки хореографическому названию, “Концертные танцы” не сочинялись с мыслью о танце», предложил одному из крупнейших хореографов XX века Джоржду Баланчину поставить пластику на музыку. Сложно поверить, но с тех пор «Концертные танцы» балет передумывали не единожды!

Премьерные показы в Петербурге «Концертных танцов» в постановке Александра Сергеева состоятся 15, 16, 17 и 28 июня. Балет совместит и классическую и неоклассическую хореографии, оммажи на отсылки к другим произведениям Стравинского —  «Аполлону» и «Весне священной». Художником по костюмам к постановке выступил дизайнер и основательно модного дома House of Leo Леонид Алексеев — с Александром Сергеевым они работали над известной петербуржцам постановке балета «Двенадцать» Тищенко.

«Для меня “Концертные танцы” – про соревнование. Соревнование солистов друг с другом, солистов – с пятью парами, танцовщиков – со сложным ритмом, наконец, соревнование меня с самим собой. Мне хотелось создать спектакль, в котором были бы только музыка, энергетика и хореография – и больше ничего. Однако в процессе постановочных репетиций в “Танцах” стали появляться какие-то психологические моменты, взаимоотношения между участниками этого действа», — подчеркивает постановщик Александр Сергеев.

17 июня балет «Концертные танцы» покажут вместе с редко идущей постановкой «Поцелуй феи» Стравинского в постановке Максима Петрова. А 28 июня балет пройдет на исторической сцене театра в паре с «Жар-птицей» Стравинского в хореографии Михаила Фокина.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Мариинского театра

Премьерные показы балета «Концертные танцы» состоятся 15, 16, 17 и 28 июня 2024 года в Второй сцене Мариинского театра на улице Декабристов, 34.

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